Veja a lista dos candidatos a vereador de Natal (RN) em 2024

Do UOL, em São Paulo

A cidade de Natal (RN) tem 29 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 434 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Natal (RN):

Adairton Barbosa - 15456 - MDB - Deferido

Adelita Oliveira - 27664 - DC - Deferido

Adriana da Sopa - 55193 - PSD - Deferido

Adriana de Quebra Osso - 11400 - PP - Deferido

Adrylla Fernandes - 45333 - PSDB - Deferido

Albany Dutra - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Albert Dickson Oftalmologista - 44744 - UNIÃO - Deferido

Aldo Clemente - 45678 - PSDB - Deferido

Alexandre Bancada Socialista - 16123 - PSTU - Deferido

Aline Fernandes - 20100 - PODE - Deferido

Aline Juliete - 13777 - PT - Deferido

Alison Rebouças - 55224 - PSD - Deferido

Amanda Costa - 45999 - PSDB - Deferido

Ana Miranda - 70222 - AVANTE - Deferido

Ana Moreno - 22122 - PL - Deferido

Anderson Fox - 27400 - DC - Deferido

Anderson Lopes - 45123 - PSDB - Deferido

Andiara - 22321 - PL - Deferido

André Araújo - 15789 - MDB - Deferido

André Justo - 15555 - MDB - Deferido

Andreia Nascimento - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ângelo - 15007 - MDB - Deferido

Anna Cláudia Salustino - 77771 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Anne Lagartixa - 77762 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Antônio do Salgado - 44455 - UNIÃO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Antônio Tavares - 11666 - PP - Deferido

Apóstolo Théo - 10012 - REPUBLICANOS - Deferido

Aracelli dos Anjos - 15018 - MDB - Deferido

Araken Farias - 15123 - MDB - Deferido

Ariberto Araujo - 20190 - PODE - Deferido

Ariel - 22722 - PL - Deferido

Aroldo Alves - 44123 - UNIÃO - Deferido

Babá Cláudio - 13713 - PT - Deferido

Bambam - 45700 - PSDB - Deferido

Barbosa - 12022 - PDT - Deferido

Batalha - 22777 - PL - Deferido

Beatriz Valle - 27998 - DC - Deferido

Bia do Mlb - 80123 - UP - Deferido

Brechinha da Padaria - 20222 - PODE - Deferido

Breno Queiroga - 20120 - PODE - Deferido

Brisa - 13113 - PT - Deferido

Bruno Araújo - 45444 - PSDB - Deferido

Camila Araújo - 44777 - UNIÃO - Deferido

Camila Barbosa - 50180 - PSOL - Deferido

Camila Saraiva - 40123 - PSB - Deferido

Capitão Gondin - 22220 - PL - Deferido

Carlinhos do Gás - 50456 - PSOL - Deferido

Carlos Eduardo Silva - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carlos Enfermeiro - 40122 - PSB - Deferido

Carlos Faustino - 70077 - AVANTE - Deferido

Carlos Santos - 15655 - MDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Carol Gurgel - 11133 - PP - Deferido

Cássia Alves - 13813 - PT - Deferido

Cassiano O Rei do Caranguejo - 77977 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Castelo Branco - 12190 - PDT - Deferido

Catarina Kelly - 15444 - MDB - Deferido

Célia do Povo - 20002 - PODE - Deferido

Cesar de Adão Eridan - 11456 - PP - Deferido

Chagas Catarino - 44444 - UNIÃO - Deferido

Charles Cunha - 12345 - PDT - Deferido

Chico Ambulante - 20200 - PODE - Deferido

Cícero Martins - 11000 - PP - Deferido

Cicinho Bike - 70777 - AVANTE - Deferido

Claudio Arruda - 12777 - PDT - Deferido

Cláudio Custódio - 11007 - PP - Deferido

Cleiton da Policlinica - 45321 - PSDB - Deferido

Coletivo Eliu - 27123 - DC - Deferido

Coronel Dimas - 11190 - PP - Deferido

Cristiane do Pt - 13999 - PT - Deferido

Cristina Gari - 55100 - PSD - Deferido

Cristina Santos - 55222 - PSD - Deferido

Dagmar da Saúde - 27789 - DC - Deferido

Dagõ - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Damião Pereira - 15015 - MDB - Deferido

