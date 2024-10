Veja a lista dos candidatos a vereador de São Luís (MA) em 2024

Do UOL

A cidade de São Luís (MA) tem 31 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 520 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de de São Luís (MA):

Abmael Coletivo Aquinos - 45444 - PSDB - Deferido

Adalton Serejo - 27789 - DC - Deferido

Adiel Moreira - 12112 - PDT - Indeferido

Adriana Nogueira - 70987 - AVANTE - Deferido

Adriano Cunha - 70444 - AVANTE - Deferido

Alan Kardeck Coletivo São Luís - 27000 - DC - Deferido

Alan Rocha - 50123 - PSOL - Deferido

Alberto Camelo - 45999 - PSDB - Indeferido

Aldir Júnior - 22000 - PL - Deferido

Aldo Rogerio - 27777 - DC - Deferido

Alencar Coletivo União e Ação - 45789 - PSDB - Deferido

Alencar Gomes - 11615 - PP - Deferido

Alessandra Coletivo Raízes - 65222 - PC do B - Deferido

Alex Paiva - 55234 - PSD - Deferido

Alexandra Gama - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Alexsandra Estrela - 50777 - PSOL - Deferido

Aluísio Júnior - 10678 - REPUBLICANOS - Deferido

Alvaro Pires - 40000 - PSB - Deferido

Alyson Setubal - 22303 - PL - Deferido

Amanda Marques - 22678 - PL - Deferido

Amanda Martins - 15567 - MDB - Deferido

Amauri da Farmácia - 70789 - AVANTE - Deferido

Amorim - 12789 - PDT - Deferido

Ana Dalva - 27070 - DC - Deferido

Ana Paula - 50000 - PSOL - Deferido

Analamacia Brito - 25077 - PRD - Deferido

Analides - 15789 - MDB - Deferido

Anderson Borges - 11111 - PP - Deferido

Anderson Martins - 25400 - PRD - Deferido

Andinho - 44100 - UNIÃO - Deferido

Andre Campos - 11222 - PP - Deferido

Andréa Cutrim - 70077 - AVANTE - Deferido

Andrey Monteiro - 43123 - PV - Deferido

Angela Gomes - 50530 - PSOL - Deferido

Ângelo Cidade Operária Deprê - 55444 - PSD - Deferido

Aninha Lobo - 20122 - PODE - Deferido

Antônia Cutrim - 44456 - UNIÃO - Deferido

Antonio Carlos - 30555 - NOVO - Deferido

Antonio Garcez - 11333 - PP - Deferido

Arilsa - 30333 - NOVO - Deferido

Arlete da União - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Armando Brandão - 44544 - UNIÃO - Deferido

Armando Costa - 55127 - PSD - Deferido

Arrupiado - 70345 - AVANTE - Deferido

Arthur Icaro - 12567 - PDT - Deferido

Asan Coletivo Saúde Para Todos - 15015 - MDB - Deferido

Assis - 50007 - PSOL - Deferido

Astro de Ogum - 65110 - PC do B - Deferido

Auriano de Lima - 30204 - NOVO - Deferido

Aury Gaspar - 70555 - AVANTE - Deferido

Avelina - 27456 - DC - Deferido

B C Mendes - 20555 - PODE - Deferido

Barbosa Lages - 25610 - PRD - Deferido

Barbudo do Uber - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Baroni - 70226 - AVANTE - Deferido

Bart Rodrigues - 30617 - NOVO - Deferido

Basileu Barros - 70123 - AVANTE - Deferido

Batman - 30888 - NOVO - Deferido

Bernardo Pereira - 11444 - PP - Deferido

Bernardo Silva - 70040 - AVANTE - Deferido

Beta do Povo - 23789 - CIDADANIA - Deferido

Beto Castro - 70000 - AVANTE - Deferido

Biah Coletivo Nova Juventude - 22622 - PL - Deferido

Brenda Carvalho - 20789 - PODE - Deferido

Breno Ribeiro - 18000 - REDE - Deferido

Bruno Wernz Jr - 55816 - PSD - Deferido

Cabo Santos Coletivo Cristão - 15444 - MDB - Deferido

Cadilhe - 11233 - PP - Deferido

Cadu Marques Coletivo Povoada - 13400 - PT - Deferido

Capal - 10233 - REPUBLICANOS - Deferido

Carioca do Povo - 27001 - DC - Deferido

Carlinhos Lima - 11610 - PP - Deferido

Carlivan Braga - 10055 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlos Gusmão - 45433 - PSDB - Deferido

