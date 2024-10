Incêndio no Copan, no centro de SP, é controlado, diz Corpo de Bombeiros

O incêndio que atinge o Edifício Copan, na tarde desta quinta-feira (3), foi controlado, mas ainda não está extinto, segundo o Corpo de Bombeiros. O prédio histórico fica localizado no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Um incêndio é considerado controlado quando ele não se espalha para outras edificações. Porém, conforme explicado ao UOL pela porta-voz dos Bombeiros, tenente Olívia Perrone, o incêndio ainda continua no prédio, localizado na avenida Ipiranga, número 200.

Incêndio ocorre nas juntas de dilatação do edifício, explicou o Corpo de Bombeiros. Informações iniciais indicavam que o fogo teria começado em um apartamento. "Pegou fogo na junta de dilatação entre os blocos D e E", disse o empresário Ocimar Santos, de 53 anos, que mora no Copan. Conforme a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), junta de dilatação é "uma divisão entre duas peças de uma estrutura e serve para que ambas movimentem-se sem que tenham contato".

Edifício está regular e tem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) dentro da validade. O Copan também conta com própria brigada de incêndio, que começou o combate das chamas logo após o início do fogo, informou ao UOL o coronel Alvaro Camilo, subprefeito da Sé.

O fogo é combatido em duas frentes. Uma delas é no 22º andar e outra no 33º andar. A Defesa Civil do Estado informou que está no local e acompanha o trabalho dos bombeiros.

Nove viaturas e 28 bombeiros foram deslocadas para atuar na ocorrência. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas ou feridos.

Todas as pessoas que estavam próximas ao local do incêndio foram evacuadas com o auxílio das medidas de proteção contra incêndio do próprio edifício. A corporação também trabalha para que os evacuados fiquem em um local de segurança e não retornem ao local até o fim dos trabalhos.

Pessoas que estavam no local divulgaram vídeos do incêndio nas redes sociais. Um dos registros mostra muita fumaça saindo do edifício.

A Polícia Militar está prestando apoio e ajuda no isolamento da área enquanto os bombeiros trabalham no local. Curiosos também se reúnem nas vias próximas para ver a ocorrência.

Relatos de moradores

Uma moradora do 24º andar estava fora de casa e ficou desesperada ao visualizar a fumaça no edifício. "Meu Deus, como que aconteceu isso?", disse a mulher, identificada como Fátima.

Moradora relatou ao UOL que foi avisada do incêndio por telefone. A advogada Marisa Santos Severo, 83 anos, que mora há 30 anos no edifício, definiu a ocorrência como "assustadora".

Humorista disse que incêndio atingiu o bloco onde ele mora. Paulo Vieira escreveu no Bluesky que o fogo começou cinco andares abaixo do apartamento dele. "Está tudo bem. Estou no Rio. Minha família já desceu [do apartamento] e todos estão bem", comentou.

CET faz bloqueios na região central

A Companhia de Engenharia de Tráfego realiza os bloqueios nos seguintes trechos: