Nunes x Boulos: o que dizem últimas pesquisas sobre 2º turno?

Do UOL, em São Paulo

Após o primeiro turno, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) agora disputam a Prefeitura de São Paulo no segundo turno nas Eleições 2024. A disputa ocorre em 27 de outubro.

O cenário entre ambos já era testado pelos institutos de pesquisa nos últimos levantamentos. Abaixo, confira o que dizem as pesquisas mais recentes sobre o segundo turno entre os candidatos.

Datafolha

Segundo o Datafolha, Ricardo Nunes apresenta uma vantagem de 15 pontos percentuais sobre Guilherme Boulos:

Nunes (MDB): 52%

Boulos (PSOL): 37%

Quaest

O instituto Quaest também indica uma vantagem para Ricardo Nunes, com uma pequena oscilação nos números:

Nunes (MDB): 51%

Boulos (PSOL): 33%

AtlasIntel:

Já o AtlasIntel apresenta um cenário mais apertado, com uma diferença menor entre os candidatos:

Nunes (MDB): 46%

Boulos (PSOL): 37%

Sobre as pesquisas

A pesquisa Datafolha foi contratada pela TV Globo e pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 2.052 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 4 a 5 de outubro e com margem de erro de 2 p.p. para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-05101/2024.

A Quaest ouviu presencialmente 2.400 eleitores de São Paulo entre 4 e 5 de outubro. A pesquisa encomendada pela TV Globo tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no TSE é SP-01150/2024.

A AtlasIntel foi realizada pela internet, com recursos próprios e ouviu 2.500 eleitores da capital paulista entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2p.p. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-00197/2024.