Dani Azevedo - 44400 - UNIÃO - Deferido

Daniel Filho - 40101 - PSB - Deferido

Daniel Santiago - 11888 - PP - Deferido

Daniel Valença - 13123 - PT - Deferido

Daniele Souto - 77109 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Daniell Rendall - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Danilo Queiroz - 44388 - UNIÃO - Deferido

Dario da Auto Eletrica - 40444 - PSB - Deferido

Davi Ribeiro - 27027 - DC - Indeferido

Débora Serafim - 70599 - AVANTE - Deferido

Déborah Suellen - 77177 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dioclécio - 20600 - PODE - Deferido

Diogenes Paulino - 55126 - PSD - Deferido

Djalma Nunes - 18123 - REDE - Deferido

Dom Sincero - 55900 - PSD - Deferido

Dórys Cândido - 11011 - PP - Deferido

Doutor Geraldo Pinho - 11999 - PP - Deferido

Dr Milano Máximo - 55323 - PSD - Deferido

Dr. Samir Aquino - 12333 - PDT - Deferido

Dr. Sebastião Campos - 10334 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Barbara Alves - 22456 - PL - Deferido

Dra Luciana Monteiro - 22400 - PL - Deferido

Dra Samara - 44190 - UNIÃO - Deferido

Dra. Cristiane Trajano - 70333 - AVANTE - Deferido

Dra. Dalila Veterinária - 20000 - PODE - Deferido

Dra. Júlia Raquel - 27456 - DC - Deferido

Eder de Brito - 70144 - AVANTE - Deferido

Edevando Fernandes - 20999 - PODE - Deferido

Edilma Cirilo - 20700 - PODE - Deferido

Edivan Enfermeiro - 55223 - PSD - Deferido

Edmilson Acari - 40044 - PSB - Deferido

Edmilson Lima - 22333 - PL - Deferido

Edson - 43777 - PV - Renúncia

Eduardo Campos - 70888 - AVANTE - Deferido

Eduardo Propaganda - 18888 - REDE - Deferido

Elayne Nilson - 18100 - REDE - Deferido

Elias das Paradas - 77666 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Eliel do Gás - 45007 - PSDB - Deferido

Eliezer Falcão - 15580 - MDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Elivelton Rocha - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elizabeth Biglione - 22123 - PL - Deferido

Elizangela - 20789 - PODE - Deferido

Emanoel do Cação - 11144 - PP - Deferido

Emanuel Juvêncio - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Emerson Repórter - 12222 - PDT - Deferido

Eri Guerreira - 22125 - PL - Deferido

Eri Mendes - 12733 - PDT - Deferido

Eribaldo Medeiros - 18222 - REDE - Deferido

Eriko Jácome - 11111 - PP - Deferido

Erinaldo - 20133 - PODE - Deferido

Erinelson Morais - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Erineuza Marques - 18700 - REDE - Deferido

Eriston Silva - 40008 - PSB - Deferido

Erminio Felix - 55555 - PSD - Deferido

Ewerton Binha - 23009 - CIDADANIA - Deferido

Fábio Costa - 50321 - PSOL - Deferido

Fadinha do Rádio - 45124 - PSDB - Deferido

Fafá Varela - 50525 - PSOL - Deferido

Fatima Gomes - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Fausto Calixto - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Felipe Alves - 44000 - UNIÃO - Deferido

Fernanda Filgueira - 22100 - PL - Deferido

Fernandes Galdino - 50666 - PSOL - Deferido

Fernando Lucena - 50222 - PSOL - Deferido

Fia - 28188 - PRTB - Deferido

Flauber Soares - 11222 - PP - Deferido

Francisca Alves - 12555 - PDT - Deferido

Francisco Dias - 80599 - UP - Deferido

Frank Areia - 13911 - PT - Deferido

Fulvio - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gaguinho dos Teclados - 20136 - PODE - Deferido

