Veja quem são os candidatos a prefeito de Fortaleza (CE) em 2024

Do UOL, em São Paulo

A corrida eleitoral se intensifica na reta final para o primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro. Confira abaixo quem são todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza nas Eleições 2024:

André Fernandes (PL)

André Fernandes (PL-CE) Imagem: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Nascido em Iguatu, região Centro-Sul do Ceará, André Fernandes tem 26 anos e já foi eleito deputado estadual (2018), então filiado ao PSL, e deputado federal (2022) já pelo PL. Nas duas ocasiões, se destacou como o mais votado para o cargo, tendo o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Graduado em ciência política, tem pós-graduação em gestão pública, gestão financeira e direito constitucional. Sua projeção começou com a publicação de vídeos nas redes sociais.

O candidato soma polêmicas na política. A lista conta com suspensão por 30 dias no mandato de deputado estadual (quebra de decoro parlamentar) e condenação por ataques machistas à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo.

Capitão Wagner (União)

Capitão Wagner tenta o pleito municipal pela terceira vez Imagem: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

É a terceira vez que Wagner Sousa Gomes, 45, conhecido como Capitão Wagner, tenta ser prefeito da cidade. Capitão da reserva da Polícia Militar do Estado do Ceará, começou sua jornada política em 2011 ao liderar uma mobilização das forças de segurança do estado por seis dias.

Nas eleições de 2012, foi o vereador mais votado de Fortaleza. Dois anos depois, o deputado estadual mais votado do Ceará. Foi eleito em 2018 deputado federal sendo o mais votado do estado.

Bacharel em segurança pública pela Academia de Polícia Militar de Fortaleza e com pós-graduação em ciências jurídicas, Wagner deixou o PROS em 2022 para se filiar ao União Brasil. Ele foi candidato ao governo do Ceará, mas foi derrotado nas urnas por Elmano de Freitas (PT).

Chico Malta (PCB)

Chico Malta (PCB) Imagem: Reprodução/Youtube

Francisco Raimundo Malta de Araújo, 60, é advogado e ex-bancário, tendo atuado nos sindicatos das categorias e em movimentos sociais.

Em 2022, foi candidato a governador do Ceará, pleito vencido por Elmano de Freitas (PT). Militante comunista há mais de 40 anos, Chico Malta foi diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará de 1988 a 2000.

Eduardo Girão (Novo)

Eduardo Girão é outro candidato na disputa Imagem: 20.jun.2023 - Waldemir Barreto/Agência Senado

Nascido em Fortaleza, Eduardo Girão, 51, começou sua trajetória profissional como empresário nos setores de segurança privada e hotelaria. Em 2017, assumiu a presidência do Fortaleza, no início da ascensão do clube que chegaria à final da Copa Sul-Americana em 2023.

Em 2018, se candidatou pela primeira vez a um cargo público eletivo e foi eleito senador pelo Ceará, somando 1.325.786 votos.

Girão está alinhado com a direita conservadora e esteve envolvido no embate entre Elon Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Na ocasião, o senador mostrou apoio ao dono da rede social X, antigo Twitter.

Evandro Leitão (PT)

Evandro Leitão é o candidato do PT Imagem: Reprodução/Instagram

Evandro Leitão, 57, deixou o PDT no fim de 2023 e chegou ao Partido dos Trabalhadores para concorrer nestas eleições. O político está em seu terceiro mandato consecutivo de deputado estadual e foi presidente do Ceará, rival do Fortaleza, de 2008 a 2015.

Leitão ocupou o cargo de secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado na gestão do ex-governador Cid Gomes. Ele foi eleito pela primeira vez em 2014, com 70.228 votos.

Evandro é bacharel em ciências econômicas pela Unifor (Universidade de Fortaleza) e em direito pela FIC (Faculdade Integrada do Ceará). Ele possui pós-graduação em gestão pública e marketing.

George Lima (Solidariedade)

George Lima é candidato pelo Solidariedade Imagem: Reprodução/Alece

George Lima de Araújo, 53, nasceu em Fortaleza e foi candidato a deputado estadual em 2018 pelo PV. Em 2021, assumiu como deputado estadual suplente na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Empresário, já atuou nos ramos alimentício, imobiliário e automobilístico.

José Sarto (PDT)

José Sarto busca a reeleição em Fortaleza Imagem: Reprodução/Instagram

Atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, 65, é médico formado pela Universidade Federal do Ceará. A carreira política começou em 1988, quando foi eleito vereador na cidade. O primeiro mandato como deputado estadual foi em 1994.

Após sete eleições seguidas no legislativo cearense, Sarto assumiu a prefeitura em 2021 após vencer o pleito com 668.652 votos (51,69% dos votos válidos) contra 624.892 (48,31%) de Capitão Wagner. Agora, o político busca a reeleição.

Técio Nunes (PSOL)

Técio Nunes foi o nome escolhido pelo PSOL Imagem: Reprodução/Instagram

Técio Nunes é produtor cultural, empreendedor social e tem uma trajetória na militância política. Ele também assumiu a presidência do PSOL em Fortaleza.

O PSOL integra uma federação com a Rede até 2026. As legendas definiram os nomes de Técio Nunes e da vice-prefeita Cindy Carvalho (Rede) para a campanha.

Zé Batista (PSTU)

Zé Batista é candidato pelo PSTU Imagem: Reprodução/PSTU

Operário de construção civil, José Batista Neto, 50, já se candidatou a vereador em 2020 e governador em 2022. Sua trajetória é marcada pela condução das demandas dos trabalhadores da construção civil e defesa dos interesses da classe trabalhadora.

Foi membro da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular Conlutas e coordenador estadual da mesma central.