Seus filhos gostam de esportes? Veja 11 presentes para o Dia das Crianças

Praticar esportes pode ser um momento de diversão e aprendizagem, além de melhorar a saúde dos pequenos. Pensando no Dia das Crianças, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de presentes com corda, bola, chuteira, patins, patinete, kimono e entre outros itens, para todo mundo se movimentar de diferentes formas.

Os produtos selecionados estão com desconto de até 67%. Confira a seleção:

Recomendado para crianças acima de três anos.

Kit possui duas raquetes e três bolas.

Material de borracha, ABS e madeira.

Possui três modalidades: gol a gol, acertos no alvo e cobrança de falta com barreira.

Contém dois gols completos, dois bonecos de barreira, uma lona com alvos e uma bola.

Com três rodas.

Possui LED ajustável nas rodas, que ativam ao se movimentar.

Freio na parte de trás.

Suporta até 30kg.

Pode ser usado em pisos frios, lisos, sintéticos e madeira.

Disponível na cor rosa e azul.

Ideal para jogar em todos os pisos.

Possui tecnologia de dupla colagem, que promete maior reforço na junção dos gomos.

Com câmara 6D, que proporciona equilíbrio para a bolsa.

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

Solado emborrachado com pontos de giro que ajudam nos movimentos rotacionais dos pés.

Com tecnologia Non Marking, que não marca o chão durante as partidas.

Disponível em diferentes cores e tamanhos.

Recomendado para maiores de 8 anos.

Fácil de montar.

Barra de ferro regulável.

Possui uma tabela de basquete com aro, rede, barra de ferro, bomba de ar manual e bola de plástico.

Recomendado para crianças acima de 6 anos de idade.

Patins com quatro rodas ajustáveis.

Kit de proteção possui luvas, joelheiras, cotoveleiras, capacete e mochila.

Ideal para crianças iniciantes.

Possui uma gola batida em quatro costuras paralelas.

Calça com elástico.

Acompanha uma faixa branca.

Recomendado para crianças a partir de dois anos.

Com rodas, selim e paralama dianteiro em plástico.

Pneus em EVA sem câmara.

Disponível na cor azul e amarela, que varia de preço.

Indicada para crianças com idade entre cinco e oito anos de idade.

Suporta até 40kg.

Com assento ajustável, corrente de transmissão com catraca traseira e sistema de freios V-Break.

Disponível em diferentes cores.