Carlos Silvestre - 35035 - PMB - Deferido

Carol Noleto - 45011 - PSDB - Deferido

Cenicio Gama - 15152 - MDB - Indeferido

César do Jornal - 30223 - NOVO - Deferido

Cezar Bombeiro - 15999 - MDB - Deferido

Chaguinhas - 55789 - PSD - Deferido

Charles dos Carrinhos - 12000 - PDT - Deferido

Charles Gordinho - 15500 - MDB - Deferido

Chico Carvalho - 45000 - PSDB - Deferido

Chico Viana - 45333 - PSDB - Deferido

Cilene Coletivo Voz - 12121 - PDT - Deferido

Ciro Nolasco Coletivo Por Você - 15777 - MDB - Deferido

Clara Gomes - 55123 - PSD - Deferido

Claudinha Castro - 22456 - PL - Deferido

Claudio Anchieta - 40026 - PSB - Deferido

Claudio do Coletivo O Cascata - 30400 - NOVO - Deferido

Cláudio Lopes - 50500 - PSOL - Deferido

Cleber Verde Filho - 15123 - MDB - Deferido

Cleison Paladino - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Cleonice do Quebra Pote - 45015 - PSDB - Deferido

Coletivo Dra Jesus do Povo - 10543 - REPUBLICANOS - Deferido

Coletivo Eu e Você Valdemir - 43333 - PV - Deferido

Coletivo Nós Jhonatan - 13133 - PT - Deferido

Coletivo União - 44777 - UNIÃO - Deferido

Coletivo Verde Fabio Abel - 43456 - PV - Deferido

Comandante Sílvio Adler - 44190 - UNIÃO - Deferido

Conciliadora - 12212 - PDT - Deferido

Concita Pinto - 40123 - PSB - Deferido

Coronel Amaral - 44193 - UNIÃO - Deferido

Creuzamar - 13000 - PT - Renúncia

Cristovam - 45013 - PSDB - Deferido

Dagonio Coletivo da Mobilidade - 22987 - PL - Deferido

Daniel Ferreira - 12237 - PDT - Renúncia

Daniel Oliveira - 55000 - PSD - Deferido

Daniel Pavão - 27024 - DC - Deferido

Daniella Arraes - 12200 - PDT - Deferido

David Oliveira - 55005 - PSD - Deferido

de Jesus Aguiar - 35255 - PMB - Deferido

Debora Inês - 40129 - PSB - Deferido

Demostenes Sena Brown - 33284 - MOBILIZA - Deferido

Denilson Mendes - 11162 - PP - Deferido

Denise Duarte - 12312 - PDT - Deferido

Denise Fonsêca - 44744 - UNIÃO - Deferido

Dennison Sodré Colet. Servidor - 11888 - PP - Deferido

Dennyz Glawberth - 15533 - MDB - Deferido

Deusdede - 22111 - PL - Deferido

Diogo Avila - 15001 - MDB - Deferido

do Carmo - 12133 - PDT - Deferido

Dodô - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Domingas Pestana - 40456 - PSB - Deferido

Domingas Vitorino - 22223 - PL - Deferido

Dona Flor - 50207 - PSOL - Deferido

Douglas Pinto - 55555 - PSD - Deferido

Dr Alex - 25222 - PRD - Deferido

Dr Gutemberg - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Izaias Coletivo Renovação - 15888 - MDB - Deferido

