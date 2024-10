Homem esfaqueia mulher grávida e é morto pela polícia em Santa Catarina

Um homem de 24 anos foi morto pela polícia após esfaquear a companheira grávida em Santa Catarina.

O que aconteceu

O suspeito esfaqueou a mulher durante a madrugada de domingo (6) no bairro Serraria, em São José (SC), segundo informações da Polícia Civil. O UOL apurou que eles conviviam há cinco meses, e a vítima havia engravidado há três.

Golpes atingiram braços, pernas e rosto da gestante, de 39 anos. Segundo a polícia, o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A investigação da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de São José aguarda alta hospitalar da vítima para apurar a dinâmica do crime.

Mulher está internada e não se sabe estado de saúde dela e do bebê. A polícia informou que aguarda melhora da vítima para ouvi-la.

Homem teria entrado em confronto com a polícia, foi baleado e morreu no local. De acordo com o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e durante a ação de policiais, o suspeito teria entrado em confronto com os agentes e sendo baleado — morrendo no local, dentro de uma viatura de socorro que havia sido requisitada.

A polícia não informou o nome do suspeito morto, mas segundo informações ele não era brasileiro.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.