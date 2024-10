Este treino para a região pélvica evita escape de xixi e melhora até o sexo

Quem treina regularmente está acostumado a fazer exercícios para fortalecer diferentes partes do corpo, como pernas, costas, braços, peito, glúteos, ombros.

Porém, tem uma área que tende a ser esquecida e é peça fundamental na anatomia humana: a região pélvica. Essa musculatura, localizada entre o abdome e a coxa, é responsável por sustentar e manter na posição adequada órgãos como bexiga, intestino, estômago, útero, próstata.

Os músculos da região pélvica ainda são responsáveis por funções essenciais, como o controle da bexiga e dos intestinos, dar suporte para a coluna, sustentar o bebê durante a gestação e facilitar o parto. Além disso, são recrutados durante a atividade sexual (em mulheres e homens).

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

Na segunda edição do VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL realizado no último sábado (28), que teve diversas atividades e entrevistas com famosos como Cláudia Raia e Carmo Della Vecchia, o público presente pôde fazer aulas de fortalecimento da região pélvica.

O treino traz benefícios como evitar escapes de xixi —muito comum em mulheres na maturidade—, incontinência fecal e prolapso de órgãos pélvicos, uma condição em que esses órgãos se deslocam e pressionam contra a parede vaginal devido à fraqueza muscular.

Os exercícios ainda contribuem para a melhora da atividade e do prazer sexual feminino e masculino —para os homens, inclusive, ajudam a controlar a ejaculação precoce e a melhorar a disfunção erétil.

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

"O trabalho de fortalecimento, mobilidade e flexibilidade da região é essencial para manter um assoalho pélvico saudável. Ele mantém o corpo em sua devida postura, evitando possíveis compensações e déficits na musculatura", explicou a profissional de educação física Cau Saad, que tem estudos científicos publicados voltados para gestantes, atividade física e imagem corporal.

As aulas de fortalecimento pélvico no VivaBem no Seu Tempo foram orientadas pela equipe do Instituto Cau Saad. A seguir, mostramos três exercícios ensinados pela professora Luana Jesus durante o evento.

3 exercícios para fortalecer a região pélvica

1. Elevação pélvica

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

Deite-se no chão com a barriga para cima. Flexione os joelhos, coloque os pés no solo, mantenha os braços ao longo do corpo e alinhe os joelhos com a largura dos quadris.

Contraia os músculos do assoalho pélvico e levante os quadril, formando uma linha reta dos joelhos aos ombros. Fique nessa posição por 15 segundos, com consciência da contração, e retorne. Faça 10 movimentos.

2. Contração pélvica

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

Em pé, distribua o peso do corpo igualmente nas duas pernas. Contraia os músculos do assoalho pélvico.

"Para facilitar, pense que você está fazendo xixi e vai fazer força para interromper o fluxo de urina" ensina Cau Saad. "Evite contrair os músculos do abdômen, das pernas e das nádegas. Foque apenas nos músculos pélvicos."

Segundo ela, esse exercício ajuda a restaurar o tônus muscular e a força do músculo. "Dessa forma, você consegue prevenir ou reduzir disfunções do assoalho pélvico.", completa.

Faça 10 contrações, segurando de 3 a 5 segundos e relaxando totalmente a musculatura pelo mesmo tempo.

3. Perdigueiro

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

Fique na posição de quatro apoios, com as mãos alinhadas com os ombros. Mantenha a curvatura natural da coluna.

Levante o braço direito e a perna esquerda simultaneamente, estendidos. Contraia a musculatura da pelve para manter o quadril e o tronco estáveis. Não levante a cabeça e fique na posição por 15 segundos.

Volte para a posição inicial e realize o mesmo movimento, agora erguendo o braço esquerdo e a perna direita.

Adicione em sua rotina!

Como vimos, os exercícios para o assoalho pélvico são um excelente aliado para o fortalecimento muscular da região. Eles colaboram para uma melhora da postura e para o fortalecimento da pélvis, o que contribui com a estabilização do corpo.

"Quando realizamos esses exercícios, criamos, além de maior resistência, uma consciência da musculatura e do corpo em si. Muitas vezes, quando não temos este domínio, realizamos uma contração não eficiente, aumentando ainda mais a pressão intravaginal, o que pode levar a escapes de urina caso a musculatura já esteja enfraquecida", explica Cau Saad.

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

Ela recomenda, antes de começar os exercícios, a esvaziar a bexiga. Além disso, o acompanhamento profissional especializado pode ser indicado, principalmente quando envolve o tratamento de condições como incontinência urinária.

"Quando a incontinência já é uma queixa, precisamos entender em qual nível está. Para isso, o trabalho multidisciplinar é imprescindível, além do médico, um fisioterapeuta pélvico é quem realizará a avaliação com teste para saber qual o grau da disfunção."

