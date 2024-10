O que são votos válidos e como eles são calculados na apuração das eleições

As Eleições 2024 definirão os próximos prefeitos e vereadores dos mais 5,5 mil municípios do país. Os vencedores do pleito são nomeados a partir da contagem dos votos válidos, um conceito que pode provocar dúvidas.

O que são os votos válidos?

Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos (nominais) ou um determinado partido (legendas). São esses votos que realmente contam para o resultado de uma eleição.

O universo dos votos válidos não inclui os votos brancos ou nulos, pois estes são excluídos da contagem final da eleição.

Portanto, ao digitar na urna o número de um candidato específico (nominal) ou de um partido (legenda), o voto será considerado válido. Caso a pessoa digite "voto branco" ou introduza um número que não corresponda a nenhum candidato ou partido, será um voto nulo, que será desconsiderado na hora da apuração.

Como funciona a contabilização dos votos válidos?

Como citado acima, os votos válidos são os realmente contabilizados para definir os vencedores das eleições.

Na disputa para prefeito em cidades com mais de 200 mil eleitores, serão eleitos os candidatos que tiverem mais de 50% dos votos válidos. Caso nenhum candidato alcance essa porcentagem, será realizado um segundo turno com os dois candidatos mais votados.

No segundo turno, será eleito o candidato com maior quantidade absoluta de votos válidos.

Em cidades com menos de 200 mil eleitores, não existe a possibilidade de segundo turno. Portanto, o candidato que tiver mais votos válidos será eleito.

Para a disputa de vereador, são considerados os votos nominais, em que o número corresponde a um determinado candidato; ou votos por legenda, em que será digitado apenas os dois primeiros números. Nesse último caso, o voto foi destinado ao partido e será considerado válido, pois valerá para o cálculo do quociente eleitoral.

Quais votos não são considerados válidos?

Votos em branco ou nulos são desconsiderados na hora da apuração.

Também não são contabilizadas as abstenções, ou seja, pessoas não compareceram para votar.