Josias: melhor cabo eleitoral dessa eleição é o orçamento secreto

Nem Lula, nem Bolsonaro: o maior cabo eleitoral dessas eleições foi o orçamento secreto, avaliou o colunista do UOL Josias de Souza, devido ao grande investimento do Centrão para ganhar prefeituras em todo o país.

O colunista destacou que nomes como Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e a cúpula do União Brasil estão "muito animados" com a perspectiva deste domingo.

A gente ficou a eleição inteira falando qual é o melhor cabo eleitoral dessa eleição: Lula ou Bolsonaro? Sabe quem foi o melhor cabo eleitoral dessa eleição? Foi o orçamento secreto. O Centrão está fazendo a festa neste domingo, vamos ver se as urnas vão confirmar isso.

Josias de Souza

Josias também afirmou que essas eleições não são importantes apenas para as próximas eleições presidenciais, mas para as disputas das sucessões de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência da Câmara e do Senado, respectivamente.

E isso é muito relevante para o próximo governo, porque essa eleição agora é fundamental, menos para a eleição presidencial de 2026 e mais para a eleição da Câmara e do Senado. Nesse jogo que o Centrão está apostando. E isso vai, evidentemente, mostrar que o próximo Congresso deve ser tão ou mais conservador até do que o atual que a gente tem.

Josias de Souza

Acompanhe ao vivo no UOL News a cobertura completa e em tempo real das eleições municipais: