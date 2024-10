Veja a íntegra do debate UOL/Folha com os candidatos à Prefeitura de SP

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Tabata Amaral, participaram nesta segunda-feira (30) do debate organizado pelo UOLe a Folha de S. Paulo.

Veja a íntegra do debate, que durou quase duas horas e foi mediado pela jornalista Fabíola Cidral e contou com as participações das jornalistas Raquel Landim e Thais Bilenky, colunistas do UOL, e Júlia Barbon e Ana Luiza Albuquerque, repórteres da Folha, como entrevistadoras.

[Fabíola Cidral]

Bom dia, 10 horas e 10 minutos, seja bem-vindo, bem-vinda, a mais um encontro nessas eleições municipais, Uol e folha mais uma vez juntas. Estamos a 6 dias de escolher quem vai assumir São Paulo pelos próximos 4 anos. E apesar das pesquisas mostrarem os candidatos com mais chances, nada, nada está definido hoje, segunda-feira.

E você aí do outro lado que está nos acompanhando, é você eleitor que está com poder na mão, esse é o jogo da democracia que a gente tanto preza. Por isso é tão importante, nesse momento, você parar, pensar, analisar, observar as palavras, os gestos, as propostas, as ideias e os ideais desses que estão aqui querendo o seu voto, querendo o seu poder. É o momento também de sonhar, sonhar com São Paulo melhor, sonhar com o que você deseja para essa cidade que tem tantos problemas, que tem tanta gente, e buscar quem aqui é capaz de realizar o seu sonho.

UOL e Folha convidaram a estar aqui neste debate os quatro primeiros colocados na última pesquisa Datafolha. E que estão aqui já no estúdio comigo, já aproveito para apresentá-los: Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB e Tabata Amaral, do PSB.

Nós estamos vivendo as eleições mais disputadas dos últimos anos, vocês candidatos que estão aqui, vocês tem o poder de mostrar que vocês são melhores do que seus concorrentes, então é hora de mostrar a inteligência, a sabedoria, o equilíbrio, a energia, o entusiasmo, a capacidade de gestão. E até mesmo bom-humor que um Prefeito de São Paulo precisa ter numa cidade com tantos problemas. O formato que o UOL e a Folha escolheram, ele permite justamente isso, que vocês possam utilizar esse tempo de 20 minutos para vocês mostrar em a inteligência e a capacidade de cada um de vocês. Dito isso, vamos as regras do debate para quem está em casa nos acompanhar e saber o que vai ter hoje aqui.

[Vídeo com as regras do debate]: O debate UOL Folha, os quatro candidatos tem banco de tempo de 20 minutos cada, que poderão usar da forma que quiserem durante os quatro blocos do programa. Desde que autorizados pelas mediadora, ao final do programa terão também um minuto para considerações finais, o tempo das perguntas até 30 segundos cada não será descontado do banco de minutos, os direitos de respostas também não serão descontados. No primeiro bloco, cada jornalista fará uma pergunta, que teve ordem definida por sorteio, os candidatos utilizarão seu banco de tempo de 20 minutos para responder. Qualquer candidato poderá usar também seu banco de tempo para comentar a resposta.

No segundo bloco cada candidato fará uma pergunta direcionada a outro candidato, em ordem definida por sorteio, a resposta também pode ser comentada por qualquer candidato, usando seu banco de tempo. O terceiro bloco e quarto bloco repetirão as regras e do primeiro e segundo respectivamente.

[Fabíola Cidral]: Candidato que desrespeitar essas regras que a gente acabou de mostrar receberá uma advertência e na terceira advertência, o candidato será convidado a se retirar do debate, aqui no estúdio temos seguranças para cada um dos debates, como nossa equipe própria de segurança. É hora de começar o nosso debate, boa sorte a todos, nesse primeiro bloco, jornalistas perguntam para candidatos, de acordo com sorteio, a primeira jornalista a perguntar é a jornalista Raquel Landim, apresentadora do radar das eleições, fará pergunta para Ricardo Nunes, bom dia Raquel.

[Raquel Landim]: Bom dia aos candidatos, bom dia ao candidato Ricardo Nunes, em outubro de 2021, o governo Bolsonaro editou portaria proibindo a demissão de pessoas que não se vacinassem contra a covid. Em novembro, o senhor deu uma entrevista a globo news dizendo que manteria a demissão de 3 servidores da prefeitura e chamou a portaria de muito inapropriada, a entrevista está gravada, é possível assistir na Internet. Agora na campanha, o senhor disse que não demitiu ninguém por causa de falta de passaporte da vacina. Em qual versão o eleitor deve acreditar?

[Fabíola Cidral]: Candidato Ricardo Nunes tem todo tempo disponível para sua resposta.

[Ricardo Nunes]: Agradecer a Folha, o UOL pelo convite, pela participação, realização, cumprimentar candidatos, Fabíola, a pergunta da Raquel, todos os participantes aqui. Pandemia começou tem 5 anos, já fazem 5 anos, evidentemente todo o processo você vai aprendendo, você vai acertando, não existe problema nenhum com relação a ter humildade de ir ajustando e poder fazer aquilo que a gente aprende durante as ações. Uma coisa fundamental, São Paulo se tornou a capital mundial da vacina, nós tínhamos 471 UBS, todas funcionando para atendimento, não houve nenhum funcionário público demitido. Nós tivemos a demissão de 3 pessoas, mas foram pessoas de cargos comissionados, nenhum dos funcionários públicos tiveram sua demissão.

[Fabíola Cidral]: Bom, durante sua fala, Tabata Amaral pediu a palavra e Pablo Marçal também pediu. Tabata.

[Tabata Amaral]: Bom dia Fabíola, Raquel, bom dia a eleitores, eleitoras que nos acompanham nesse momento. A pandemia foi grande tragédia que afetou a todos nós, alguns mais, outros menos, mas todos sofremos muito e o Brasil deu muito azar de ter um Presidente da República extremamente ideológico, que fez com que a vacinação da nossa população fosse atrasada. Presidente esse na época Bolsonaro que inclusive defendeu cloroquina e outras coisas que não funcionam. Mas São Paulo deu sorte, deu sorte porque naquela época o nosso Prefeito era Bruno Covas, que teve coragem e independência, quando necessário, para se contrapor ao Presidente da República e também ao governador de então que era o Dória. Infelizmente Bruno Covas não está mais aqui, e eu fui pega bastante de surpresa quando eu vi o Ricardo Nunes que está já há muitos meses em busca do apoio de Bolsonaro, e de seus aliados mudar de ideia e dizer que agora é contra o passaporte da vacina. E trago isso, gente, porque a eleição é momento para gente analisar quais são os valores. Quem é que está aqui. E eu queria perguntar para você, o ponto não é concordar e discordar, a gente não concorda 100% e nem com nosso amigo mais próximo, mas se dá para confiar em pessoas que estão constantemente mudando suas posições para tentar lhe convencer, fazendo o cálculo eleitoral, de novo a gente não concorda 100% com ninguém, tem uma posição que é igual do Bruna Covas e contrária do Ricardo Nunes nessa questão da vacina. Mas eu queria chamar atenção para tanto que meus adversários vem abrindo mão de suas convicções, vem mudando aquilo que defendem justamente por um cálculo eleitoral, eu acho isso muito perigoso, porque a gente escreve uma carta em branco e não sabe o que esperar da pessoa depois. Trago essa reflexão e bom debate para gente.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra, a palavra com senhor.

[Pablo Marçal]: Parabéns pelo debate dinâmico, 10 dinâmico que tem essa novidade, gostei muito, parabéns a UOL e a Folha. Você que tem CNPJ na Cidade de São Paulo você lembra como a prefeitura tratou você e você trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. É bonito ver alguém falando que aprende com erro e muda essa rota, a verdade não foi essa, a verdade é saco mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou deputados, uma delas é Zambelli que é do PL e está me apoiando e Ricardo acabou não respondendo ela mais, todo mundo pode mudar, você pode aprender, mas você que está assistindo, tem que ver a firmeza, lê o comportamento da pessoa, muitos dos que estão mudando, não estão mudando porque aprenderam, estão mudando porque começaram despencar em pesquisa eleitoral, eu estou em primeiro lugar na futura, 30 dias nas e no data povo. Bom dia a todos e vamos fazer um debate aqui hoje.

[Fabíola Cidral]: Ricardo Nunes pediu a palavra, a palavra é sua.

[Ricardo Nunes]: A gente precisa ter muito clareza, ninguém acerta em tudo, não existe mudança em posicionamento, fizemos um grande ação durante a pandemia, nos tornamos a capital mundial da vacina, a única questão, hoje não existe sentido usar passaporte para ir numa igreja, para entrar no restaurante, são essas questões, e a gente precisa entender, aquilo era momento novo, ninguém sabia lidar com aquela situação, fizemos a lição de casa e temos consciência de que foi feito o que era preciso, é só uma questão de ter humildade e aprender com as situações, somente isso.

[Fabíola Cidral]: Agora pergunta da repórter da jornal Folha de São Paulo, Ana Luiza Albuquerque, que faz a pergunta para candidato Guilherme Boulos. Olá Ana Luiza, bom dia.

[Ana Luiza Albuquerque]: Legalização da maconha e do direito das mulheres decidir sobre o aborto, o senhor negava a reconhecer Venezuela como ditadura, agora em busca de eleitor de centro o senhor tem recuado ou mudar de posição sobre esses temas correndo o risco de acabar com eleitor de centro, se essa estratégia de moderação não colar e de perder parte do eleitorado de esquerda que pode ficar frustrado com essa nova roupagem?

[Fabíola Cidral]: A resposta do candidato Guilherme Boulos.

[Guilherme Boulos]: Bom dia a vocês, bom dia aos candidatos, Ana Luiza, obrigado pela sua pergunta. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim é não ter coerência com meus princípios, aliás, por isso que eu sou estão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical porque eu não nego minha história, eu não nego meus compromissos e meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la, há candidatos aqui que se perguntar o que fez no verão passado vão gaguejar para responder. Eu não. Eu defendo os meus princípios, minha história, eu tenho firmeza, eu tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso, de forma alguma, a questão é que tenta se fazer um debatido lógico numa eleição municipal onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Algum acha que quem sai cedo, lá do jardim São Luis, a preocupação dela é Venezuela u é o ônibus lotado, alguém acha que quem fica 8 horas na upa, é preocupação ideológica ou o que vai fazer para saúde. Eu sou candidato a Prefeito de São Paulo e isso que eu quero focar nessa eleição e vou focar nessa eleição. É importante trazer, eu estava ouvindo aqui o tema do debate da vacina. O Ricardo, esse sim mudou de posição, e aí nós temos uma coisa que não é uma posição genérica e tal, nós temos uma coisa que impacta a cidade, imaginem se o Bruno Covas tivesse sido negacionista em relação a vacina? Quantas vidas isso teria custado a mais para o povo de São Paulo durante a pandemia? É disso que se trata, gente! E não foi Ricardo Nunes só no caso da vacina, Ricardo Nunes disse que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. O Ricardo Nunes tinha até ano passado um secretário do clima negacionista das mudanças climáticas, não acreditava no aquecimento global. Vazou vídeo dele que eu acho que foi vazado por ele mesmo para tentar ganhar o eleitorado bolsonarista, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia, você que está assistindo acha o que Bolsonaro fez tudo certo na pandemia? Eu fico me perguntando porque para além de colocações, isso expressa uma coisa muito real e concreta, imagine, Deus nos livre que isso nos traga, que tenha alguma outra pandemia, ou algo parecido, uma grande pandemia em São Paulo, vocês vão confiar em alguém que se tornou negacionista? Isso que está em jogo.

[Fabíola Cidral]: Quem faz pergunta, a colunista do UOL, apresentadora do hora Thais Bilenky, faz pergunta para candidata Tabata Amaral, Thais, bom dia para você.

[Thais Bilenky]: As apostas explodiram no país e causam transtornos mentais, problemas sociais e dívidas impagáveis, é consequência de série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional, um deles foi votado em dezembro de 2023 e liberou as apostas esportivas e voltou a liderar os cassinos Online, estava presente nessa sessão, mas não registrou o voto, por que que a senhora se absteve nesse que um dos maiores dramas do país atualmente?

[Fabíola Cidral]: A candidata Tabata Amaral tem ainda 18 minutos e 11 segundos para usar nesse debate e pode responder a pergunta da Thais.

[Tabata Amaral]: Thais, apesar de não ter esse voto específico registrado, a minha posição é conhecida, precisamos de uma lei dura e firme para regulamentar esses jogos, a gente cresceu vendo o jogo do bicho, apesar de não ser regulamentado, infelizmente continua acontecendo muitas vezes dando espaço, dando insumo para criminalidade, com questão das Bet das apostas, o problema ficou muito maior, a gente está vendo hoje idosos, adultos, muitos jovens que estão se endividando, estão adoecendo, enquanto essas empresas que sequer são aqui do Brasil tem lucros gigantesco, tem inclusive uma discussão que as famílias brasileiras deixaram de comprar os supermercados justamente por conta dessas apostas. Eu tenho muita alegria, é bandeira de vida minha, de ter criado no Congresso Nacional, a bancada da saúde mental. Então que eu defendo que a gente possa ir para cima disso que está acontecendo, fiscalizar, regulamentar, garantir inclusive que esse lucro todo que está tendo hoje seja controlado e que uma parte desse dinheiro vá para saúde. Vício em jogo é igual vício em droga, não tem nada de diferente, é adoecimento mental e a gente sabe que por conta da pandemia, por conta das crises econômicas, a gente está vendo das redes sociais um adoecimento de toda população. Mulheres que tem depressão pós parto, um quarto das mulheres que são mães tem essa depressão. Hoje perde mais policial para suicídio do que a gente perde em confronto, jovens cada vez mais com mais depressão e ansiedade, então em resumo, não dá para seguir ignorando esse tema, eu quero como prefeita fazer com que São Paulo seja referência no apoio psicológico, na questão da saúde mental, cuidando de uma dependência química e de vício em jogo sem tabu e sem preconceito. Com psicólogo, psiquiatra e aí para deixar isso muito claro, o que está no meu plano de governo? Que toda UBS vai ter uma equipe de saúde mental. Que toda escola vai ter um psicólogo. E que a gente vai finalmente olhar inclusive para Cracolândia da cidade enxergando sim um bandido e fazendo esse combate junto com a polícia, mas também enxergando o doente e entendendo que não é diferente de um câncer, tem que ter remédio, tem que ter médico, tem que ter acolhimento, não pode ter preconceito.

[Fabíola Cidral]: A última pergunta nesse bloco feita inclusive pelo sorteio aqui, determinada pelo sorteio, é para o candidato Pablo Marçal e será feita pela repórter do jornal Folha de São Paulo, Júlia Barbon, Olá Júlia, bom dia.

[Júlia Barbon]: Nas redes em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos usando cocaína e o que embasava essa tese era anônimo. E disseram que expressão aspirador de pó se refere a algo que atrai lixo, por que o senhor diz uma coisa para o eleitor e outra na justiça?

[Fabíola Cidral]: A resposta do candidato Pablo Marçal.

[Pablo Marçal]: É... se o senhor advogado fez essa defesa, está buscando a defesa técnica, agora os nomes espraiada, hospital do servidor e algumas outras coisas mais que vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou minha resposta.

[Fabíola Cidral]: O candidato Guilherme Boulos pediu a palavra, o tempo é seu.

[Guilherme Boulos]: A baixaria do Marçal não tem limite, não é gente? É impressionante quando alguém vem para campanha só para atacar e tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Eu vou dizer para vocês, o que está por trás. Primeiro ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com homônimo, um cara chamado Guilherme mouros que teve processo por porte de drogas, e atribuiu a mim para confundir o eleitor. Quando cita o hospital do servidor está se referindo a um período quando com 19 anos eu enfrentei uma depressão crônica, eu nunca disse isso publicamente porque não cabe, fiquei alguns dias no hospital do servidor, enfrentei como muitos jovens enfrentam e lidei com ela, venci a depressão, e segui em frente que é o que eu desejo para todos que enfrentam a depressão, aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital e será, e pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá e será, Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira. Atacando reputações. E desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito.

[Fabíola Cidral]: Candidato Pablo Marçal pediu a palavra, o tempo é seu candidato.

[Pablo Marçal]: Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público, que ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro. E segundo lugar, apoio a rachadinha quando poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas, se a Tabata nem falou sobre o problema que a nação enfrenta, sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas, você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser Prefeito porque ele é alguém que ama ideologia que ele defende, o PSOL só tem um Prefeito no Brasil inteiro com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse paz e amor, ele vai mostrar as garras e isso é terrível, eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme, ele iria ganhar do Nunes e entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato de filho de marqueteiro, não tem como.

[Fabíola Cidral]: O candidato Guilherme Boulos também quer falar, o tempo é seu.

[Guilherme Boulos]: Eu vou ser muito rápido porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desses. Só para que todo mundo registre, vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news. Tentando utilizar, ele queria deixar para reta final porque é assim que usam, é tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto, é assim que funcionam, não é? E aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é especialidade da extrema-direita em produzir fake news, pode falar.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal quer falar também, o teu é seu.

[Pablo Marçal]: Uma pergunta para Guilherme, se nunca usou cocaína, maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples.

[Fabíola Cidral]: Não é hora da pergunta, mas quer falar? Então tá, ele quer falar, o tempo é seu, pode falar.

[Guilherme Boulos]: Nunca usei cocaína, para que fique muito claro, não uso drogas e se quer saber, nível lamentável, provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais, quem me conhece sabe muito bem disso. Está respondido.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal quer falar também.

[Pablo Marçal]: Até na eleição, as mudanças, a Tabata fez uma leitura cirúgica, inclusive eu quero deixar registrado que avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todos é a Tabata Amaral, eu tenho que deixar isso registrado, nos outros debates nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas, e mulheres são guerreiras, como a Marina, é uma pena, não está aqui no debate, elas tem coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha paz e amor que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem, é um cara com 42 anos de idade que juntou patrimônio que dá para comprar um terreno no interior de São Paulo, como vai gerir uma cidade desse tamanho com essa magnitude. Não coloca alguém com cargo tão grande. dm uma cidade tão poderosa.

[Fabíola Cidral]: Pergunta entre os candidatos, quem começa fazendo pergunta, segundo o sorteio, eo candidato Ricardo Nunes que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos, tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato Ricardo Nunes.

[Ricardo Nunes]: Guilherme Boulos, nunca mudei meus posicionamentos, a não ser essa questão que a gente acabou discutindo anterior por minha experiência. Você falou em uma entrevista sobre a classe média, a classe média é intolerante, homofóbica, racista, sobre esse tema vai mudar de posição ou assume o que diz sobre a classe média nesse contexto que acabei de perguntar?

[Fabíola Cidral]: Tempo com Guilherme Boulos.

[Guilherme Boulos]: Existe setor da classe média que padece do racismo, da intolerância, no setor que inclusive elegeu o presidente que foi o pior da nossa história, e que hoje está contigo, Ricardo, eu acho que você tem quem tem mais propriedade para falar desse tipo de coisa porque são seus aliados, aliás, nessa eleição, gente, a gente tem dois laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso, Bolsonaro botou um ovo em cada cesta, dois cavalos, para ver os brigando, ver quem chega no segundo turno, para ele apoiar, tentar nos derrotar e a partir disso botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade, é disso que se trata, o que eu não vou permitir, eu não vou permitir que o pior da política brasileira seja representado por alguém que tenta se vender por mais civilizado, que come de garfo e faca, como é o Ricardo Nunes ou por algum que não tem nenhum pudor em vir mentir, atacar, rebaixar como é o Pablo Marçal, no fim do dia representam o projeto bolsonarista da extrema-direita para Cidade de São Paulo. E nós vamos derrubar, essa é a minha missão nessa eleição.

[Fabíola Cidral]: Candidato Pablo Marçal pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Olha, de fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui, como você usou, recebeu do Lula, você é laranja dele, Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Gravou algum vídeo para mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não o Valdemar Costa Neto pousou, e o Nunes colocou 15 milhões de reais, a gente elege as pessoas no PL para transferir dinheiro público para campanha de Ricardo Nunes, isso é justo?

[Fabíola Cidral]: Ricardo Nunes pediu a palavra.

[Ricardo Nunes]: Nós estamos muito próximos de decidir o futuro da cidade, evidentemente deve ter preponderância, as propostas, o histórico, mas algo fundamental, saber se a pessoa mantém posicionamento e se vem no momento eleitoral e se passa por alguém que na verdade não é. Eu fiz questão, aspas, Boulos, para ficar claro, aspas, intolerância religiosa, uma intolerância racial, uma intolerância regional, homofóbica, essa intolerância está muito vinculada a lógica que impera na classe média urbana. A lógica da segregação. Aí você fala mal da classe média, aquilo que foi comentado aqui antes, você falou várias vezes que é a favor da liberação de drogas, da descriminalização de drogas, falou que é a favor da desmilitarização, deixar a polícia desarmada, a favor do aborto, ou seja, o que você precisa saber? A pessoa precisa ter um posicionamento. Precisa ter um posicionamento. Fazer essa crítica toda a classe média e agora querer o voto da classe média, mudar agora de posicionamento A gente tem que ser muito claro, eu sempre tive o meu posicionamento muito claro, a favor Dadá concepção, a polícia armada, contra liberação de drogas. Eu vi no parque Santo Antônio, quantos amigos meus eu perdi porque acabaram no caminho ruim e não tiver oportunidade de se desenvolver e poder tocar sua vida e ter uma família. Então é muito importante deixar claro qual é o posicionamento do Guilherme Boulos, inclusive sobre a classe média, chamando de homofóbica, intolerante, o posicionamento sobre essas questões para não comprar o gato por lebre e saber exatamente quem são as pessoas e como pensam.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Guilherme Boulos, como é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca e fica fazendo brincadeirinha com isso, você é o candidato mais rico aqui nesse debate, como aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com seu dinheiro, com dinheiro público, bateu teto eleitoral, não sei se chegou a 67, mas a 66 milhões de reais contra campanha igual a nossa com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate.

[Fabíola Cidral]: Candidata Tabata Amaral quer falar.

[Tabata Amaral]: Pessoal, eu queria chamar atenção para o que mais acontece, olha o tempo que já transcorreu e estão aqui se atacando, se ofendendo, trazendo assuntos que não são pertinentes muito eu tenho uma discordância profunda com esses três que estão aqui, discordância sim ideológicas, mas discordância sobretudo de postura, postura no combate a corrupção, postura no enfrentamento dos problemas reais e São Paulo não está voando a 8 maravilha não, tem 80 mil pessoas na rua, tem um transporte que não funciona, as pessoas não aguentam mais a fila da saúde, está um caos e se a gente continuar no blá-blá-blá porque eles é ótimo, corte, like, maravilha, mas se não debruçar sobre os temas reais, a gente vai perder uma baita oportunidade aqui, oportunidade de questionar sim os problemas e não o campo pessoal como está aqui baixo mas oportunidade também de eleger um time, de eleger uma prefeita que não vai ficar no oba oba, vai passar o dia seguinte da eleição e vai poder ligar para Tarcísio, para o Lula e poder trabalhar por São Paulo, eu só queria chamar atenção nisso.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal quer falar.

[Pablo Marçal]: Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas, eu prometo carregar as que são viáveis, e segunda, se ela deixar esquerdismo, e partido que ela está, é convidada a ser secretária da Educação porque ela é brilhante na educação, só isso.

[Fabíola Cidral]: Agora candidato Guilherme Boulos e depois Ricardo Nunes.

[Guilherme Boulos]: O Ricardo Nunes gosta muito de mentir, falar de firmeza é posições é piada pronta. Vamos falar sobre a Cidade de São Paulo, o que não fez na Cidade de São Paulo, adora vomitar números, mas havia prometido o maior programa de moradia, entregou 8 mil, nem 10%. Ele havia prometido 2 mil ônibus elétricos, não entregou 200 e nem 10%, havia prometido 40 quilômetros de corredor, entregou quatro, nem 10%. Por que sua gestão foi tão ineficiente, Nunes?

[Fabíola Cidral]: Ricardo Nunes.

