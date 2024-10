Veja quem são os candidatos a prefeito de Macapá (AP) em 2024

A corrida eleitoral se intensifica na reta final para o primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro.

Confira abaixo quem são todos os candidatos à prefeitura de Macapá nas Eleições 2024:

Aline Gurgel (Republicanos)

Presidente do Republicanos no Amapá, Aline Gurgel Imagem: Reprodução/Instagram

Aline, 43, concorre à prefeitura pela segunda vez. Nascida na capital do Amapá, ela é formada em direito e começou sua carreira política em 2009, "atuando pela participação da mulher nos espaços de poder".

Foi vereadora pelo PRB, entre 2013 e 2016, antes de se tornar secretária estadual de políticas para as mulheres, cargo que ocupou em 2018.

Nas eleições de 2018, foi eleita deputada federal pelo Republicanos e atuou como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

Hoje presidente do Republicanos no Amapá, não foi reeleita em 2022 e voltou a assumir um cargo no governo do estado, liderando a Secretaria da Assistência Social. Ela saiu em julho para se dedicar à atual candidatura.

Dr. Furlan (MDB)

Dr.Furlan é o atual prefeito de Macapá Imagem: Reprodução/Instagram

Furlan, 51, é o atual prefeito de Macapá. Filho de brasileiros, ele nasceu na Costa Rica, mas foi trazido para a terra dos pais ainda bebê.

Morando no Pará, cursou medicina e, após virar cirurgião cardiovascular, começou a carreira política em 2010, disputando a eleição para deputado estadual. Foi eleito na 2ª tentativa, em 2012.

Entre as bandeiras que o candidato destaca em seu currículo estão o combate à violência contra a mulher e melhora na saúde pública.

Após 3 mandatos no legislativo, foi eleito prefeito de Macapá em 2020. Tem alto índice de aprovação —segundo pesquisa feita pelo Instituto Veritá em julho de 2023, acima dos 90%.

Foi alvo de uma operação da PF em setembro, que apurava suspeitas de desvios de recursos públicos em uma obra de urbanização. Furlan se pronunciou nas redes sociais e falou em perseguição política da oposição.

Gianfranco (PSTU)

Gianfranco é professor de geografia e candidato à prefeitura de Macapá Imagem: Reprodução/Instagram

Gianfranco Gusmão, 51, também é nascido na capital do Amapá. Professor de geografia, ele já concorreu à prefeitura em 2020 e ao governo em 2018 e 2022.

Atua na rede estadual e em cursinhos preparatórios há mais de 20 anos e foi diretor do Sindicato de Educação do Amapá. Segundo o PSTU, ele é "reconhecido pela luta ao lado das categorias do funcionalismo público, celetistas e movimentos sociais".

Gilvam Borges (Avante)

Gilvam Borges é sociólogo e já foi senador por Amapá duas vezes Imagem: Reprodução/Instagram

Gilvam, 66, nasceu em Brasília. Sociólogo, ele foi deputado federal pelo Amapá por um mandato —entre 1991 e 1995— e senador por dois —entre 1995 e 2003 e de 2005 a 2011.

Ele foi partidário do MDB até 2022, quando publicou uma carta afirmando que o atual prefeito, Dr.Furlan, queria tirá-lo da liderança local da legenda. Hoje, em sua campanha à prefeitura, ele investe nas críticas ao médico.

Jairo Palheta (PCO)

Jairo Palheta é candidato à prefeitura pelo PCO Imagem: Reprodução/Instagram

Jairo, 45, é agricultor familiar e nasceu em Macapá. Ele concorreu ao governo do Amapá em 2022.

Dirigente do movimento sem terra Frente Nacional de Luta (FNL), o candidato trabalha na produção de macaxeira e maxixe e coordenou o movimento dos sem-teto em Macapá de 2011 a 2017, liderando três ocupações na área urbana.

Patricia Ferraz (PSDB)

Patricia Ferraz é candidata do PSDB à prefeitura de Macapá Imagem: Reprodução/Instagram

Patricia, 44, é dentista e nasceu em Belo Horizonte. Ela vive no Amapá desde 2002, é mestre em administração pública e assumiu o cargo de deputada federal como suplente entre 2019 e 2022.

Entre suas principais plataformas, estão projetos de habitação popular. Segundo sua campanha, 18% de Macapá vive em condições sub-humanas.

Sua candidatura consta como irregular no site do TSE. Isso porque o Ministério Público Eleitoral do Amapá entrou com ação contra ela por supostamente utilizar o programa filantrópico "Dentistas Sem Fronteiras" para angariar votos. Ela entrou com recurso e segue na campanha.

Paulo (PSOL)

Paulo, do PSOL, candidato à prefeitura de Macapá Imagem: Reprodução/Instagram

Paulo Lemos, 42, nasceu em Baião (PA). Ele já disputou a eleição à prefeitura em 2020.

Professor de história e direito, o candidato foi deputado estadual por dois mandatos e é presidente do PSOL Amapá. Entre os principais tópicos de sua chapa estão políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+ e construção de moradias populares.

Sharon Braga (Novo)

Sharon Braga, do Novo Imagem: Reprodução/Instagram

Sharon, 44, é empresário. Esta é sua segunda eleição: em 2018, ele concorreu a deputado estadual pelo PSL.

Entre suas principais propostas está a expansão da rede escolar municipal e a climatização das paradas de ônibus.