Gal do Guarapes - 23555 - CIDADANIA - Deferido

Gari Aldair - 20777 - PODE - Deferido

Garibalde Leite - 70700 - AVANTE - Deferido

Garrincha - 12009 - PDT - Indeferido

Geilson Costa - 70523 - AVANTE - Deferido

Genilce Almeida - 55789 - PSD - Deferido

Genivaldo Gonçalves Gg - 22234 - PL - Deferido

Geomar Maia - 50051 - PSOL - Deferido

Georgia Martins - 45729 - PSDB - Deferido

Geraldo Dantas Jr Radialista - 11555 - PP - Deferido

Gerlailson Abrantes - 13333 - PT - Deferido

Gi do Táxi - 27999 - DC - Deferido

Giann Oliveira - 22222 - PL - Deferido

Gil Bala - 13132 - PT - Deferido

Gilberli Jerônimo - 27234 - DC - Deferido

Gilmar do Deposito - 55999 - PSD - Deferido

Gilvan Balada - 10084 - REPUBLICANOS - Deferido

Giovanna Bruna - 18789 - REDE - Deferido

Godeiro Linhares - 22380 - PL - Deferido

Graça Siqueira - 40555 - PSB - Deferido

Henrique Mosquito - 55001 - PSD - Deferido

Herberth Sena - 43222 - PV - Deferido

Hermes Câmara - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Hipolito - 22415 - PL - Deferido

Ieda Santiago - 22345 - PL - Deferido

Igor Rayan - 44544 - UNIÃO - Deferido

Igor Smith - 12888 - PDT - Deferido

Instrutor Pires - 22007 - PL - Deferido

Irapoã - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Irmão Ademir Almeida - 27023 - DC - Deferido

Irmão Dailton - 40040 - PSB - Deferido

Irmão Gilberto da Livraria - 11777 - PP - Deferido

Isa Gomes - 12770 - PDT - Deferido

Isabelly Costa - 15000 - MDB - Deferido

Italo Xaxa - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Itanildo Reis - 27444 - DC - Deferido

J. Neto - 11110 - PP - Deferido

J.lima - 27001 - DC - Deferido

Jadison Melo - 22335 - PL - Deferido

Jakson Capixaba - 20234 - PODE - Deferido

Janaina Guerreira - 20130 - PODE - Deferido

Janaína Lima - 13111 - PT - Deferido

Janaina Torquato - 10445 - REPUBLICANOS - Deferido

Janeide Santana - 40700 - PSB - Deferido

Janne Diane - 44344 - UNIÃO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Jaqueline Lima - 27110 - DC - Deferido

Jean Dantas da Saúde - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jean do Alternativo - 50433 - PSOL - Deferido

Jean Silvino - 77200 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jeanyson - 45607 - PSDB - Deferido

Jefferson Hasille - 45111 - PSDB - Deferido

Jho Salles - 44844 - UNIÃO - Deferido

João Batista Frutuoso - 40111 - PSB - Deferido

João Batista Torres - 27333 - DC - Deferido

João Cavalcanti - 44001 - UNIÃO - Deferido

João Cunha da Ambulância - 65000 - PC do B - Deferido

João Maria - 13001 - PT - Deferido

João Oliveira - 13013 - PT - Deferido

Joãozinho do Planalto - 55610 - PSD - Deferido

Joel Dias - 55888 - PSD - Deferido

Jonilson Junior - 15100 - MDB - Deferido

José de Anchieta - 20123 - PODE - Deferido

Josimar Fagundes - 13222 - PT - Indeferido

Josinaldo Soares - 18234 - REDE - Deferido

Júlia Arruda - 65777 - PC do B - Deferido

Júlio Protásio - 15888 - MDB - Deferido

Julio Ribeiro - 12007 - PDT - Deferido

Junior do Posto - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Jusselma - 55000 - PSD - Deferido