[Ricardo Nunes]: Boulos, daqui a pouco você vai ficar igual Marçal com título de mentiroso. Olha, o que tem de realidade nessas questões, gente, estamos batendo recorde na geração, menores desemprego desde 2015 é o que está acontecendo agora em São Paulo, estamos batendo recorde de investimento, trabalho elevando São Paulo para saúde financeira, teremos 18 bilhões de investimento. 16 bilhões ano passado e 8.5 ano retrasado, maior investimento, 2020, 4.1 bilhões. Habitação, habitação, Nunes, eu faço, eu entrego sonhos, diferente de você que faz invasão de área privada, para poder iludir as pessoas como aconteceu na novas palestina do M'Boi Mirim. No caso de Itaquera, que está sendo construído lá porque a prefeitura está colocando 53 milhões. Até o final desse ano, 72 mil unidades habitacionais, entre as já entregues, as que estão em obras e já contratadas, estamos falando do maior programa habitacional da história de São Paulo, maior, é isso que existe de realidade, não tem criança sem vaga de creche, com relação aos ônibus. Estamos fazendo essa substituição, agora o que acontece? A indústria tem que produzir, eu já tenho 2 bilhões e estamos fazendo aquisição. Já está tudo encomendado, a indústria produziu, os ônibus estão sendo substituídos. Ônibus, com mais saúde, mais proteção ambiental, é isso que está acontecendo na cidade Guilherme Boulos, a cidade está evoluindo, estamos conseguindo fazer as ações necessárias. É lógico, falta muita coisa, evidentemente que falta, evidentemente, mas é inegável, quantas UPAS até 2016? Três, quantos tem hoje 31. Entreguei 19, Sacomã e Lapa. Entregarei no próximo mandato mais 12, ou seja, muitos avanços, agora no bloco anterior aqui, o Guilherme falou de vacina, não sei o que... sabe quantas doses de vacina o Governo Federal perdeu? 8 milhões, de 10 milhões de doses, 8 milhões de doses foram para o lixo. Sabe o que está acontecendo em São Paulo com relação a vacina? Nós estamos conseguindo chegar em todos os níveis de que propõe o PNI para vacinação, meningite, poliomielite. E por falar em saúde, Guilherme, só para ter uma ideia, olha que interessante, até 2016, o último ano do governo do PT, quantos colaboradores tinham na saúde? 81 mil. Hoje tem 118 mil, 37 mil a mais. É inegável que São Paulo está avançando, a gente está com economia ativa, agora é lógico, tem bastante coisa para fazer, tem, eu trabalho cedo, eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último sair. E por isso eu estou pedindo voto com 15, para continuar caminho com cidade segura, sem retrocesso, que quem não tem experiência. Quem tem experiência? Quem está entregando? Eu. Por favor, Guilherme, não queira desconsiderar aquilo que a gente conseguiu avançar, as nossas conquistas, a gente tem que ter muito orgulho das nossas conquistas.

[Fabíola Cidral]: Candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, nossa equipe informou que foi negado, ele pediu a palavra como Tabata e Guilherme Boulos. Na ordem, o primeiro a falar Pablo Marçal.

[Pablo Marçal]: Contestação sobre negar direito, ele fez ofensa pessoal, se está liberada algumas ofensas é questionamento para continuar na nobreza, ele falou que mentiroso, é ofensa pessoal. Deixar registrado. Eu vou provar para vocês quem é mentiroso, o Ricardo Nunes, no último debate encerrou falando versículo que ele não sabia nem onde estava, se embananou todo. Eu vou deixar em aberto, mostrar para evangélicos que você quer voto deles, cita duas igrejas, apocalipse, mostra quem é o pai de, mostra filho de José. Fica usando Tarcísio, como um dos grandes pastores que usam dinheiro da publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado, eu vou mostrar quem é mentiroso, o marqueteiro não escreveu essas respostas ali, e não consegue mostrar nada disso, a Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem dois, o que marqueteiro escreveu, ele deu uma embananada, mas você vai ver quem é o mentiroso.

[Tabata Amaral]: Eu queria comentar sobre o que o Nunes falou, São Paulo por 3 anos não teve prefeito, dinheiro em caixa, gente, é algo histórico, qualquer ex-prefeito de São Paulo teria feito muito com isso, veio ano de eleição, ele percebeu que a coisa estava feia, ninguém nem sabia qual era o nome do Prefeito, a cidade suja, trânsito maior, as pessoas mais tempo no transporte, São Paulo caindo em todos os ranking de educação e fez o quê? Gastança, gastança, gastança, é aí que vieram essas obras, projetos sem licitação, sem transparência, mais de 200 contratos estão sendo investigados, mas eu queria dizer que não adianta nada ter dinheiro, fazer projeto, se você não tem controle, controle do dinheiro, controle dos agentes públicos, controle do que de fato acontece na cidade, Cracolândia saiu do controle, o transporte público saiu do controle, a educação saiu do controle, onde é que a gente vai parar? Eu sei o que nível está tão baixo que tem gente que não quer nem maio ouvir, mas olha oportunidade que a gente tem, de trazer novas ideias, de chocalhar, de questionar, eu tenho certeza que São Paulo não aguenta mais 4 anos de Ricardo Nunes, muito foi falado sobre educação, eu queria perguntar para você que está nos ouvindo, se você acha que aumentou ou diminuiu número de pessoas na rua na gestão de Nunes. Para mim é óbvio que aumentou, 80 mil pessoas nas ruas, 400 mil pessoas que precisam de moradia digna, eu queria trazer uma proposta muito inovadora, o mundo está mudando e a gente tem que estar atento à isso, a prefeitura como fiadora, vamos pegar esses imóveis, na região central são 60 mil e estão abandonadas, a prefeitura paga de dez a 90% de aluguel de imóvel que hoje está desocupado, entra como fiadora e a gente garante pequena ajuda, quem está acendendo, consegue separar um dinheirinho, está morando mais perto dos serviços. E só um comentário sobre a instrumentalização da fé que a gente está vendo aqui, eu sou cria de igreja, a igreja salvou minha vida, mas nunca vão me ver da gente falar da nossa relação com Deus para ganhar voto, porque é última coisa que um cristão faria.

[Fabíola Cidral]: Guilherme Boulos pediu a palavra, na sequência Nunes e na sequência Pablo Marçal, Boulos.

