Filho de Bolsonaro, Jair Renan se elege como vereador mais votado em SC

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro (PL) foi eleito vereador em Balneário Camboriú (SC).

O que aconteceu

Com 100% das urnas apuradas na cidade, Jair Renan foi o mais votado. Ele teve 3.033 votos, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O filho "04" usou o mesmo nome do pai, Jair Bolsonaro, nas urnas. Ele utilizou também o número 22222, de fácil memorização. Jair Renan tem 26 anos e terá o primeiro mandato como vereador.

Jair Renan é carioca de nascimento. Ele se mudou para Balneário Camboriú, no entanto, depois da eleição de 2022.

O PL investiu R$ 135 mil na campanha de Jair Renan. O valor foi quase o limite de gastos para a candidatura, de R$ 150.149,58.

O candidato declarou R$ 42.069,79 em bens. O valor está dividido em dois depósitos bancários em conta corrente, um de R$ 40,6 mil e outro de R$ 1.500.

Jair Renan fez uma campanha baseada no uso de elementos que marcaram a trajetória do pai. A camisa de futebol, no caso da seleção brasileira, é o uniforme de pedir votos. Exaltação da polícia e referências a Donald Trump também estão no seu repertório.

Para não atrapalhar uma eleição dada como certa pelo partido, ele recebeu a ordem de ficar calado. Jair Renan é considerado pouco experiente e haveria possibilidade de cometer gafes, perdendo aliados e votos.

A determinação para não falar partiu do próprio Jair Bolsonaro. O ponto alto da viagem de campanha do ex-presidente a Balneário Camboriú para um comício.

Na hora em que o locutor pediu para Jair Renan "dar um alô", Bolsonaro reagiu imediatamente. Olhou na direção da organização e balançou o indicador em sinal negativo. O filho comentou algo em seu ouvido e o evento seguiu, sem o discurso dele.