Dr Joel - 55222 - PSD - Deferido

Dr Mario Luna - 15215 - MDB - Deferido

Dr Mauro Cesar - 30100 - NOVO - Deferido

Dr Reis - 20111 - PODE - Deferido

Dr Wellington - 20456 - PODE - Deferido

Dr. Cosmo - 27890 - DC - Deferido

Dra Ionara - 30200 - NOVO - Deferido

Dra Kardyelly Coletivo da Ilha - 30010 - NOVO - Deferido

Dra Neide Carvalho - 15656 - MDB - Deferido

Dra. Silvya - 35459 - PMB - Indeferido

Ed Wilson Coletivo Movimento - 13200 - PT - Deferido

Edgar Pontes Coletivo Inclusão - 44000 - UNIÃO - Deferido

Edilson da Padaria - 11234 - PP - Deferido

Ediran - 25321 - PRD - Deferido

Edmilson Vaz - 10102 - REPUBLICANOS - Deferido

Edson Gaguinho - 11555 - PP - Deferido

Eduardo Andrade - 22200 - PL - Deferido

Egidia Fonseca - 22500 - PL - Deferido

Eidimar Gomes - 27999 - DC - Deferido

Elane Bezerra - 10800 - REPUBLICANOS - Deferido

Elenildo Ferreira - 50444 - PSOL - Deferido

Elienai Teixeira - 30123 - NOVO - Deferido

Eline Serejo - 22555 - PL - Deferido

Elisvaldo Leal - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Elitânia da Defesa CIVIL - 44445 - UNIÃO - Deferido

Elson da Saúde - 44333 - UNIÃO - Deferido

Enf Jose Carlos - 12100 - PDT - Deferido

Enfermeira Fatima Sales - 15333 - MDB - Deferido

Enfermeira Goretti - 27027 - DC - Deferido

Enfermeira Manu Coelho - 25999 - PRD - Deferido

Enfermeiro Alex - 33224 - MOBILIZA - Deferido

Enilse da Alvorada - 33369 - MOBILIZA - Deferido

Enoch Alves - 12010 - PDT - Deferido

Erika Araújo - 35013 - PMB - Deferido

Erika Palley - 20552 - PODE - Deferido

Ernandes Gomes - 70900 - AVANTE - Deferido

Ester Coletivo das Pretas - 16111 - PSTU - Deferido

Evandro do Poço - 40172 - PSB - Deferido

Evilasio do Amendoim - 27800 - DC - Deferido

Fabiana Ramada - 25022 - PRD - Deferido

Fabiano de Jesus - 35532 - PMB - Deferido

Fabio Henrique - 30789 - NOVO - Deferido

Fabio Macedo Filho - 20123 - PODE - Deferido

Fábio Viegas - 20333 - PODE - Deferido

Fátima Araújo - 65223 - PC do B - Deferido

Fatima Maria - 33311 - MOBILIZA - Deferido

Fernandinho Sanches - 30030 - NOVO - Deferido

Fernando Farias Amigo do Povo - 10020 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernando Siqueira - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Ferreira Sf Filho - 15000 - MDB - Deferido

Filipe Arnon - 22022 - PL - Deferido

Flávia Berthier - 22122 - PL - Deferido

Flávia Rodrigues - 22040 - PL - Deferido

Flavio Foguinho - 15456 - MDB - Deferido

Foca - 40024 - PSB - Deferido

Francisca da Saúde - 20192 - PODE - Deferido

Franco Monte - 27023 - DC - Indeferido

Frank da Ambulância - 45200 - PSDB - Deferido

Frotinha - 40007 - PSB - Deferido

Gasparzinho - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Gaúcho - 45025 - PSDB - Deferido

