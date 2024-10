Equinor compra participação de 9,8% na Orsted avaliada em US$2,5 bi

OSLO (Reuters) - A norueguesa Equinor comprou uma participação de 9,8% na Orsted, em negócio avaliado em cerca de 2,5 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior acionista do grupo de energia renovável depois do governo dinamarquês.

A Equinor disse que tem uma perspectiva de longo prazo para o investimento, mas que não planeja aumentar sua participação além de 10%. Um porta-voz da Orsted não quis comentar a transação.

A Orsted, a maior desenvolvedora de energia eólica offshore do mundo, tem sido afetada por problemas como custos crescentes e atrasos em projetos, uma vez que a inflação aumentou o preço das turbinas eólicas e de outros equipamentos e serviços, fazendo com que as ações da empresa caíssem 65% desde o início de 2021.

A Equinor, por sua vez, se beneficiou de um aumento nos preços do petróleo e do gás natural e o preço de suas ações quase dobrou no mesmo período, mas a empresa tem lutado para construir um portfólio de energias renováveis apesar das metas ambiciosas.

O investimento da Orsted estava de acordo com a estratégia da Equinor de "crescimento impulsionado por valor em energias renováveis", disse a empresa.

"A indústria eólica offshore está enfrentando atualmente um conjunto de desafios, mas continuamos confiantes na perspectiva de longo prazo para o setor e no papel crucial que a energia eólica offshore desempenhará na transição energética", disse o CEO Anders Opedal em um comunicado.

A Equinor apoia a estratégia e a administração da Orsted, e não está buscando representação no conselho, disse o grupo norueguês.

"Este é um investimento anticíclico em um desenvolvedor líder e um portfólio premium de ativos eólicos offshore em operação", disse Opedal.

(Reportagem de Terje Solsvik em Oslo e Jacob Gronholt-Pedersen em Copenhague)