Karla Álvares - 44234 - UNIÃO - Deferido

Karlla Morena - 12500 - PDT - Deferido

Kaylany Moura - 43333 - PV - Deferido

Kelly Maia - 20555 - PODE - Deferido

Kerlly Rocha - 15777 - MDB - Deferido

Klaus Araújo - 45555 - PSDB - Deferido

Kleber Fernandes - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Klebiana Gomes - 11022 - PP - Deferido

Klebisson Soares - 15333 - MDB - Deferido

Lady Day - 20888 - PODE - Deferido

Lazaro Germano - 12111 - PDT - Deferido

Leandro Cavalcante - 12122 - PDT - Deferido

Leila Maia - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Léo Souza - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

LILI Odonto - 11500 - PP - Deferido

Lilian França - 23003 - CIDADANIA - Deferido

Lorenna do Nascimento - 12200 - PDT - Deferido

Lourenço - 50100 - PSOL - Deferido

Lucas Fagundes - 13613 - PT - Deferido

Lucia Costa - 45200 - PSDB - Deferido

Luciana Lima - 16789 - PSTU - Deferido

Luciano Barbosa - 15666 - MDB - Deferido

Luciano Budu - 45777 - PSDB - Deferido

Luciano Guedes - 23222 - CIDADANIA - Deferido

Luciano Nascimento - 55123 - PSD - Deferido

Luiz Macedo - 40333 - PSB - Indeferido

Luiz Pedro - 15678 - MDB - Deferido

Luiz Rezende - 28123 - PRTB - Deferido

Luiz Ribeiro - 15002 - MDB - Deferido

Madson Silva - 55333 - PSD - Deferido

Mafaldo Pinto - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mandrake - 70111 - AVANTE - Deferido

Mano Targino - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcelo Monte - 77223 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcelo Thiago - 44044 - UNIÃO - Deferido

Marcio Gomes - 11333 - PP - Deferido

Márcio Varela - 27022 - DC - Deferido

Marcos Antonio - 40456 - PSB - Indeferido

Marcos Ribeiro - 40100 - PSB - Deferido

Margarete Régia - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Maria do Bar - 40222 - PSB - Deferido

Maria Jose da Silva - 28144 - PRTB - Deferido

Maristela Mauricio - 55700 - PSD - Deferido

Marlene Monte - 15005 - MDB - Deferido

Marlene Ramalho - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Marweel Garras - 13321 - PT - Deferido

Matheus Faustino - 44333 - UNIÃO - Deferido

Mauricio da Ambulância - 70192 - AVANTE - Deferido

Max do América - 44999 - UNIÃO - Deferido

Max Serrão - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Maxwell Oliveira - 55321 - PSD - Deferido

MC Priguissa - 70013 - AVANTE - Deferido

Mercia Dantas - 10077 - REPUBLICANOS - Deferido

Milenne Barbosa - 80180 - UP - Deferido

Milklenilson - 13100 - PT - Deferido

Milson Silva - 70131 - AVANTE - Deferido

Missionaria Cristiane - 10126 - REPUBLICANOS - Deferido

Missionária Cuidadora Priscila - 13173 - PT - Deferido

Missionária Raila - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Missionária Saana Rosa - 15707 - MDB - Deferido

Monalisa Nunes - 40233 - PSB - Deferido

Monzar Capriolle - 27007 - DC - Deferido

Mounarte - 22111 - PL - Deferido

Murilo Vieira - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Naelson Borja - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Nara Silva - 15077 - MDB - Deferido

