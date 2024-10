Escavação ilegal descobre rara igreja medieval no sul da Itália

NÁPOLES, 4 OUT (ANSA) - Um arquétipo raríssimo de igreja medieval do século 11 foi encontrado em Nápoles, no sul da Itália, durante escavações ilegais feitas por um empresário em pleno centro da cidade.

Segundo policiais do Núcleo de Proteção do Patrimônio Cultural, a estrutura tem poucos exemplares semelhantes no país, o que contribuirá para enriquecer o conhecimento sobre esse período histórico.

A igreja está localizada a cerca de oito metros de profundidade, onde se vê uma abside semicircular com afrescos em bom estado de conservação, com a imagem de Cristo no trono. Há ainda decorações e uma inscrição que já foi parcialmente decifrada pelos estudiosos, além de vestígios de um piso de mármore.

A polícia já apreendeu uma grande quantidade de artefatos arqueológicos que estavam em posse do empresário, porém investigadores temem que ele possa ter escondido alguns itens em outros lugares. (ANSA).

