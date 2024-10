Criação de vagas de trabalho no setor privado dos EUA supera expectativas em setembro

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou acima esperado em setembro, mais uma evidência de que as condições do mercado de trabalho não estavam se deteriorando.

Foram abertas 143.000 vagas de emprego no setor privado no mês passado, depois de 103.000 em agosto, segundo o Relatório Nacional de Emprego da ADP divulgado nesta quarta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previram criação de 120.000 postos de trabalho, depois de 99.000 em agosto divulgado anteriormente.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes dos dados de emprego mais abrangentes do Departamento do Trabalho, na sexta-feira.

Não há muita correlação entre o relatório de emprego da ADP e do BLS. As impressões iniciais da ADP subestimaram, em sua maior parte, o crescimento da folha de pagamento privada este ano.

Dados do governo na terça-feira mostraram havia em agosto 1,13 vaga de emprego para cada pessoa desempregada, em comparação com 1,08 em julho. A lentidão nas contratações, tendo como pano de fundo um aumento na oferta de mão de obra impulsionado pela imigração, está por trás da desaceleração do mercado de trabalho.

No mês passado, o Federal Reserve cortou a taxa de juros de referência em 50 pontos-base, o que é incomum, para a faixa de 4,75% a 5,00%, a primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020, em um sinal de preocupação crescente com a saúde do mercado de trabalho.

A expectativa é de que o banco central dos EUA reduza novamente os juros em novembro e dezembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)