Hoje é Dia: Dia das Crianças e 20 anos de Radioagência são destaques

A semana entre os dias 6 e 12 de outubro tem um feriado que, assim como em outros casos, será em um sábado. Em 12 de outubro, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil para os católicos.

A data lembra o dia em que uma imagem (que passou a ser considerada como da santa) foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, em 1717. O dia é feriado no país desde 1980, como contou o História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2018.

Na mesma data, é celebrado o Dia das Crianças no Brasil. A data, que surgiu de uma campanha de empresários, vai além da questão "do presente". No ano passado, uma psicóloga falou ao Tarde Nacional (programa da Rádio Nacional de Brasília) sobre a data. A efeméride também foi tema de especiais na TV Brasil, como na apresentação abaixo:

O 12 de outubro também é o Dia Nacional da Leitura. A data, criada para promover a importância da leitura como ferramenta de educação, cultura e cidadania, foi tema de matérias da TV Brasil, como nesta edição do Repórter Brasil, em 2016:

E antes do dia 12?

As datas comemorativas da semana não se restringem ao 12 de outubro. Um dia antes, um veículo da EBC está de aniversário. Nesta data, a Radioagência Nacional completa nada menos do que 20 anos, em 11 de outubro. A história foi contada pela Agência Brasil no ano passado.

Além do aniversário da Radioagência Nacional, há outra data celebrada em 11 de outubro. É o Dia Internacional da Menina. Com a desigualdade de gênero latente em diversas sociedades, a data promove campanhas para garantir que as meninas tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento e crescimento que os meninos e estejam livres de discriminação e abusos. Essa matéria da Agência Brasil aborda o tema.

No dia 10 de outubro, outras duas datas que têm o objetivo de conscientizar a população são celebradas: o Dia Mundial da Saúde Mental e o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher. Os temas foram tratados em veículos da EBC, como o Tarde Nacional, em 2020, e o Repórter Brasil, no ano passado.

Música e esporte

A semana tem, ainda, datas que celebram a música e o esporte. No dia 7 de outubro, é celebrado o Dia do Compositor Brasileiro. A data serve para homenagear os profissionais responsáveis pela criação de músicas que expressam a cultura e a diversidade do país e foi tema de programas das Rádios EBC, como Ponto do Samba, Tarde Nacional e Viva Maria.

No campo do esporte, temos o Dia do Atletismo. A data, que já nos trouxe alegrias em competições internacionais e também é ferramenta para a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas, foi tema do Revista Rio no ano passado:

Para fechar a semana, temos uma conquista no esporte. Hoje, completam-se 50 anos do bicampeonato mundial de Fórmula 1 conquistado por Emerson Fittipaldi. O título, ganho a bordo de uma McLaren, foi contado pelo História Hoje, em 2014.

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 6 a 12 de outubro de 2024: