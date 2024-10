Pesquisa boca de urna: por que não terá nas Eleições 2024?

Os principais institutos de pesquisa não fizeram pesquisa boca de urna em São Paulo e outras cidades do Brasil nas Eleições 2024. O mesmo já havia ocorrido em 2022 nas eleições presidenciais.

O que aconteceu

A principal razão, de acordo com as empresas, é a rapidez com que os resultados são divulgados logo após o encerramento do pleito, marcado para 17h (de Brasília). A unificação dos horários de votação em todo Brasil permite a divulgação mais rápida das primeiras parciais.

Custo e durabilidade pequena da pesquisa são outros fatores que explicam a decisão. Datafolha, Real Time Big Data e Ipec confirmaram ao UOL que não farão pesquisas no domingo.

As pesquisas de boca de urna, tradicionalmente, são divulgadas logo que as urnas são lacradas. Nas Eleições de 2022, porém, esse cenário mudou, sem a presença dos números dos institutos ao fim da votação desde o primeiro turno.

Horário do início da apuração

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que os primeiros números da apuração sejam divulgados a partir de 17h (de Brasília). A unificação dos horários de votação no Brasil possibilita que os resultados sejam divulgados logo após o encerramento do pleito.

Isso significa que cidades em fusos diferentes deverão se adequar ao horário da capital federal. A medida atinge todos os municípios do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. No Amazonas, a resolução vale para 62 municípios —que se dividem em dois fusos.

A previsão de início da apuração. A partir das 17h, depois do encerramento da votação, começará a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções.

O 1º turno das Eleições 2024 está marcado para domingo (6). Já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, somente em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.