Genival Alves - 25555 - PRD - Deferido

George da Companhia - 70333 - AVANTE - Deferido

Geovana Moreno - 45021 - PSDB - Deferido

Gersão - 44223 - UNIÃO - Deferido

Gilmar Coelho - 22600 - PL - Deferido

Giuvam Sá - 33888 - MOBILIZA - Indeferido

Gleice Salazar - 45777 - PSDB - Deferido

Gleick Maia - 50420 - PSOL - Deferido

Glória do Cb 450 - 55450 - PSD - Deferido

Gordo Elinaldo - 15155 - MDB - Deferido

Gouveia - 11500 - PP - Deferido

Graça da Alemanha - 11568 - PP - Deferido

Gracinha Araújo - 20001 - PODE - Deferido

Gualhardo - 30456 - NOVO - Deferido

Guilherme Soares - 20300 - PODE - Deferido

Halice Figueiredo - 11999 - PP - Deferido

Heleudo Moreira - 45222 - PSDB - Deferido

Henrique Lott - 25888 - PRD - Deferido

Herbert - 50333 - PSOL - Deferido

Honorato Fernandes - 13444 - PT - Deferido

Hugo dos Concursos - 11136 - PP - Deferido

Iduardo - 35125 - PMB - Deferido

Ieda Fros - 43555 - PV - Deferido

Ieda Maria - 11777 - PP - Deferido

Índia - 30222 - NOVO - Deferido

Ingrit Oliveira - 22321 - PL - Deferido

Inspetor Noberto - 20191 - PODE - Deferido

Ir Rocasa - 22233 - PL - Deferido

Irapuã - 11223 - PP - Deferido

Irineu Mendes - 20007 - PODE - Deferido

Irlan Serra - 25789 - PRD - Deferido

Irmã Ausilene - 15222 - MDB - Deferido

Irmã Gecilda - 15007 - MDB - Deferido

Irmã Rose da Farmácia - 22012 - PL - Deferido

Irmão Dijé - 15321 - MDB - Deferido

Irmão Gama - 27899 - DC - Deferido

Irmão Lourival Pontal da Ilha - 44144 - UNIÃO - Deferido

Irmão Valdenor - 27231 - DC - Deferido

Israel Rabelo - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Itaan Costa Leite - 27333 - DC - Deferido

Italo Judoca - 70321 - AVANTE - Deferido

Ivaldo Rodrigues - 40789 - PSB - Deferido

Ivan Júnior - 44200 - UNIÃO - Deferido

Iza Bogéa - 70223 - AVANTE - Deferido

Izabel Alves - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

J Machado - 18456 - REDE - Deferido

Jacira Gente da Gente - 43013 - PV - Deferido

Jackeline França - 22777 - PL - Deferido

Jaiara da Saúde - 44441 - UNIÃO - Deferido

Jaime - 33222 - MOBILIZA - Deferido

James Onda - 44007 - UNIÃO - Deferido

Janaina Santos - 15023 - MDB - Deferido

Janicelma Fernandes - 18888 - REDE - Deferido

Janio Monteiro - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Janjão - 25250 - PRD - Deferido

Janne Santos - 12131 - PDT - Deferido

Jaqueline Lima - 33350 - MOBILIZA - Deferido

Jayro Mesquita - 16123 - PSTU - Deferido

Jean Fabio - 20888 - PODE - Deferido

Jeane Macedo - 27077 - DC - Deferido

Jearlysson Moreira - 70500 - AVANTE - Deferido

Jefferson Coletivo Aquilombar - 44005 - UNIÃO - Deferido

Joabson Júnior - 44111 - UNIÃO - Deferido

João do Som - 55333 - PSD - Deferido

João Filho - 15678 - MDB - Deferido

João Lopes - 44888 - UNIÃO - Deferido

João Luna - 50222 - PSOL - Deferido

João Pedro - 20244 - PODE - Deferido

Joãozinho Freitas - 25255 - PRD - Deferido

Joceila Mendonça - 18123 - REDE - Deferido

Joel Brito - 35444 - PMB - Indeferido

John Ribeiro - 11345 - PP - Deferido

Jonas da Pesca - 45888 - PSDB - Deferido

Jorge Amaral - 40457 - PSB - Deferido

Joselia Rodrigues - 27123 - DC - Deferido

Josué Amorim - 13333 - PT - Cancelado

Josue Dias - 55987 - PSD - Indeferido

Josuel da Escolinha - 18333 - REDE - Deferido

Jota Guedes - 30777 - NOVO - Deferido

Jotinha - 12989 - PDT - Deferido

Jovanns - 12777 - PDT - Deferido

Joyce Rafaelly Coletivo Elas - 22102 - PL - Deferido

Judith Coelho - 44104 - UNIÃO - Deferido

Julia do Boi - 11321 - PP - Deferido

Júlio Bacellar - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Julio Gonçalves - 22007 - PL - Deferido

Julio Resende - 27300 - DC - Deferido

Junia Nunes - 22444 - PL - Deferido

Junior Mendes - 12222 - PDT - Deferido

Júnior Nazaré - 70222 - AVANTE - Deferido

Juvencio Farias Junior - 30303 - NOVO - Deferido

Karina da Dindas - 11456 - PP - Deferido

Karla Sarney - 55777 - PSD - Deferido

Karol Sampaio Ks - 22999 - PL - Deferido

Katia Lobão - 20301 - PODE - Deferido

Katiane Santos - 45022 - PSDB - Deferido

Kenaz Cristian - 20777 - PODE - Deferido

Kerry Matos - 55432 - PSD - Deferido

Kessia - 70137 - AVANTE - Deferido

Laesly Simões - 25456 - PRD - Deferido

Lazaro Batista - 45123 - PSDB - Deferido

Lecília Figueiredo - 44024 - UNIÃO - Deferido

Leiliane Lindoso - 30007 - NOVO - Deferido

Lene Coletivomulheresdefibra - 50797 - PSOL - Deferido

Lene do Salão - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Lenilton Oliveira - 15566 - MDB - Deferido

