Nunes x Boulos: quem venceria um 2º turno segundo últimas pesquisas de SP?

Um possível segundo turno entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) é um cenário abordado nas últimas pesquisas eleitorais. Confira a seguir os resultados de diferentes levantamentos sobre esse confronto.

Datafolha

Ricardo Nunes (MDB): 52% (estável)

Guilherme Boulos (PSOL): 37% (antes 36%)

Branco/nulo/nenhum: 11% (estável)

Não sabe: 1% (estável)

A vantagem de Nunes sobre Boulos na última pesquisa Datafolha é de 15 pontos percentuais, com uma leve oscilação positiva para Boulos, que cresceu 1 ponto em relação à última rodada da pesquisa. A porcentagem de votos brancos e nulos se manteve no mesmo patamar.

Pesquisa Quaest

Na pesquisa Quaest, Ricardo Nunes venceria Boulos com uma margem significativa. O atual prefeito teria 49% dos votos, contra 33% do candidato do PSOL.

Real Time Big Data

De acordo com o Real Time Big Data, Nunes manteria uma vantagem sólida, vencendo Boulos por 49% a 34%.

Atlas

A pesquisa Atlas também aponta uma vitória para Nunes, mas com uma diferença um pouco menor. Nunes teria 48% dos votos, enquanto Boulos ficaria com 37%.

Paraná Pesquisas

Por fim, o levantamento da Paraná Pesquisas indica a maior vantagem para Nunes, que venceria Boulos com 51,5% dos votos, contra 33,6% para o candidato do PSOL.

Sobre as pesquisas

A Quaest ouviu presencialmente 1.800 eleitores de São Paulo entre 27 e 29 de setembro. A pesquisa encomendada pela TV Globo tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-01233/2024.

AtlasIntel foi realizada pela internet com recursos próprios e ouviu 2.190 eleitores da capital paulista entre os dias 24 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-02567/2024.

Real Time Big Data foi realizada com 1.500 entrevistados entre os dias 27 e 28 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05171/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 27 de 30 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no TSE é SP-04763/2024.

A pesquisa do Datafolha foi contratada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo", foi conduzida entre os dias 1º e 3 de outubro, com 1.806 entrevistas presenciais de pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-09329/2024.