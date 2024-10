Barco vira em lago do Congo deixando 78 mortos, diz governador

Por Djaffar Al Katanty e Ange Kasongo

GOMA (Reuters) - Pelo menos 78 pessoas morreram afogadas após um barco carregando 278 passageiros virar nesta quinta-feira no lago Kivu, no leste da República Democrática do Congo, afirmou um governador local.

Familiares choravam às margens do lago enquanto as vítimas eram colocadas em sacos e levadas, afirmou uma testemunha da Reuters. Vídeos publicados na internet mostravam uma embarcação com vários andares tombando, antes de virar e lançar os passageiros na água.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a veracidade das imagens.

Ainda não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas, e autoridades locais forneceram números divergentes de mortos.

O governador da província de Kivu do Sul afirmou que o número de mortos era de 78.

"Levará pelo menos três dias para saber o número exato, porque nem todos os corpos foram encontrados", disse à Reuters o governador, Jean Jacques Purisi.

O governador da província de Kivu do Norte disse que 58 pessoas sobreviveram ao acidente, e que havia 28 mortos confirmados.

O barco virou a cerca de 700 metros do porto, e as causas ainda estão sendo investigadas, disse.

(Reportagem adicional de Fiston Mahamba e Crispin Kyala)