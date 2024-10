Estrangeiros fogem do Líbano com intensificação de ofensiva israelense

Por Alkis Konstantinidis e Michele Kambas

ATENAS/LARNACA, Chipre (Reuters) - Estrangeiros da Europa, da Ásia e do Oriente Médio fugiram do Líbano nesta quinta-feira, em meio à intensificação dos bombardeios de Israel contra a capital Beirute e com os governos de todo o mundo recomendando que seus cidadãos saiam do país.

Alguns países providenciaram retiradas aéreas, enquanto em outros lugares centenas de pessoas embarcavam em balsas lotadas ou em embarcações menores enquanto bombas caíam no coração da cidade.

Israel pediu nesta quinta-feira aos moradores que se retirassem de mais de 20 cidades no sul do Líbano, em um conflito crescente que atraiu o Irã e corre o risco de atrair os Estados Unidos.

Dezenas de gregos e cipriotas gregos embarcaram em um avião militar da Grécia no aeroporto de Beirute, muitos deles crianças com brinquedos de pelúcia e mochilas escolares. Apertadas a bordo, algumas brincavam com bastões luminosos, enquanto outras dormiam no colo dos pais enquanto o avião deixava para trás a cidade fumegante.

O avião transportou 38 cipriotas para o aeroporto de Larnaca, no Chipre, cerca de 200 km a oeste do Líbano, e seguiu para Atenas, onde 22 cidadãos gregos desembarcaram.

Os que estavam a bordo, como muitos que fugiram por outros meios, falaram sobre o caos e o terror crescentes causados pela campanha de bombardeio desta semana.

"Estávamos presos, não havia outra maneira de sair porque os aviões do Oriente Médio estão lotados e o primeiro voo que se consegue é em 10 dias", disse Giorgos Seib à Reuters na pista do aeroporto de Larnaca após o pouso.

"A cada dia a situação piora e não sabemos o que acontecerá amanhã."

Cerca de 2.000 pessoas foram mortas desde o início dos ataques israelenses ao Líbano no ano passado, incluindo 127 crianças, disse o ministro da saúde do Líbano, Firass Abiad, nesta quinta-feira.

Os expatriados têm se esforçado para sair e governos da China à Europa elaboraram planos para retirar seus cidadãos.

A Rússia organizou um voo especial para familiares dos diplomatas russos nesta quinta-feira. A Austrália organizou centenas de assentos em companhias aéreas para seus cidadãos deixarem o país.

Um avião militar espanhol transportando 204 pessoas aterrissou na base aérea de Torrejon, perto de Madri, nesta quinta-feira. Outro avião com mais 40 pessoas deve chegar mais tarde. A ministra da Defesa, Margarita Robles, disse que a Espanha poderia enviar mais aviões para continuar o processo de retirada, possivelmente incluindo cidadãos de outros países.

TRAUMA

No porto de Tasucu, no sul da Turquia, em Mersin, Gretchen, uma cidadã norte-americana que morou em Beirute por cinco anos, disse que chegou em uma balsa comercial comum porque os voos em Beirute foram cancelados nos últimos dias.

"Estamos sempre ouvindo artilharia e bombardeios, e isso foi demais", disse ela após desembarcar. "Eu só queria ir embora imediatamente."

Cidadãos libaneses também estavam no barco. Muitos dos que desceram em Tasucu disseram que iriam transitar na Turquia a caminho de outro país. Alguns disseram ter uma segunda cidadania em outro lugar.

Sami Al King, um libanês que mora em Gana, pegou a balsa porque todos os voos do Líbano estavam lotados e ele ainda precisava reservar ônibus e aviões para chegar à África.

"Todas as nossas famílias estão espalhadas pelo Líbano. Então, sim, você fica preocupado em deixar seus entes queridos", disse King.

Muitos esperam voltar ao Líbano, onde construíram suas vidas. Outros estão traumatizados demais para falar ainda.

Gigi Khalifa, uma cipriota líbia, mudou-se para o Líbano há quatro anos para que seus dois filhos pudessem aprender árabe.

"O bombardeio foi muito próximo, foi muito traumático", disse ela, com a voz embargada no saguão de desembarque do aeroporto de Larnaca.

"Eu me sinto mal, sabe? Por todas as pessoas que ficaram para trás. Meus amigos, os amigos dos meus filhos. Não sei se algum dia os veremos novamente."

(Reportagem adicional de Ali Kucukgocmen e Mehmet Emin Caliskan em Tasucu, Turquia, e Emma Pinedo em Madri)