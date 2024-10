Conflito no Haiti deixa 17% das crianças perto da fome, diz instituição de caridade

(Reuters) - Uma em cada seis crianças no Haiti está enfrentando insegurança alimentar emergencial, a um passo da fome, de acordo com um relatório da organização beneficente Save the Children publicado nesta quinta-feira.

O Haiti está imerso em uma crise social e política, com violência particularmente grave entre grupos armados na capital Porto Príncipe e em seus arredores.

"O Haiti está atualmente enfrentando níveis recordes de fome, com a violência das gangues, a crescente ilegalidade e os desastres climáticos provocando grave escassez de alimentos", disse a Save the Children.

O conflito em curso deixou 700.000 pessoas deslocadas internamente, enquanto cerca de cinco milhões, quase metade da população, lutam para se alimentar devido à crise, de acordo com a Classificação da Fase de Segurança Alimentar Integrada (IPC).

Citando dados da IPC, a Save the Children disse que mais de 760.000 crianças no Haiti enfrentam insegurança alimentar emergencial, com desnutrição aguda e um risco maior de morte relacionada à fome.

A organização disse que esse é um aumento de 21% no número de crianças em risco desde março, devido ao aumento da violência armada no país.

Além da violência, o Haiti também está lidando com o aumento da inflação, o que tem levado as famílias a alocar 70% de seus gastos em alimentos, acrescentou o relatório.

"A violência armada e a falta de serviços e suprimentos disponíveis estão impedindo que a Save the Children e outras agências de ajuda cheguem a muitas crianças e adultos necessitados."

(Reportagem de Aida Pelaez-Fernandez)