[Guilherme Boulos]: Tudo que o Ricardo Nunes diz aqui é para esconder aquilo que não fez, fica vomitando número, mais número, mais número, você vive a cidade real, não adianta, aliás, a propaganda dele na televisão poderia ser uma série Netflix, de tão ficcional que é, ficção pura, não vai convencer. Ele falou aqui de experiência, outro dia Nunes declarou que Boulos não tem experiência, não geraria um carrinho de cachorro-quente, eu fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar 300 reais porque a salsicha ia ser superfaturada, como foram as obras emergenciais, não é? Ou a salsicha, não é? Ia vir com... e a mostarda ia comprar do amigo, não é? Isso seria, experiência eu quero longe de mim, afasta de mim esse cálice. A experiência que nós queremos é uma experiência de ter a Marta Suplicy como vice, que fez os céus, o bilhete único, a experiência de quem tem compromisso com povo. De quem tem uma trajetória, um história, não ligada a esse tipo de acusação e de coisas escusas. Mas de quem tem postura para governar São Paulo.

[Fabíola Cidral]: Candidato Ricardo Nunes pediu direito de resposta, já foi negado. Já foi julgado e negado, mas o senhor pediu também a palavra, a palavra é sua.

[Ricardo Nunes]: Guilherme Boulos, antes deixa eu responder para o Pablo Henrique, Pablo Henrique, essa coisa de querer falar de religião é muito ruim, sabe o que fica feio para você, você ir lá na assembleia de Deus falar com grande líder e ficar postando que te apoia e não te apoia, isso é ruim. Eu vou deixar para você uma mensagem importante, salmo 133, o que você não conseguiu fazer no nosso ambiente. Diz o salmo 133, é que os irmãos habitem união, desce sobre a cabeça. Você veio só para tumultuar Pablo Henrique, a gente está falando aqui da maior cidade da América latina, 12 milhões de pessoas, estamos falando de futuro das pessoas, essa agressividade, essas questões, aqui eu tenho a minha vida dentro da igreja, eu tenho grupo de oração na minha casa, chama grupo de oração sagrada família mas não é isso que interessa aqui, não é isso, o que interessa são mentiras que você coloca, ataques, agressões, é isso, então só para deixar claro aqui, com relação ao senhor Guilherme Boulos, rapaz, não fica colocando as coisas de uma forma errada para as pessoas, sem prova, isso é feio. Vocês estão vendo aqui, está todo mundo aqui atacando, por quê? São Paulo é inegável, nós estamos batendo recorde de investimentos, recorde, eu vou entregar 8400 obras. 8400 obras, o que tem de realidade é isso, você que tem no seu bairro, se não chegou a obra, está andando, ou vai estar chegando, porque a gente está cuidando da nossa Cidade, é isso que a gente tem de avanço com nossa Cidade, eu fui no Capão Redondo, não vai ter mais enchente, eu estou fazendo piscinão. Nós vamos fazer a extensão ali da avenida e no córrego dos brancos, a extensão da filho, o que Tarcísio vai fazer de centro bairro, eu vou fazer bairro/centro e vai passar dois viadutos e chegar metrô até jardim Ângela na parceria com Governo do Estado. Acaba alagamento, melhora questão da mobilidade, até M'Boi Mirim. Eu fui outro dia com Tarcísio em perus. Estou fazendo quatro piscinões, vai acabar com enchente, isso que a gente primeira fazer, cuidar da cidade e tomar cuidado o que querem é o seguinte, ninguém tem experiência de nada, fala aqui do rapaz que eu conheço, do Pedro, trabalhou para o governo há 20 anos, quer dizer que é compadre do Haddad, da Marta? O que é isso? Exatamente fico indignado das pessoas querer colocar coisa aqui que não são verdadeiro, o que é verdadeiro minha história de vida. Vim da periferia com orgulho, do parque Santo Antônio, o Prefeito que veio da periferia governa a cidade, estamos batendo recorde de investimento, é isso que vamos continuar avançando e para isso eu peço que vote no 15 para cidade continuar nesse caminho seguro.

[Fabíola Cidral]: Pediram a palavra Pablo Marçal e Guilherme Boulos, primeiro Marçal.

[Pablo Marçal]: Falar um versículo que está escrito aqui, eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Por que que a Marta Suplicy que é vice-ce do Boulos era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado precisa saber disso, seu marqueteiro fajuto, perdeu eleição com Bolsonaro e vai perde e com sua. E Rodrigo Garcia, arrogância de vocês vai levar vocês a ruínas. Já que você citou salmo, salmo 69, o zelo pela sua casa me consumiu, todas as vezes que você me vê indo para confronto, eu nunca vou negar, porque o verdadeiro cristão vai para o confronto. Jesus não poupou Pedro, não poupou cambistas, a maioria que estão aqui destruiu tudo que estava na porta do templo. Quando a Tabata está falando: Não vamos falar de religião, está falando: Eu não entendo o suficiente para falar disso. O governo é definido pela tanto de experiência que ela tem, eu sou cristão, eu sei você não leva essa vida que você está fazendo aí, a Tabata no último debate, eu pedi perdão, ela não perdoou, o próprio cristão perdão, 70 vezes 7 que fique claro aqui, eu sei você não vai responder, Aldo Rebelo é comunista, Soninha é comunista, se não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você, nós iremos fazer algo poderoso, a gente vai ter que colocar você, ano que vem, através da polícia federal naquilo que você está todos os dias antes de deitar saber o que vai acontecer por causa das merendas.

[Fabíola Cidral]: Guilherme Boulos tinha pedido a palavra antes.

[Guilherme Boulos]: Para ficar claro, não deixar nada no ar, as denúncias que citei em 50 milhões de contratos para compadre do Ricardo Nunes, compadre de fato, padrinho da filha dele, essas denúncias foram publicadas pela folha de São Paulo e UOL, assim como outras denúncias, como conjunto das obras emergenciais, 4 bilhões de reais sem licitação, é importante para ficar claro. Em segundo lugar, colocar o seguinte, citou aí obras, extensão do metrô para jardim Ângela, eu fui buscar com presidente, recursos federais para isso. Morro do S e canalização dos Freitas, quem é do capão sabe muito bem disso. Extensão do metrô da linha verde, vai vir recursos do Governo Federal. Jardim Ângela e cidades Tiradentes, várias obras, o que ele citou inclusive de recursos que ele teria para os ônibus elétricos são do BNDES que eu fui me reunir com Aluízio Mercadante, presidente do BNDES e do Banco do Brasil, só para que ninguém consiga ficar aqui dizendo que está fazendo caridade com chapéu alheio.

[Fabíola Cidral]: Tabata Amaral.

