Sakamoto: Com X suspenso na eleição, democracia sairá a grande vencedora

Com a rede social X ainda suspensa no Brasil no primeiro turno da eleição agora no domingo (6), a democracia brasileira sairá a grande vencedora, afirmou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante participação no UOL News 2ª Edição desta sexta-feira (4).

O X, suspenso da internet brasileira desde 30 de agosto, pagou a multa para voltar a operar no país após determinação do ministro Alexandre de Moraes.O pagamento, contudo, foi feito em conta errada, e o ministro solicitou regularização.

Na nossa avaliação, se dependesse do ministro Alexandre de Moraes, o retorno do X/Twitter ficaria para pelo menos 7 de outubro de 2024 após o primeiro turno das eleições. Vamos lembrar que o bilionário Elon Musk transformou a plataforma não em um espaço de ferramenta de democratização da comunicação ou liberdade de expressão, mas em seu brinquedo particular de extrema direita.

Musk vem criando problemas para governos em todo o mundo, atropelando as legislações nacionais de democracias. Ele vem se sentindo mais poderoso do que os poderes democraticamente constituídos de cada país. Musk acha que pode aplicar a sua visão de mundo, e visão do que ele chama de democracia em qualquer lugar, atropelando aquilo que for necessário e apoiando, inclusive, os candidatos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Nos EUA, onde a conta do próprio Musk tem um algoritmo próprio, ou seja, distribui para muito mais gente, essa conta anabolizada, diferente das demais, dando a ele poderes que outros não têm, tem sido utilizada nos EUA para promover a campanha de Donald Trump e para atacar a campanha de Kamala Harris. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto lembra que, aqui no Brasil, o mecanismo de operação do bilionário seria mais alinhado à extrema direita e, portanto, provavelmente promoveria a campanha de candidatos que seguem essa vertente.

No Brasil, ele tem uma relação, seja conjuntural ou oportunista, com a extrema direita, com o bolsonarismo e todas suas vertentes. Se o X retornasse ao Brasil, Musk ia fazer de tudo para ajudar até a eleição no 6 de outubro.

Não é possível dizer que isso era um objetivo do ministro Alexandre de Moraes, mas a consequência é essa. Sem o X, a democracia brasileira sai ganhando nas eleições, ou seja, com o X suspenso pelo menos até a semana que vem, a grande vencedora das eleições brasileiras será a democracia. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

