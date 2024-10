Presidente republicano da Câmara dos EUA, Mike Johnson, se recusa a dizer que Trump perdeu eleição de 2020

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, se esquivou de uma pergunta neste domingo sobre se ele aceitava que Donald Trump perdeu para o democrata Joe Biden na eleição de 2020, dando uma resposta semelhante à do companheiro de chapa do ex-presidente no debate entre candidatos a vice.

Trump, que perdeu para Biden em 2020 e alegou falsamente que as eleições foram injustas, é mais uma vez o candidato a presidente pelo Partido Republicano e enfrenta a vice-presidente democrata Kamala Harris nas eleições do dia 5 de novembro. As pesquisas mostram uma disputa acirrada.

“Você quer que litiguemos sobre coisas que aconteceram há quatro anos, quando estamos falando sobre o futuro”, disse Johnson em uma entrevista bastante confrontantiva na ABC News neste domingo.

“Não vamos falar sobre o que aconteceu em 2020, vamos falar sobre 2024”, disse Johnson.

Ele acrescentou: “Joe Biden é o presidente há quase quatro anos. Todos precisam superar isso e seguir em frente”.

Quando pressionado ainda mais, ele disse: “Esse é um jogo de pegadinha que está sendo jogado, e eu não vou entrar nisso”.

No debate entre candidatos a vice-presidente na última terça-feira, o senador JD Vance, companheiro de chapa de Trump, também se esquivou da pergunta.

Johnson também se recusou a condenar a sugestão do ex-presidente de que oponentes políticos do candidato presidencial republicano podem estar por trás das tentativas de assassiná-lo.