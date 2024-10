'Não se cale': a mensagem de Mujica ao receber o cantor Residente

O ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, que se recupera de uma cirurgia para tratar um câncer de esôfago, reuniu nesta quinta-feira (3) com o rapper e ativista porto-riquenho Residente, informaram fontes políticas e o próprio artista.

O ex-guerrilheiro e ícone da esquerda latino-americana, 89, conversou em sua chácara, nos arredores de Montevidéu, com René Pérez Joglar, conhecido artisticamente como Residente, que está na capital uruguaia como parte de sua turnê "As letras já não importam".

"Pepe recebeu @Residente na chácara. Encontrar grandes amigos da América Latina para sonhar o futuro", destacou em sua conta na rede social X o Movimento de Participação Popular (MPP), setor liderado por Mujica dentro da coalizão de esquerda Frente Ampla.

Na foto publicada pelo MPP com um emoji de coração vermelho, é possível ver Mujica, que governou o Uruguai de 2010 a 2015, e Residente sentados em uma sala com a lareira acesa. Também aparece a mulher de Mujica, Lucía Topolansky, ex-guerrilheira e ex-vice-presidente uruguaia (2017-2020).

Residente publicou no X um vídeo que registra a visita, no qual se ouve Mujica dizendo: "Somos de gerações muito distantes, mas é bom que apareça gente com a cabeça livre neste mundo. Você semeou muito com a música por aí. Não se cale, siga."

Ao compartilhar o vídeo, Residente escreveu: "Quando tenho vontade de parar, Pepe me diz isso. Agora estou abençoado para tocar hoje no Uruguai. Obrigado, Pepe, e obrigado, Uruguai."

O músico, 46, está em Montevidéu para apresentar seu último álbum, o primeiro em sete anos e sua segunda obra como solista. As 23 faixas incluem colaborações de artistas como Penélope Cruz, Ricky Martin e Rauw Alejandro, entre outros.

Defensor fervoroso da independência de Porto Rico, um estado livre associado aos Estados Unidos desde 1952, Residente havia se reunido em 2012 com Mujica. Naquela ocasião, pediu ao então presidente uruguaio a inclusão de Porto Rico nas reuniões governamentais e sociais que ocorrem regularmente na América Latina.

Residente ganhou popularidade com suas canções cativantes, mas também chamou a atenção da mídia e das redes sociais por seus shows e aparições públicas carregadas de forte conteúdo político.

