Guerra no Oriente Médio: Israel volta a bombardear sul de Beirute e reitera ameaça contra Irã

Israel realizou intensos bombardeios aéreos em Beirute neste domingo (6), na véspera do aniversário de um ano do ataque do Hamas a Israel que desencadeou a guerra em Gaza. Segundo a ANI, a agência de notícias libanesa, mais de "30 ataques" ocorreram durante a noite em várias áreas dos subúrbios no sul da capital, que são um reduto do Hezbollah.

No sul de Beirute, dezenas de pessoas fugiram do distrito de Sabra a pé ou em motocicletas, de acordo com um fotógrafo da AFP.

"Houve explosões por todos os lados. Não havia alvos militares, apenas edifícios civis e propriedades privadas", disse à AFP Mehdi Zaiter, 60, que vive na área. "Foi a noite mais violenta que vivenciamos até agora. Houve tantos bombardeios que parecia um terremoto", disse.

Na área, a destruição afeta muitos edifícios e as escavadeiras limpam os escombros de uma das estradas que levam ao aeroporto, em meio aos ataques.

Segundo Israel, o movimento já perdeu "440 combatentes" desde que as tropas israelenses lançaram ataques terrestres no sul do país na segunda-feira.

De acordo com as autoridades libanesas, 23 pessoas morreram e 93 ficaram feridas no sábado (5) em todo o país. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, pediu à comunidade internacional que "pressione Israel" por um cessar-fogo.

O Exército israelense disse que "realizou uma série de ataques direcionados na região de Beirute em várias instalações e locais de armazenamento de armas" do Hezbollah e afirmou que "continuaria as operações para desmantelar" o movimento.

De acordo com o site israelense Ynet, Hashem Safieddine, potencial sucessor à frente do movimento libanês de Hassan Nasrallah, foi morto por um ataque israelense em 27 de setembro. Um funcionário do Hezbollah disse à AFP que o contato com Hashem Safieddine foi "perdido".

O Hezbollah disse que atacou as forças israelenses com projéteis durante a noite após uma tentativa de se infiltrar na área de Blida, no sul do Líbano.

O grupo também reivindicou a responsabilidade pelo disparo de foguetes contra um grupo de soldados israelenses, durante a "retirada de soldados feridos e mortos" na área de fronteira de Manara, e um ataque de drone a uma base militar israelense no norte de Israel.

Desde outubro de 2023, mais de 2.000 pessoas foram mortas no Líbano, incluindo mais de mil desde que Israel lançou ataques contra o Hezbollah em 23 de setembro, de acordo com as autoridades. Cerca de 1,2 milhão de pessoas foram deslocadas.

O ministro da Educação do Líbano, Abbas al-Halabi, anunciou no domingo que o início do ano letivo para os 1,25 milhão de alunos do jardim de infância ao ensino médio seria adiado de outubro para 4 de novembro, "diante do perigo que ameaça" alunos e professores.

No sábado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, disse que o Líbano estava passando por uma "crise terrível", enquanto o coordenador humanitário da ONU para o Líbano, Imran Riza, alertou para um "aumento alarmante de ataques aos serviços de saúde".

Israel ameaça Irã

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ameaçou no domingo o Irã com ataques semelhantes aos realizados "em Gaza e Beirute", de acordo com um comunicado de seu gabinete.

"Os iranianos não alcançaram as capacidades da Força Aérea - nenhuma aeronave foi danificada, nenhum esquadrão foi colocado fora de serviço", disse ele na base aérea de Nevatim, que o Exército disse ter sido alvo do recente ataque de mísseis do Irã contra Israel.

"Qualquer um que imagine que uma mera tentativa de nos prejudicar nos impediria de agir deve observar nosso avanço em Gaza e Beirute", alertou.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou tropas na fronteira com o Líbano neste domingo, de acordo com um comunicado divulgado pelo seu gabinete.

O governo israelense espera pôr fim ao lançamento de foguetes do Hezbollah no norte de Israel. O objetivo é permitir o retorno de dezenas de milhares de pessoas deslocadas às suas casas no norte do país, alvo de intensos ataques perto de Beirute.

Ataques em Gaza

Na Faixa de Gaza, Israel anunciou que estava "cercando" a área de Jabaliya (norte) e atacando membros do Hamas, e que realizou ataques aéreos contra "dezenas de alvos", incluindo locais de armazenamento de armas.

Pelo menos menos 26 pessoas foram mortas no centro do território palestino em ataques a uma mesquita e a uma escola que abrigava pessoas deslocadas, de acordo com o Ministério da Saúde do movimento islâmico.

O Exército israelense disse que "realizou um ataque preciso contra terroristas do Hamas que operavam em um centro de comando", em uma estrutura "anteriormente usada como mesquita".

Depois de enfraquecer o Hamas na Faixa de Gaza, Israel transferiu a maior parte de suas operações em meados de setembro para a frente libanesa, aberta pelo Hezbollah em apoio ao movimento islâmico palestino, em 8 de outubro de 2023.

Israel também anunciou que enviará tropas adicionais perto do território palestino antes do aniversário de 7 de outubro

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve fazer um discurso à nação na segunda-feira para lembrar o ataque do Hamas em solo israelense, que levou à morte de 1.205 pessoas, a maioria delas civis, incluindo reféns que morreram ou foram mortos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 97 ainda são reféns em Gaza, 33 delas provavelmente mortas.

A ofensiva israelense lançada em Gaza, onde o Hamas assumiu o poder em 2007, causou a morte de pelo menos 41.870 pessoas e devastou o território sitiado, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas.

