Candidato a vereador nº 1 em SP atacou vida 'libertina' de mães solo

Candidato a vereador com o maior número de votos em São Paulo, Lucas Pavanato (PL) é apoiador do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) e já criticou o que chamou de "comportamento sexual libertino" de mães solo.

Quem é Lucas Pavanato

O candidato a vereador tem 26 anos e recebeu mais de 161 mil votos. Ele ficou em primeiro lugar entre os candidatos que disputavam uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Natural de Sorocaba, no interior, ele foi candidato a deputado estadual em 2022 e, com 36 mil votos, conseguiu uma vaga de suplente.

Pavanato quer proibir mulheres trans no esporte feminino. Entre as propostas do candidato a vereador estão o combate à "ideologia de gênero" nas escolas com a fiscalização de materiais escolares e a proibição do uso de banheiros do sexo oposto ao biológico.

Proibição de crianças na Parada LGBTQIA+. Pavanato também defende que crianças sejam "protegidas" do "ambiente com sexo explícito" do evento e que hospitais não possam "esterilizar" crianças em cirurgias de "redesignação sexual".

Ataque a mães solo por "comportamento sexual libertino". Em um debate realizado pelo jornal Folha de S.Paulo entre candidatos a vereador, Pavanato disse que mulheres têm dificuldade em conciliar o trabalho com o horário de funcionamento de creches devido aos seus hábitos sexuais, que, na sua opinião, também teriam a quantidade de mães solo.

Apoiador de Pablo Marçal (PRTB) e amigo de Nikolas Ferreira (PL). Nas redes sociais, Pavanato fez várias publicações em apoio ao ex-coach na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Em uma delas, disse que o candidato do PRTB era alvo de censura por ter seus perfis bloqueados. O candidato também é próximo de Nikolas, com ele aparece em foto segurando uma arma.

Lucas Pavanato (PL) ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) Imagem: Reprodução/Facebook

Candidato a vereador declarou patrimônio de R$ 12.990 à Justiça Eleitoral. A quantia representa um único bem de Pavanato, segundo declaração ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), uma conta bancária no Santander. Nestas eleições, ele obteve mais de R$ 1 milhão em doações e gastou R$ 963,2 mil.