Após série de 15 vitórias, Sabalenka cai nas quartas do WTA 1000 de Pequim

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, foi derrotada nesta sexta-feira (4) pela tcheca Karolina Muchova (N.49), após uma série de 15 vitórias consecutivas, e se despediu do WTA 1000 de Pequim nas quartas de final.

Muchova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5), 2-6 e 6-4, em duas horas e 46 minutos.

Antes de disputar o torneio na capital chinesa, Sabalenka havia vencido o WTA 1000 de Cincinnati e o US Open, derrotando nas duas finais a americana Jessica Pegula.

Seu duelo com Muchova foi um grande espetáculo. A bielorrussa ficou contra as cordas desde o início, salvando três break points em seu primeiro game de serviço.

Muchova, por sua vez, salvou dois set points quando perdia por 5-4 e depois levou a melhor no tie-break. Foi o primeiro set perdido por Sabalenka desde a terceira rodada do US Open.

Na segunda parcial, a número 2 do mundo impôs seu jogo e na terceira, depois de duas quebras para cada jogadora, Muchova venceu os últimos dez pontos da partida para selar a vitória.

"As condições aqui são tão difíceis que tudo pode mudar. Ela teve devoluções magníficas, ganhou força e começou a jogar de forma mais agressiva", disse Sabalenka, que vai participar do WTA 1000 de Wuhan na semana que vem.

"Foi um jogo de alto nível e ela jogou um tênis incrível", acrescentou a bielorrussa.

Em Pequim, Karolina Muchova vai enfrentar na semifinal a chinesa Qinwen Zheng (N.5), que bateu a russa Mirra Andreeva (N.22) por 5-7, 6-0 e 6-4.

A tenista tcheca de 28 anos, finalista de Roland Garros em 2023, tem apenas um título na carreira, o WTA 500 de Seul em 2019.

