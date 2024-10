Premiê do Japão pede que gabinete elabore pacote de estímulo econômico

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, instruiu formalmente seus ministros nesta sexta-feira a compilar um novo pacote para amortecer o impacto sofrido pelas famílias com o aumento dos custos de vida, à medida que o novo governo tem como prioridade máxima sair da deflação.

A medida ocorre no momento em que Ishiba, anteriormente visto como um defensor da austeridade fiscal, agora enfatiza, antes de uma eleição geral, que seu foco é fazer com que a economia se livre totalmente da deflação que a tem prejudicado nas últimas três décadas.

"Precisaremos apoiar as pessoas que estão sofrendo com o aumento dos custos no momento até que se estabeleça um ciclo de crescimento positivo, com aumentos salariais que superem a inflação e impulsionem as despesas de capital", disse Ishiba ao Parlamento em um discurso.

Na quinta-feira, Ishiba disse ao seu gabinete que um orçamento suplementar será compilado para financiar o pacote após a eleição marcada para 27 de outubro.

O novo pacote incluirá pagamentos a famílias de baixa renda e subsídios aos governos locais, disse ele no discurso.

Entre outras políticas econômicas, Ishiba também se comprometeu com esforços para aumentar o salário mínimo para 1.500 ienes (10,24 dólares) por hora nesta década, em comparação com os atuais 1.055 ienes.

As condições econômicas melhoraram e os salários finalmente começaram a crescer após três décadas "perdidas" que se concentraram em cortes de custos, disse ele. "Mas ainda estamos na metade do caminho para alcançar uma economia em que as pessoas possam se sentir seguras para gastar."