Lenna Valle Produções - 25333 - PRD - Deferido

Leonel Coletivo Educa e Luta - 50050 - PSOL - Deferido

Letícia Oliveira - 44400 - UNIÃO - Deferido

Leudiane Mecanica - 45033 - PSDB - Deferido

Liana Jacinto - 11000 - PP - Deferido

Liana Matos - 55888 - PSD - Deferido

Lima Santos - 33007 - MOBILIZA - Deferido

Liviomar Macatrão - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Lore Melo - 25655 - PRD - Deferido

Lorena Ricci - 55321 - PSD - Deferido

Lu Ramalho - 40533 - PSB - Deferido

Luana Mendonça - 45321 - PSDB - Deferido

Luce Jordão - 27500 - DC - Deferido

Lucivânia Alves - 44567 - UNIÃO - Deferido

Luis Alfredo - 27200 - DC - Deferido

Luiz Calvet - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Luiz Noleto - 50789 - PSOL - Deferido

Lulu Tibiri - 12333 - PDT - Deferido

Lurdinha Cunha - 22400 - PL - Deferido

Luso - 20234 - PODE - Deferido

Luzimar Lopes - 55345 - PSD - Deferido

Magal Coletivo Zona Rural - 27147 - DC - Deferido

Magno Colet. Bombeiros Militar - 11391 - PP - Deferido

Magnólia - 12300 - PDT - Deferido

Maguino Cutrim - 50555 - PSOL - Deferido

Major Sandra Raquel - 11193 - PP - Deferido

Manguinha - 25880 - PRD - Deferido

Manoel Aguiar - 65165 - PC do B - Deferido

Manoel Del - 40200 - PSB - Deferido

Manoel do Portinho - 44140 - UNIÃO - Deferido

Manoel Filho - 22345 - PL - Deferido

Marcelo Brito - 43222 - PV - Deferido

Marcelo Poeta - 40040 - PSB - Deferido

Marcia Matos - 25048 - PRD - Deferido

Marcial Lima - 40555 - PSB - Deferido

Márcio Coletivo Tupan - 20800 - PODE - Deferido

Marcos Castro - 55456 - PSD - Deferido

Marcos da Maioba - 11123 - PP - Deferido

Marcos Paulo - 44321 - UNIÃO - Deferido

Mardone Diferente - 30177 - NOVO - Deferido

Margareth - 27002 - DC - Deferido

Mari Costa - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Maria da Fita - 12111 - PDT - Indeferido

Maria Rocha A Dançarina - 55963 - PSD - Deferido

Marilene Coletivo Esperança - 35667 - PMB - Deferido

Marinaldo Alves - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Marinalva Rosa Ação Popular - 11369 - PP - Deferido

Marinildes Martins - 12124 - PDT - Deferido

Mário Jr - 55098 - PSD - Deferido

Mario Rodrigues - 70053 - AVANTE - Deferido

Marlon Botão - 40777 - PSB - Deferido

Marlon Garcia - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Marquinhos - 44123 - UNIÃO - Deferido

