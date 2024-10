Manaus (AM): veja lista dos vereadores eleitos nas Eleições 2024

Manaus (AM) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que irão representar os moradores da cidade pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores foram às urnas para definir os representantes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os detalhes sobre o pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do País estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Manaus (AM): veja os vereadores eleitos

Sargento Salazar (PL) - 22.594 votos - 2,06%

Zé Ricardo (PT) - 17.395 votos - 1,59%

Thaysa Lippy (PRD) - 16.116 votos - 1,47%

Marco Castilhos (UNIÃO) - 14.621 votos - 1,33%

Kennedy Marques Protetor (MDB) - 14.548 votos - 1,33%

Eduardo Alfaia (AVANTE) - 13.281 votos - 1,21%

Everton Assis (UNIÃO) - 12.429 votos - 1,13%

Rodrigo Guedes (PP) - 12.298 votos - 1,12%

David Reis (AVANTE) - 11.285 votos - 1,03%

Diego Afonso (UNIÃO) - 10.753 votos - 0,98%

Joelson Silva (AVANTE) - 10.237 votos - 0,93%

Aldenor Lima (UNIÃO) - 9.744 votos - 0,89%

Saimon Bessa (UNIÃO) - 9.625 votos - 0,88%

Capitão Carpê (PL) - 9.583 votos - 0,87%

João Carlos (REPUBLICANOS) - 9.499 votos - 0,87%

Allan Campêlo (PODE) - 9.454 votos - 0,86%

Dr. Eduardo Assis (AVANTE) - 9.197 votos - 0,84%

Gilmar Nascimento (AVANTE) - 8.847 votos - 0,81%

Dione Carvalho (AGIR) - 8.823 votos - 0,80%

Elan Alencar (DC) - 8.611 votos - 0,79%

Ivo Neto (PMB) - 8.437 votos - 0,77%

Jaildo Oliveira (PV) - 8.411 votos - 0,77%

Rosivaldo Cordovil (PSDB) - 8.146 votos - 0,74%

Eurico Tavares (PSD) - 8.118 votos - 0,74%

Professora Jacqueline (UNIÃO) - 8.081 votos - 0,74%

Yomara Lins (PODE) - 8.006 votos - 0,73%

Rosinaldo Bual (AGIR) - 7.892 votos - 0,72%

Jander Lobato (PSD) - 7.755 votos - 0,71%

Roberto Sabino (REPUBLICANOS) - 7.579 votos - 0,69%

João Paulo Janjão (AGIR) - 7.555 votos - 0,69%

Professor Samuel (PSD) - 7.232 votos - 0,66%

Coronel Rosses (PL) - 7.169 votos - 0,65%

Raiff Matos (PL) - 7.169 votos - 0,65%

Raulzinho (MDB) - 7.001 votos - 0,64%

Rodinei Ramos (AVANTE) - 6.713 votos - 0,61%

Marcelo Serafim (PSB) - 6.646 votos - 0,61%

Mitoso (MDB) - 6.199 votos - 0,57%

Rodrigo Sá (PP) - 5.781 votos - 0,53%

Pai Amado (AVANTE) - 5.627 votos - 0,51%

Paulo Tyrone (PMB) - 4.670 votos - 0,43%

Sérgio Baré (PRD) - 3.466 votos - 0,32%

No UOL, é possível acompanhar, com dados oficiais do TSE, a evolução dos votos em cada um dos candidatos na disputa até a definição dos eleitos.

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.