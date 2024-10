Ações de Hong Kong interrompem sequência de seis dias de alta com realização de lucros

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram nesta quinta-feira com os investidores realizando lucros, o que interrompeu seis sessões de ganhos alimentados por uma enxurrada de medidas de estímulo chinesas.

O índice Hang Seng fechou em queda de 1,47%, a 22.113,51 pontos, depois de subir 6% na quarta-feira, em sua melhor sessão desde novembro de 2022.

O índice havia subido mais de 30% em relação ao seu nível mais baixo em setembro até o fechamento de quarta-feira.

Investidores realizaram ganhos em todos os setores em alta, como o imobiliário, o financeiro e o de tecnologia.

O índice Hang Seng China Enterprises caiu 1,58%, enquanto o índice Hang Seng Tech teve queda de 3,46%.

As incorporadoras imobiliárias do continente listadas em Hong Kong caíram 5,9%, e as ações do setor financeiro tiveram queda de 0,8%.

Os mercados da China continental estão fechados de 1 a 7 de outubro para um feriado de uma semana.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,97%, a 38.552 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,47%, a 22.113 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC não teve operações.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,22%, a 2.561 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX não abriu.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,20%, a 3.577 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,09%, a 8.205 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)