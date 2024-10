Cid Moreira teve mais de 20 Fuscas e comprou um por R$ 1.500: "Fantástico"

Ex-apresentador da TV Globo que marcou época em locuções e à frente de telejornais como Fantástico e Jornal Nacional, Cid Moreira morreu nesta quinta-feira aos 97 anos. Além do grande passado à frente das câmeras, o locutor também tinha uma paixão por veículos, especialmente o Fusca.

Há alguns anos, Cid Moreira foi visto em um vídeo ao volante de um Volkswagen Fusca de cor turquesa. Nele, o apresentador diz ter tido mais de 20 modelos do carro. Inclusive, ele estava dentro de um modelo que havia comprado por apenas R$ 1.500, alegando que o veículo em questão "estava ferrado" e por isso pagou tão barato.

Mas não foi só de Fuscas que Moreira foi fã, com uma postagem em seu Instagram o mostrando há cerca de dois anos em uma feira de carros antigos em uma picape Studebaker 1951 muito bem conservada.

Ele também publicou outra foto há mais tempo em sua conta na rede social indo dar um "rolê" em uma Suzuki V-Strom.