[Tabata Amaral]: Eu acho que é importante trazer para quem não acompanhou isso, que Pablo Marçal que está sempre partindo para baixaria, para ataque sujo, para desviar a atenção de todo seu histórico, da sua condenação, dos crimes pelos quais é investigado, meses atrás ele teve a coragem de falar sobre o meu pai, que sim, eu perdi para o suicídio, para drogas, quando era adolescente ainda, porque achava que assim ia conseguir me desestabilizar, essa imagem que tem das mulheres, não é? Se é baixinha, se tem a voz mais mansa, que qualquer um vai conseguir comandar essa mulher, mas olha só que surpresa. Justamente a mulher no debate é, olha só que surpresa, justamente a mulher que sofre tanto preconceito está aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um dos margem anjos que não conseguem responder minhas perguntas e não conseguem endereçar perguntas a mim, sabe por quê? Sabe por que que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso, a relação que eu tenho com Deus é com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja e aprendi desde muito pequenininha, no coral, no TLC, missionária, o que bom cristão demonstra seus valores pelos seus atos. E não pelas suas palavras bonitas. Quanta gente aqui que já foi condenada, que já foi investigado? Onde é que está na Bíblia que cristão rouba? Que cristão dá golpe? Que cristão prejudica? Tira dinheiro de coisa miúda e de coisa grande, eu não preciso falar se eu estou aqui para trabalhar, para servir. Não foi... com Jesus a gente não aprendeu sobre falação, tem gente que é bom de cartaz, de militância, tem gente que é bom de propaganda, tem gente que é bom de mentira, não fui isso que eu aprendi, eu realmente não acho que essa instrumentalização da fé, ela é boa, nem para nós cristãos e nem para o que está acontecendo. Mas se você quer saber de quem de fato carrega valores cristãos, independente da religião que professa e pratica, olha para valores porque desonesto para mim não é questão e quem fala demais e mente não traz ações concretas para retributo ir, também não é cristão, a coisa mais bonita que eu tenho para trazer da minha história é o tanto de projeto que eu aprovei, o pé-de-meia, 200 reais, mais mil reais por ano que está transformando a vida de quase 3 milhões de jovens, absorventes que a gente lutou para colocar na escola, as vacinas para professores no auge da pandemia, marco legal das startups, mudanças climáticas, eu não vou falar aqui dos 20 projetos, mas crichão trabalha, não fica na falação não e muito menos com mentiras que a gente está vendo.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra, Guilherme Boulos também, mas antes Ricardo Nunes, então eu começo com Ricardo Nunes.

[Ricardo Nunes]: OK, é muito importante que a gente tenha transparência, verdade, o que o Guilherme Boulos tem insistido em falar. E tenho muito tranquilidade de falar com você, é de o que apadrinha da minha filha que presta serviço há 20 anos para prefeitura, há 20 anos, executa serviço para vários governos e prestou serviço para prefeitura e fala de investigação. Não existe absolutamente nada, nada, nem nada, nem indício de que o serviço não foi feito, na da! A única questão que traz, você precisa disso, para não cair nas armadilhas, é uma pessoa que eu conheço, tem várias pessoas que conhece, existe todo o procedimento para fazer as contratações, existe controladoria, o Ministério Público comigo nunca vai ter, nunca teve nenhum tipo de benefício para ninguém, comigo, quando fui vereador, presidi a sonegação da CPI tributária, pedi indiciamento de 99 diretores de instituição financeira, fiz a CPI do Teatro Municipal. Comigo não tem nenhum tipo de possibilidade de que aconteça qualquer coisa errada que não tenha punição. E para o Pablo Marçal nem... o cara condenado vem falar de polícia federal. Pouco tempo polícia federal fazendo busca e apreensão na casa dele, foi condenado, foi para cadeia, eu não vou nem considerar o que esse cara fala, não é? Como foi dito aqui, quem é o cara para se dizer cristão que comete crime que tira dinheiro das pessoas mais pobres. Eu não vou considerar. Agora eu te pediria, Guilherme, vamos elevar o nível, não é? Dá para contando coisas para as pessoas aqui que não sejam realidade.

[Fabíola Cidral]: Palavra com Pablo Marçal agora.

[Pablo Marçal]: A Tabata fez o discurso mais longo, discurso cristão mais longo que teve debate aqui na fala dela, eu quero te dar os parabéns, Tabata, quando a gente não domina o assunto, ataca ele. O Ricardo acabou de falar, eu estou aberto, ad infinito, a retribuir quatro vezes mais se alguém achar que eu peguei algo de alguém. Relação de trabalho gera uma mancha, eu peço perdão a sociedade que trabalhei com canalha que acabou me colocando isso. O esforço da Tabata é de parecer mais sabia, é mais inteligente, mas sabedoria é mais baixa, a sabedoria invoca experiência. E o fato de ficar esbravejando, como se fosse a tia do colégio aqui, quer provar que é mulher, mulher não vota em mulher, mulher é inteligente, tem sabedoria, experiência, vê você e vê você nesse embate e não vai votar em você. Se fosse isso, pobre poderia em pobre, o negro votaria em negro. O único que é lá de Pirituba, polícia, mulher, heroína, nordestina, se fosse assim, ia vencer com 80% dos votos, o que você tem ver é quem não é viável, que é a maioria dos que estão aqui.

[Fabíola Cidral]: Tabata pediu a palavra, mas Guilherme Boulos já havia pedido.

[Guilherme Boulos]: Lamento o preconceito de Pablo Marçal dizendo que quem vota em mulher teria menos inteligência, triste ouvir isso de quem quer governar a maior cidade do Brasil. Segundo lugar, lamentável dizer que um debate, com todos os desafios que tem em São Paulo, últimos cinco minutos sobre quem seria mais cristão, quem seria cristão verdadeiro. Francamente não acho que esse é um tema que precisamos discutir quando a gente quer governar São Paulo. A gente precisa ter propostas para moradia, para mobilidade, para saúde, para educação. Agora para gente estabelecer a verdade, novamente, Ricardo, não ficar nada no ar, certo? Você disse que estava usando mentiras, você está sendo investigado pelo Ministério Público, pelas obras emergenciais, sem licitação, dentre elas a que você entregou 50 milhões para seu compadre, não é? E aí você disse, bom, a gente sempre conhece muita gente, de fato você tem favorecido muita gente que você conhece, nas armadilhas com mosquito da dengue, custava 10 reais, você comprou 400 foi de amigo seu, sócio de uma associação, não é? Ou seja, tem muitas coisas suspeitas. Ricardo, eu entendo que você fique desgostoso quando você traz essa questão. Você fique aqui ao lado do público, são coisas que precisa saber, não tem condição Prefeito que ficou ausente 3 anos, apareceu agora em tempo de eleição, favoreceu, amigos e compadre, está sendo investigado, a máfia das creches está sendo investigada pela polícia federal, isso é fato, e você sabe, a questão das obras emergenciais está sendo investigada pelo Ministério Público, não adianta negar a realidade. Isso precisa ser dito como transparência para pessoas que estão assistindo a gente.

