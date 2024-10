Mulher cai em buraco coberto com santinhos em Salvador antes de votar

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher caiu na calçada próxima a um local de votação em Brotas, bairro de Salvador, na manhã deste domingo (6). Ela escorregou em um buraco coberto por santinhos, os panfletos eleitorais, cuja distribuição é considerada crime no dia do pleito.

O que aconteceu

Vânia, como foi identificada, caiu perto do Colégio Estadual Luiz Viana. A calçada do local estava cheia de santinhos, usados para propaganda eleitoral. A grande quantidade de material espalhado cobriu um buraco no chão, onde ela pisou.

Policiais militares prestaram apoio. Agentes que estavam na região ajudaram a mulher a se recuperar e levantar. Vânia disse que sentiu dor leve no joelho. "Tem buraco aqui, tem muita gente pisando o tempo todo", disse um dos policiais, conforme imagens da TV Bahia

Divulgar santinhos no dia da eleição é proibido. A atitude é considerada propaganda irregular —incluindo jogá-los em frente a colégios eleitorais. Quem fizer isso pode ter de pagar multas que vão R$ 2.000 a R$ 8.000, e o candidato que apoiar a prática também será punido. Materiais gráficos só podem ser distribuídos até às 22 horas da véspera da eleição.

O que não pode fazer no dia de votar

Boca de urna é crime. São práticas como o uso de alto-falantes e amplificadores de som, propaganda de partidos ou candidatos e constrangimento de eleitores para que votem em determinada pessoa.

Uso de celular na urna. É proibido portar celulares, máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer outro instrumento que comprometa o sigilo do voto.

Aglomerações de apoiadores. Até o término da votação, também estão proibidos encontros de pessoas que sejam apoiadoras de algum partido, coligação ou candidato e que estejam com roupa padronizada.