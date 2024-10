Pode votar sem biometria ou cadastro é obrigatório para Eleições 2024?

Eleitores sem biometria cadastrada podem votar normalmente nas Eleições Municipais 2024, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). É preciso, porém, ficar atento a cada caso.

Confira as regras

Não é obrigatório ter a biometria cadastrada para votar nas eleições 2024. Mesmo que não tenham registrado a biometria na Justiça Eleitoral, os eleitores que têm o cadastro regular poderão votar normalmente.

Atenção à possibilidade de título cancelado. No entanto, se o eleitor foi convocado para a revisão do eleitorado com o objetivo de coletar a biometria e não compareceu ao cartório, poderá estar com o título cancelado e, por isso, será impedido de votar.

Consulte a situação do seu título. Para verificar a situação do seu título de eleitor e se tem ou não a biometria cadastrada, acesse o site do TSE ou utilizee o aplicativo e-Título. Caso não tenha o cadastro biométrico, mas está com o título de eleitor em dia, basta levar um documento oficial com foto no dia da votação.

Como cadastrar a biometria?

Para cadastrar a biometria, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral responsável pelo próprio título — ou seja, onde vota. Para o cadastro biométrico, a Justiça Eleitoral coleta as impressões digitais de todos os dedos das mãos da pessoa, a assinatura e a foto digitalizadas, além de atualizar os dados biográficos.

Alguns cartórios exigem o agendamento prévio. Por isso, é preciso antes consultar o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de seu estado para saber se é necessário marcar a ida ao cartório.

Documentos necessários. É preciso ir ao cartório portando comprovante de endereço e documento oficial com foto.

Não é possível realizar o cadastro biométrico online. A coleta só pode ser feita de maneira presencial. De acordo com o TSE, a biometria "confere mais segurança à identificação da eleitora e do eleitor, além de evitar a formação de filas nas seções de votação".

Prazos 2024

O prazo para o cadastro biométrico em 2024 terminou no dia 8 de maio. Desde então, o cadastro eleitoral está fechado para a organização das eleições de outubro — não é permitida nenhuma alteração nos 150 dias anteriores às eleições.

Agora, o cadastro biométrico, que é gratuito, será reaberto em novembro deste ano, quando os cartórios eleitorais voltarão a atender os eleitores para serviços de alistamento, transferência e regularização do título.