Israel diz que oito soldados israelenses foram mortos em confrontos com Hezbollah no Líbano

Por Ari Rabinovitch e Maya Gebeily

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) - Israel disse nesta quarta-feira que oito de seus soldados foram mortos em combates no sul do Líbano, à medida que suas forças avançam sobre o vizinho do norte em uma campanha contra o grupo armado Hezbollah.

As perdas foram as mais mortais sofridas pelos militares israelenses na frente libanesa no último ano de confrontos entre Israel e seu adversário apoiado pelo Irã.

O Hezbollah disse que seus combatentes estavam enfrentando as forças israelenses dentro do Líbano nesta quarta-feira, relatando confrontos terrestres pela primeira vez desde que Israel iniciou seu avanço por terra.

Os militares israelenses disseram que a infantaria regular e as unidades blindadas estavam se juntando às suas operações terrestres no Líbano, um dia depois de Israel ter sido atacado pelo Irã em uma ação com mísseis que levantou preocupações de que o Oriente Médio possa ser envolvido em um conflito mais amplo.

O Irã disse nesta quarta-feira que seu ataque com mísseis - o maior ataque já realizado contra Israel - havia terminado, salvo novas provocações, mas Israel e os Estados Unidos prometeram revidar com força.