Natalia Aciole - 22012 - PL - Deferido

Neide Lima - 43100 - PV - Deferido

Neidinha - 55556 - PSD - Deferido

Ney Robson - 20020 - PODE - Deferido

Nildo Angelo - 45575 - PSDB - Deferido

Nildo Borracheiro - 65202 - PC do B - Deferido

Nilton Lima - 15700 - MDB - Deferido

Nilton Trigueiro - 18777 - REDE - Deferido

Nina Souza - 44222 - UNIÃO - Deferido

Nira Silvestre - 50111 - PSOL - Deferido

Nivaldo Bacurau - 44122 - UNIÃO - Deferido

Padre Caio Cavalcanti - 55500 - PSD - Deferido

Paloma - 44482 - UNIÃO - Deferido

Pammila Suely - 44440 - UNIÃO - Deferido

Pastor Johnson - 70557 - AVANTE - Deferido

Pastor Judson - 70067 - AVANTE - Deferido

Pastor Mauro - 18446 - REDE - Deferido

Pastor Odelio Batista - 22789 - PL - Deferido

Pastor Rubens - 44004 - UNIÃO - Deferido

Pastora Kacia - 55119 - PSD - Deferido

Pastora Marta Brandão - 45011 - PSDB - Deferido

Pastora Rose Gonçalves - 70778 - AVANTE - Deferido

Paula Pereira - 13404 - PT - Deferido

Paulinha Galdino - 11234 - PP - Deferido

Paulinho Pessoa - 22888 - PL - Deferido

Paulo César (pc) - 13555 - PT - Deferido

Paulo Enfermeiro Coletivo - 11200 - PP - Deferido

Paulo Natalense - 55400 - PSD - Deferido

Paulo Neris - 77001 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulo Ovidio - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Paulo Ricardo - 15150 - MDB - Deferido

Pedro do Alto - 18000 - REDE - Deferido

Pedro dos Gêmeos do Igapó - 70123 - AVANTE - Deferido

Pedro Henrique - 11789 - PP - Deferido

Pedro Proarmas - 22762 - PL - Deferido

Pequeno Sempre Presente - 10112 - REPUBLICANOS - Deferido

Preto Aquino - 20610 - PODE - Deferido

Prof Petronilo - 40400 - PSB - Deferido

Prof Thaysa Camargo - 45544 - PSDB - Deferido

Prof Xico - 40477 - PSB - Deferido

Professor Adriano Barros - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Carlos Silvestre - 13789 - PT - Deferido

Professor Luan - 11700 - PP - Deferido

Professor Mario Sergio - 45000 - PSDB - Deferido

Professor Orestes - 15111 - MDB - Deferido

Professor Raphael Cavalcante - 18555 - REDE - Deferido

Professor Robério Paulino - 50000 - PSOL - Deferido

Professor Xandão - 27000 - DC - Deferido

Professora Celeste - 45888 - PSDB - Deferido

Professora Clarice - 22221 - PL - Deferido

Professora Karina Melo - 70999 - AVANTE - Deferido

Professora Márcia Hissett - 18018 - REDE - Deferido

Professora Margareth - 50333 - PSOL - Deferido

Professora Rosangela - 70789 - AVANTE - Deferido

Professora Rose Feitosa - 55113 - PSD - Deferido

Rachel Ribeiro - 27111 - DC - Deferido

Raimundo Jorge - 55456 - PSD - Deferido

Raniere Barbosa - 44111 - UNIÃO - Deferido

Ranny Dumaresq - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Rebeka Linhares - 70024 - AVANTE - Deferido

Reginaldo Oliveira - 70000 - AVANTE - Deferido

Rei Pop - 55444 - PSD - Deferido

Renan Barão - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Renato Bezerra - 11100 - PP - Deferido

Rennan Nunes - 20456 - PODE - Deferido

Reny - 22000 - PL - Deferido

Reverendo Wanderson - 77709 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ricardinho do Planalto - 77124 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ricardo Batatinha - 70007 - AVANTE - Deferido

Ricardo Borja - 70444 - AVANTE - Deferido

Roberto Felix - 40900 - PSB - Indeferido

Robson Carvalho - 44555 - UNIÃO - Deferido

Rodrigo Pordeus - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rogério Anacleto - 27222 - DC - Deferido

Rosa Guerreira - 11444 - PP - Deferido

Rosemberg Cortez - 27888 - DC - Deferido

Rubens Menezes - 77577 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ruzicar - 77130 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sabrina Medeiros - 50777 - PSOL - Deferido

