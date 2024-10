Bombardeio contra socorristas do Hezbollah deixa seis mortos em Beirute

Seis pessoas morreram na noite desta quarta-feira em um bombardeio israelense contra um centro de primeiros socorros do Hezbollah no centro de Beirute, anunciaram o Ministério da Saúde libanês e uma fonte próxima do movimento islamita.

Segundo o ministério, "duas pessoas morreram no impacto", mas esse número "subiu para seis após a morte de quatro feridos". Outros sete feridos foram transferidos para hospitais da região.

Uma autoridade da organização de primeiros socorros do Hezbollah informou à AFP que o ataque teve como alvo "o centro de proteção civil" do movimento islamita pró-Irã no distrito de Bachoura, centro da capital.

Jornalistas da AFP na cidade ouviram uma explosão e relataram que edifícios tremeram após o bombardeio.

Esse foi o segundo bombardeio israelense ao centro da capital libanesa desde o começo do conflito entre Israel e o Hezbollah, em 8 de outubro de 2023.

O Exército israelense emitiu na noite de hoje uma nova ordem de evacuação para setores do sul de Beirute.