Mary Ferreira - 13130 - PT - Deferido

Matheus Campelo - 27277 - DC - Deferido

Matheus do Beiju - 22222 - PL - Deferido

Matheus Praseres - 30800 - NOVO - Deferido

Maura Tereza - 20222 - PODE - Deferido

Mauricio da Enfermagem - 40999 - PSB - Deferido

Mauricio Goltzman - 20321 - PODE - Deferido

Melk - 20999 - PODE - Deferido

Mildemar Cunha - 70567 - AVANTE - Deferido

Mingos Salazar - 13013 - PT - Cancelado

Mingota - 33100 - MOBILIZA - Indeferido

Moura - A Força da Amizade - 35010 - PMB - Deferido

Mulher Leal - 70221 - AVANTE - Deferido

Nadiel de Jesus - 27167 - DC - Deferido

Naldinho Junto Com O Povo - 35015 - PMB - Deferido

Nato Jr - 40234 - PSB - Deferido

Nayara Machado - 45180 - PSDB - Deferido

Nelson Andrade - 25123 - PRD - Deferido

Nenem do Povão - 27007 - DC - Deferido

Nerivaldo - 50131 - PSOL - Deferido

Netinho da Saúde - 15100 - MDB - Deferido

Neto Cardoso - 25666 - PRD - Deferido

Neuza Mendes - 11331 - PP - Deferido

Nival Costa - 12345 - PDT - Deferido

Noely Moura - 25101 - PRD - Deferido

Nogueira Diniz - 65555 - PC do B - Deferido

Nogueira Protetor - 25025 - PRD - Deferido

Nonata da Uema - 27232 - DC - Deferido

Nonato Aragão - 45890 - PSDB - Deferido

Nonato Gutemberg - 12344 - PDT - Deferido

Octavio Soeiro - 40222 - PSB - Deferido

Oseas Coletivo Br - 45135 - PSDB - Deferido

Oziel Penha - 20678 - PODE - Deferido

Pastor André - 35300 - PMB - Deferido

Pastora Iranilde - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Pat do Juntos - 50180 - PSOL - Deferido

Paulinho Celular - 11232 - PP - Deferido

Paulo Victor - 40333 - PSB - Deferido

Pavão Filho - 40140 - PSB - Deferido

Pé No Chão - 70890 - AVANTE - Deferido

Pedro Castro - 30111 - NOVO - Deferido

Pepeu de Carvalho - 20020 - PODE - Deferido

Pereirão do Povo - 30300 - NOVO - Deferido

Pereirinha - 25633 - PRD - Deferido

Peter Axl - 12456 - PDT - Deferido

Pimentinha - 25011 - PRD - Deferido

Pintinho Itamaraty - 25007 - PRD - Deferido

Poliana Gatinho - 44555 - UNIÃO - Deferido

Pr Augusto Ribeiro - 44222 - UNIÃO - Deferido

Pr. Elias Oliveira - 27444 - DC - Deferido

Pratora Gloria - 11127 - PP - Deferido

Prof Antonísio Furtado - 55500 - PSD - Deferido

Prof Elias Utta - 10567 - REPUBLICANOS - Deferido

Prof Fernando Cunha - 40004 - PSB - Deferido

Prof Hilton Franco - 15150 - MDB - Deferido

Prof Lisboa - 20200 - PODE - Deferido

Prof Morais Jr - 33200 - MOBILIZA - Deferido

Prof Natanael - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Prof Thadeu Nunes - 44044 - UNIÃO - Deferido

Prof Wenderson Vasconcelos - 20444 - PODE - Deferido

Prof. Jairo Matos do Instituto - 70894 - AVANTE - Deferido

Prof. Josy Coletivo Girassol - 35540 - PMB - Deferido

Prof. Marcos Aurelio - 27127 - DC - Deferido

Prof. Nonato Chocolate - 13123 - PT - Deferido

Professor Carlinhos - 12123 - PDT - Deferido

Professor Carlos Lairon - 30567 - NOVO - Deferido

Professor Sá Marques - 40444 - PSB - Deferido

Professor Wallace - 12244 - PDT - Deferido

Professora Adalgisa - 30727 - NOVO - Deferido

Professora Cíntia Regia - 70227 - AVANTE - Deferido

Professora Dina - 33465 - MOBILIZA - Indeferido

Professora Esmeralda - 50128 - PSOL - Deferido

Professora Eva - 40899 - PSB - Deferido

Professora Magnólia - 44444 - UNIÃO - Deferido

Pyetra Lima - 30091 - NOVO - Deferido

Rabelo Júnior - 70001 - AVANTE - Deferido

Raimunda Rodrigues - 35789 - PMB - Deferido

Raimundo Jr - 20000 - PODE - Deferido

Raimundo Penha - 12012 - PDT - Deferido

Raimundo Sobrinho - 18108 - REDE - Deferido

Raposão da Motoca - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Raquel - 30136 - NOVO - Deferido