Samalia Silva - 27125 - DC - Deferido

Samanda - 13456 - PT - Deferido

Samoel Xaropinho - 15999 - MDB - Deferido

Sandrinha - 11611 - PP - Deferido

Sandro Alencar - 18333 - REDE - Deferido

Sandro Soares - 55612 - PSD - Deferido

Sara - 77300 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sargento Castilho - 70190 - AVANTE - Deferido

Sargento Manassés - 77556 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sargento Wellington - 15190 - MDB - Deferido

Sebastião - 20244 - PODE - Deferido

Seliandro - 40800 - PSB - Deferido

Sena Frentista - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sérgio Côco - 27192 - DC - Deferido

Sergio Tavares - 23995 - CIDADANIA - Deferido

Severina Alves - 20710 - PODE - Deferido

Sgt Sabino - 22056 - PL - Deferido

Silvana Araújo - 40777 - PSB - Deferido

Silvio Dantas - 27777 - DC - Deferido

Sirleno Junior - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Socorro Batista - 40200 - PSB - Indeferido

Socorro Bessa - 15133 - MDB - Deferido

Sonia do Nova Natal - 20444 - PODE - Deferido

Sônia Godeiro - 50500 - PSOL - Deferido

Soninha dos Animais - 15345 - MDB - Deferido

Sostenes Lopes - 15155 - MDB - Deferido

Souza Júnior - 44567 - UNIÃO - Deferido

Subtenente Eliabe - 22190 - PL - Deferido

Subtenente Vantuil - 55190 - PSD - Deferido

Tacio Cavalcanti - 55111 - PSD - Deferido

Tarcio de Eudiane - 44666 - UNIÃO - Deferido

Tati Ribeiro do Coletivoanimal - 50123 - PSOL - Deferido

Tatiana Pires - 70100 - AVANTE - Deferido

Tavares - 70555 - AVANTE - Deferido

Tchê - 70008 - AVANTE - Deferido

Tércio Tinôco - 44888 - UNIÃO - Deferido

Teresa Viana - 10099 - REPUBLICANOS - Deferido

Tereza Karina - 10051 - REPUBLICANOS - Deferido

Thabatta Pimenta - 50555 - PSOL - Deferido

Thécia Diniz - 11600 - PP - Deferido

Thiago Bernhard - 12000 - PDT - Deferido

Tia Val - 11033 - PP - Deferido

Tiago Auto Escola - 20111 - PODE - Deferido

Tiago Lincka - 50050 - PSOL - Deferido

Tiago Solano - 13000 - PT - Indeferido

Tony Henrique - 22555 - PL - Deferido

Tourum Produções - 70357 - AVANTE - Deferido

Tt Modas - 11123 - PP - Deferido

Ubirajara Barros - 11211 - PP - Deferido

Valda Maria - 20220 - PODE - Deferido

Vânia Torres - 44007 - UNIÃO - Deferido

Vavá - 20201 - PODE - Deferido

Vereador Peixoto - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Veridiano - 15321 - MDB - Deferido

Veterinaria Shirlei Medeiros - 22022 - PL - Deferido

Victória Maria - 70150 - AVANTE - Deferido

Vilma Batista - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Vitor Gleyson - 27100 - DC - Deferido

Vitoria Freire - 22200 - PL - Deferido

Viviane Accioly - 12433 - PDT - Deferido

Wanderley Oliveira - 70553 - AVANTE - Deferido

Waugia Nega - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Wellington Bernardo - 40000 - PSB - Deferido

Welllingtonw Pedroza - 12123 - PDT - Deferido

Will - 43123 - PV - Deferido

Xexeu de Natal - 27244 - DC - Deferido

Zé Humberto - 45222 - PSDB - Deferido

Zé Maria - 20333 - PODE - Deferido

Ze Negão - 20607 - PODE - Deferido

Zélia Sá - 27555 - DC - Deferido

Zezinho do Kintal II - 55200 - PSD - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

