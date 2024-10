Eleições 2024: saiba como descobrir o número dos candidatos para votar

Com a proximidade das Eleições Municipais 2024, muitas dúvidas começam a surgir entre os eleitores. Entre elas pode estar como descobrir os números dos candidatos escolhidos.

Afinal, como encontrar o número dos candidatos?

Uma das maneiras de descobrir o número do seu candidato é acessando o site DivulgaCandContas. Desenvolvida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a plataforma reúne informações detalhadas sobre as pessoas que disputarão a preferência do eleitorado na votação de outubro — incluindo o número delas nas urnas.

Mais informações sobre os candidatos. O portal também permite que os eleitores confiram o perfil das candidatas e dos candidatos, verifiquem a situação da candidatura e a lista de bens declarados, e acessem as propostas de governo dos concorrentes para as prefeituras.

Ao acessar o site, deslize a tela para baixo até encontrar a seção "Consultas por Regiões Brasileiras". Então, escolha e clique nas opções disponíveis: Brasil, Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul.

Depois, selecione um estado e clique em "Candidaturas". Na próxima página, é só selecionar o município e o cargo para ver o nome de cada candidato, a coligação partidária e o número representativo — que fica no lado direito da tela.

Busque fontes oficiais e confiáveis. Além da página de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE, ao fazer pesquisas sobre candidatos, dê preferência para fontes oficiais e meios de comunicação confiáveis.

Celulares são proibidos na votação. O eleitor não pode ingressar na cabine de votação com aparelhos como celular, máquinas fotográficas ou filmadoras.

Por isso, procure os números com antecedência. É indicado buscar os números dos candidatos escolhidos com antecedência e preparar uma cola eleitoral em papel para usar no dia da votação.

Ter os números já na ordem correta de votação serve como um lembrete eficiente na hora de votar. A ordem pedida na urna é: vereador e, depois, prefeito. Após o registro do último voto, a palavra "fim" aparecerá na tela da urna.