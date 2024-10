Atividade industrial da zona do euro segue em retração em setembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial em toda a zona do euro contraiu em setembro no ritmo mais rápido deste ano já que a demanda diminuiu acentuadamente e apesar de as fábricas terem cortado seus preços, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.

A retração foi generalizada e a Alemanha, a maior economia da Europa, registrou a piora mais acentuada das condições da indústria em 12 meses.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 45,0 em setembro. Embora tenha ficado um pouco acima da estimativa preliminar de 44,8, está mais distante da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Um índice que mede a produção recuou para 44,9, um recorde de baixa de nove meses, em comparação com 45,8 em agosto, mas ficou acima da preliminar de 44,5.

"A produção industrial da zona do euro provavelmente cairá em torno de 1% no terceiro trimestre em comparação com o último. Com a rápida queda na entrada de pedidos, podemos esperar outro recuo na produção até o final do ano", disse Cyrus de la Rubia, do Hamburg Commercial Bank.

Em um sinal de que não haverá uma reviravolta iminente, a demanda caiu pela taxa mais rápida deste ano, embora as fábricas tenham voltado a cortar os preços. O índice de preços de produção caiu de 51,1 para 49,2.

