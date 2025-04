Assembleia do Carrefour Brasil aprova proposta para fechar capital

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A assembleia de acionistas do Carrefour Brasil aprovou nesta sexta-feira proposta da matriz de reorganização societária da rede de supermercados e atacarejo, que terá sua base acionária unificada com a do grupo controlador francês.

A companhia não informou o percentual de aprovação na assembleia, mas segundo o jornal Valor Econômico a proposta recebeu apoio de 59% dos votos.

As ações do Carrefour Brasil exibiam alta de 0,69% quando foram suspensas pouco antes da divulgação do fato relevante com o resultado da assembleia. Após a suspensão, as ações viraram o sinal e exibiam queda de 0,7% às 13h25, cotadas a R$8,61, se aproximando da relação de troca proposta de R$8,50.

A empresa, que além dos supermercados de mesmo nome detém a rede de atacarejo Atacadão, terá suas ações incorporadas por uma companhia chamada Brachiosaurus 422 Participações que é controlada pela holandesa Carrefour Nederland BV, chamada pelo grupo de "MergerSub", que vai emitir novas ações preferenciais classe A, classe B ou classe C que serão trocadas pelos papéis atualmente detidos pelos acionistas do Carrefour Brasil.

Após isso, esses papéis serão obrigatoriamente resgatados na sequência do processo de fechamento de capital da subsidiária brasileira do Carrefour, segundo o fato relevante.

Cada ação ordinária do Carrefour Brasil será substituída por um novo papel da MergerSub classes A, B ou C. Os acionistas poderão escolher sua classe de ações até 12 de maio, segundo o fato relevante.

No caso dos papéis classe A, o resgate na conclusão da operação será feito a R$8,50 por papel. Na classe B, o resgate se dará por meio da entrega de 0,05 ação do Carrefour, ou BDR, sem restrição de negociação, e pagamento de R$4,25 por ação. Na classe C, cada ação da MergerSub será resgatada por 0,1 ação do grupo francês, ou também BDR, sem restrições.