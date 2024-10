Centeno, do BCE, alerta para sinais de esfriamento do mercado de trabalho da zona do euro

LISBOA (Reuters) - O mercado de trabalho da zona do euro está começando a esfriar, o que é preocupante, já que pode levar a investimentos e crescimento abaixo da média, disse a autoridade do Banco Central Europeu Mário Centeno nesta sexta-feira.

A inflação na zona do euro está sob controle, acrescentou.

Os mercados estão apostando que o BCE terá de acelerar os cortes de juros em sua próxima reunião de 17 de outubro porque a inflação desacelerou para menos de 2% no mês passado, enquanto a região está à margem de uma recessão.

Falando em uma conferência em La Toja, na Espanha, Centeno disse: "A questão do crescimento na Europa é central... e agora estamos começando a ver as primeiras dúvidas no mercado de trabalho."

Ele apontou que a criação de vagas de emprego nas empresas europeias está 20% menor do que há dois anos e o número de pessoas recém-contratadas está 10% abaixo da máxima observada no segundo trimestre de 2022, "que coincidentemente foi quando o BCE começou a aumentar os juros."

"A dinâmica do mercado de trabalho está esfriando um pouco e esses são os primeiros números que devem nos preocupar", disse ele.

Isso já poderia sinalizar um nível mais baixo de investimento, enquanto a previsão atual do BCE aponta para o mesmo nível de 2023 nos próximos dois anos.

"Neste ponto do ciclo econômico, não é possível para uma economia do tamanho da zona do euro considerar seu futuro (de crescimento) sem investimento", disse ele.

Centeno afirmou ainda que o BCE "tem que ser muito bom em comunicar" que as decisões tomadas hoje são para atingir uma inflação de 2% no médio prazo e que a trajetória de juros precisa ser previsível.

(Por Sergio Gonçalves e Andrei Khalip)