Ratinho Mendonça - 15244 - MDB - Deferido

Raul Fagner - 65123 - PC do B - Deferido

Rebeca Braga - 20345 - PODE - Deferido

Rejanny Braga - 22333 - PL - Deferido

Renatinho Guerra - 11192 - PP - Deferido

Riba da Forquilha - 70633 - AVANTE - Deferido

Ribeiro Neto - 40111 - PSB - Deferido

Ricardinho World - 25360 - PRD - Deferido

Ricardo Diniz - 44678 - UNIÃO - Deferido

Ricardo Maia - 22789 - PL - Deferido

Roberto Paulo Social - 27227 - DC - Deferido

Rommeo Amin Coletivo Unidos - 25000 - PRD - Deferido

Rosa de Sharon - 40100 - PSB - Deferido

Rosana da Saúde - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Rosana Lima - 40888 - PSB - Deferido

Rosangela Azevedo - 27888 - DC - Deferido

Rosangela Oliveira - 23321 - CIDADANIA - Deferido

Rose Castro Radialista - 13010 - PT - Deferido

Rose Sales - 40012 - PSB - Deferido

Ruy Palhano - 30001 - NOVO - Deferido

Samartony Martins - 50888 - PSOL - Deferido

Samuel Evangelista - 50453 - PSOL - Deferido

Samuel Santos - 70700 - AVANTE - Deferido

Sargento Soraya - 20190 - PODE - Deferido

Saul - 30234 - NOVO - Renúncia

Sebastião Albuquerque - 20212 - PODE - Deferido

Sebastiao Santos - 12355 - PDT - Deferido

Severino Sales - 55111 - PSD - Deferido

Sgt Leonardo O Difusora - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Silva Filho - 30231 - NOVO - Deferido

Silvana Nascimento - 22510 - PL - Deferido

Silvana Noely - 40900 - PSB - Deferido

Simone Bombardi - 25182 - PRD - Deferido

Simone Karla - 20121 - PODE - Deferido

Soldado Leite - 55190 - PSD - Deferido

Soraya União Popular - 15221 - MDB - Deferido

Suely Araujo - 40500 - PSB - Deferido

Susan Lucena - 44180 - UNIÃO - Deferido

Sw - 70234 - AVANTE - Deferido

Taianara Lopes - 70070 - AVANTE - Deferido

Tânia do Povo - 15455 - MDB - Deferido

Tati Pereira - 11400 - PP - Deferido

Tayane Camara - 25678 - PRD - Deferido

Thadna Azevedo - 15115 - MDB - Deferido

Thamires Costa - 33126 - MOBILIZA - Deferido

Thaty Estrela - 55055 - PSD - Deferido

Thay Evangelista - 44789 - UNIÃO - Deferido

Thiagão Austriaco - 15555 - MDB - Deferido

Thyago Freitas - 25777 - PRD - Deferido

Tiago do Povo - 70778 - AVANTE - Deferido

Tiririca do Maranhão - 22123 - PL - Deferido

Tony Mendes - 33245 - MOBILIZA - Deferido

Uber do Alysson - 30999 - NOVO - Deferido

Uildi Melo - 30000 - NOVO - Deferido

Umbelino Junior - 40321 - PSB - Deferido

Valdelice Melo - 70010 - AVANTE - Deferido

Valdenor Azevedo - 35123 - PMB - Deferido

Valderi Ribeiro - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Valéria Lauanddy - 25113 - PRD - Deferido

Valeska Furtado - 45024 - PSDB - Deferido

Vera Alice - 30258 - NOVO - Indeferido

Victor Valadares - 10400 - REPUBLICANOS - Deferido

Vieira Lima - 70777 - AVANTE - Deferido

Vini Jansen - 70888 - AVANTE - Deferido

Wagner Lopes Coletivo Raça - 11011 - PP - Deferido

Walter Soares - 45001 - PSDB - Deferido

Wanderson Barros - 25444 - PRD - Deferido

Washington Almeida - 22221 - PL - Deferido

Wendell Martins - 20223 - PODE - Deferido

Wenderson Campos - 27555 - DC - Deferido

Wennder Rocha - 12021 - PDT - Deferido

Wesley Soares - 11567 - PP - Deferido

Wesley Sousa - 40400 - PSB - Deferido

William Silva - 27010 - DC - Deferido

Wilma Cristina - 33159 - MOBILIZA - Deferido

Wilson Gordo - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Wilson Martins - 45045 - PSDB - Deferido

Zaqueu Barros - 22322 - PL - Deferido

Zé do Chiclete - 45117 - PSDB - Deferido

Zeca da Cultura - 55678 - PSD - Deferido

Zeca Medeiros - 25800 - PRD - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 12h37.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

