Cunhado de Maldini é alvo de operação contra 'ultras' na Itália

MILÃO, 1 OUT (ANSA) - O cunhado do ex-zagueiro Paolo Maldini, Aldo Russo, foi um dos alvos da operação da polícia italiana contra as torcidas organizadas de Internazionale e Milan.

Entre as dezenas de buscas realizadas ontem (30) pelas autoridades locais, os agentes fizeram uma blitz na residência de Russo, embora não esteja sob investigação.

O parente do ex-capitão rossonero teria colocado à disposição de Gherardo Zaccagni, atualmente detido em prisão domiciliar, os seus contatos de expoentes do Milan para a atribuição da gestão dos estacionamentos do San Siro às empresas do empresário.

A polícia está com sua mira no irmão de Russo, Mauro, que é sócio de Maldini e do ex-atacante Christian Vieri. Ele foi acusado pelo Ministério Público de Milão de subornar Manfredi Palmeri, conselheiro regional da Lombardia, no caso que envolve os estacionamentos do entorno do estádio.

A Promotoria de Milão também poderá ouvir nos próximos dias alguns nomes bem conhecidos dos dois times, como Simone Inzaghi, Javier Zanetti, Milan Skriniar e Davide Calabria. Eles aparecem nas investigações por supostas "pressões" sofridas dos torcedores e ligações com os organizados.

A suspeita dos investigadores é de que os principais grupos de "ultras" de Inter e Milan teriam entrado em acordo para evitar brigas e assumir o controle de atividades econômicas ligadas ao Estádio San Siro, incluindo por meio de extorsões e intimidações.

Essas atividades incluiriam venda ilegal de ingressos para partidas, comércio de bebidas e de produtos oficiais dos clubes, gestão de estacionamentos e participações nas rendas de vendedores ambulantes. (ANSA).

