Veja a lista dos vereadores eleitos em Fortaleza (CE) em 2024

Fortaleza (CE) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que representarão os moradores da cidade nos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os detalhes sobre o pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do País estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No sistema eleitoral brasileiro, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração tanto os votos individuais dos candidatos quanto o total de votos obtidos pelos partidos e federações.

Fortaleza (CE): veja os vereadores eleitos

Priscila Costa (PL) - 36.226 votos - 2,62%

Gabriel Biologia (PSOL) - 30.682 votos - 2,22%

Bella Carmelo (PL) - 28.138 votos - 2,03%

Ronaldo Martins (REPUBLICANOS) - 20.288 votos - 1,47%

Emanuel Acrizio (AVANTE) - 16.083 votos - 1,16%

Gardel Rolim (PDT) - 16.053 votos - 1,16%

Marcel Colares (PDT) - 15.259 votos - 1,10%

Adail Jr. (PDT) - 14.262 votos - 1,03%

Bruno Mesquita (PSD) - 14.189 votos - 1,03%

Erich Douglas (PSD) - 13.250 votos - 0,96%

Paulo Martins (PDT) - 12.935 votos - 0,94%

Apollo Vicz (PSD) - 12.772 votos - 0,92%

Eudes Bringel (PSD) - 12.283 votos - 0,89%

Márcio Martins (UNIÃO) - 12.044 votos - 0,87%

Kátia Rodrigues (PDT) - 11.957 votos - 0,86%

Dr. Luciano Girão (PDT) - 11.527 votos - 0,83%

Jorge Pinheiro (PSDB) - 11.355 votos - 0,82%

Wellington Sabóia (PODE) - 11.014 votos - 0,80%

Ppcell (PDT) - 10.999 votos - 0,80%

Jânio Henrique (PDT) - 10.967 votos - 0,79%

Julierme Sena (PL) - 10.391 votos - 0,75%

Ana Aracapé (AVANTE) - 10.322 votos - 0,75%

Germano He Man (MOBILIZA) - 10.159 votos - 0,73%

Professor Enilson (CIDADANIA) - 10.155 votos - 0,73%

Aglaylson (PT) - 9.603 votos - 0,69%

Michel Lins (PRD) - 9.563 votos - 0,69%

Chiquinho dos Carneiros (PRD) - 9.552 votos - 0,69%

Carla do Acilon (DC) - 9.413 votos - 0,68%

Adriana Gerônimo (PSOL) - 9.091 votos - 0,66%

Leo Couto (PSB) - 8.975 votos - 0,65%

Pedro Matos (AVANTE) - 8.868 votos - 0,64%

Benigno Junior (REPUBLICANOS) - 8.350 votos - 0,60%

Professora Adriana Almeida (PT) - 8.080 votos - 0,58%

Mari Lacerda (PT) - 8.034 votos - 0,58%

Inspetor Alberto (PL) - 7.913 votos - 0,57%

Julio Brizzi (PT) - 7.767 votos - 0,56%

Bá (PSB) - 7.528 votos - 0,54%

Marcelo Mendes (PL) - 7.199 votos - 0,52%

Professor Aguiar Toba (PRD) - 7.008 votos - 0,51%

Soldado Noelio (UNIÃO) - 6.851 votos - 0,50%

Luiz Paupina (AGIR) - 6.037 votos - 0,44%

Irmão Léo (PP) - 5.213 votos - 0,38%

Marcos Paulo (PP) - 4.992 votos - 0,36%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.