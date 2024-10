Veja a lista dos vereadores eleitos em Sorocaba em 2024

Sorocaba (SP) elegeu hoje (6) os novos vereadores e vereadoras que irão representar a população da cidade pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores foram às urnas para definir os representantes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os números detalhados sobre as eleições para prefeito e vereador em todas as cidades do Brasil podem ser conferidos no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Sorocaba (SP): veja os vereadores eleitos

Caio Oliveira (REPUBLICANOS) - 12.090 votos - 3,56%

Italo Moreira (UNIÃO) - 10.292 votos - 3,03%

Raul Marcelo (PSOL) - 8.377 votos - 2,47%

João Donizeti (UNIÃO) - 7.941 votos - 2,34%

Fausto Peres (PODE) - 7.103 votos - 2,09%

Fernanda Garcia (PSOL) - 6.860 votos - 2,02%

Fabio Simoa (REPUBLICANOS) - 6.099 votos - 1,80%

Tatiane Costa (PL) - 6.012 votos - 1,77%

Iara Bernardi (PT) - 5.828 votos - 1,72%

Roberto Freitas (PL) - 5.813 votos - 1,71%

Dylan Dantas (PL) - 5.486 votos - 1,62%

Silvano Jr (REPUBLICANOS) - 5.110 votos - 1,51%

Fernando Dini (PP) - 5.078 votos - 1,50%

Vinicius Aith (REPUBLICANOS) - 4.747 votos - 1,40%

Izidio (PT) - 4.735 votos - 1,40%

Cristiano Passos (REPUBLICANOS) - 4.639 votos - 1,37%

Toninho Corredor (AGIR) - 4.634 votos - 1,37%

Claudio Sorocaba (PSD) - 4.054 votos - 1,19%

Henri Arida (MDB) - 3.844 votos - 1,13%

Pastor Luis Santos (REPUBLICANOS) - 3.623 votos - 1,07%

Jussara Fernandes (REPUBLICANOS) - 3.542 votos - 1,04%

Péricles Régis (AGIR) - 3.323 votos - 0,98%

Rodolfo Ganem (PODE) - 3.274 votos - 0,96%

Rogerio Marques Munhoz (AGIR) - 2.956 votos - 0,87%

Alexandre da Horta (SOLIDARIEDADE) - 1.852 votos - 0,55%

No UOL, é possível acompanhar, com dados oficiais do TSE, a evolução dos votos em cada um dos candidatos na disputa até a definição dos eleitos.

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.