[Fabíola Cidral]: Bom, Tabata pediu a palavra, Ricardo Nunes também, eu queria alertá-los que a gente ainda tem dois blocos e meio de debate, e mais da metade do tempo de vocês já foi utilizado, a Tabata tem agora a palavra.

[Tabata Amaral]: Vi uma notícia hoje cedo que de que o Pablo Marçal foi recebido na periferia com protestos de cadeiras, eu estava ontem fazendo caminhada pela vila missionária, foi uma coisa mais linda, uma mulher veio na sacada com cadeira na mão para declarar apoio a mim mas para dizer que rejeitava muito esse candidato, eu não defendo a violência não, mas eu trago isso porque a única coisa que disparou nessa eleição foi rejeição de Pablo Marçal, adivinha entre quem? Mulheres e especialmente mulheres da periferia, então tenho só um pedido para vocês para fazer, vocês sabem que a gente está sendo sempre subestimada, desde que eu entendo por gente, dizem que eu não consigo, que eu não dou conta e a barra para gente é sempre mais alta, quem dá conta de tudo? Da família, do trabalho, do estudo, de sonhar, quem eo arrimo, o ponto de segurança. Eu tenho só um pedido para vocês, eu sei que a mulherada muitas vezes está com tanta correria que não consegue parar e se posicionar politicamente, eu conto demais com vocês, homens e mulheres, homens também que não só estão cansados da baixaria, mas merecem uma prefeitura que vá colocar seus filhos o dia todo na escola. Com robótica, com dobro de inglês, basquete, dança, uma prefeitura que vai cuidar da saúde e combater corrupção nas filas. Uma prefeitura que vai redesenhar as linhas de ônibus para ter mais ônibus circulando, mas também linhas mais retas e também uma prefeitura que vai trabalhar para você mulher, não ser vítima de feminicídio, nem de assédio e nem de roubo de celular. Então eu conto demais de vocês porque vocês sabem que podem contar comigo.

[Fabíola Cidral]: Candidato Ricardo Nunes pediu a palavra, na sequência Pablo Marçal. .

[Ricardo Nunes]: Eu queria falar das coisas, mas vou falar aqui alguns segundos das mentiras aqui do Guilherme Boulos. Olha eu não admito, eu não permito qualquer tipo de corrupção, eu combate corrupção, além de história de vida. Nunca tive indiciamento, condenação, todas as minhas ações... agora, se tem que investigar, óbvio. Tem que investigar, a controladoria está para isso, o Ministério Público está para isso, se observar alguma coisa errada de alguém que fez, tem que pagar por isso, discutivelmente. Agora quem veio de verdade, quem pós a caneta lá foi o seu Guilherme Boulos para normalizar a questão da rachadinha, o que é a rachadinha do Janones? É pegar o dinheiro público e rachar com funcionário, provado com áudio, ele foi lá e liberou Janones e normalizou a rachadinha, só que a polícia federal foi lá e abriu inquérito, como nem adiantou você fazer ato de auxílio, de incentivo a corrupção que é isso que você fez lá, Boulos porque a polícia federal foi para cima, da minha parte, zero com relação a questão de corrupção, tolerância zero, zero, zero, zero.

[Fabíola Cidral]: Candidato Guilherme Boulos pediu direito de resposta, nossa equipe está analisando, a palavra agora com Pablo Marçal.

[Pablo Marçal]: Eu quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom, a gente vai falar das propostas, mas lembra que jornalistas que vieram fazer perguntas, não perguntaram sobre as propostas, pegou no calcanhar de cada um, então estimulou esse tipo de debate, nada contra as perguntas, que a gente vive na democracia. Só isso mesmo.

[Fabíola Cidral]: Pedido negado do candidato Guilherme Boulos. Quer falar?

[Guilherme Boulos]: Todo mundo acompanha o noticiário, sabe das investigações sérias que existe contra Ricardo Nunes, da polícia federal, do Ministério Público, terá que responder mesmo, não tem jeito, sabemos que pode acontecer inclusive com desdobramento dessas investigações, agora em relação a rachadinha, me impressiona muito trazer esse tema aqui, ele que é aliado do Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha, ele é o rei do camarote, enquanto estava lá 2 milhões de pessoas, estava no camarote da Fórmula 1, aliado ao rei da rachadinha, ele da acusação da máfia das creches foi acusado de receber chefes de rachadinha das creches na sua conta, em relação ao Janones, eu quero deixar muito claro, para mim pau que bate em Chico bate em Francisco. Se Janones foi apontado pelo PF, que apague. Como qualquer um, não poderia permitir chicana. Ricardo Nunes votou a favor do meu relatório. O partido do Janones apoia o Ricardo Nunes, qual é a autoridade moral para trazer esse tipo de questão aqui?

[Fabíola Cidral]: Nunes pediu a palavra, mas Marçal também pediu.

[Pablo Marçal]: A Marta Suplicy era secretária dele, o Boulos acabou de trazer contribuição social que há tempos não via você contribuindo com a sociedade, trazendo aliança dos dois, os dois comunicam mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton leite, Kassab, temer e companhia. Eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou a minha pessoa, Boulos. Eu não terminei de falar não. Me perdoa, você me perdoa. É o seguinte, lá no momento que teve no conselho de ética, ele não teve ética, porque votou nele para deputado federal, ali tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional, sabe qual era o medo ali? Não era do Boulos, do Janones, é que aquilo é prática comum do seu dinheiro. E passou mão sim, passou o pano para prática. Ricardo, que você vai falar agora. Explica uma vez, você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje é vice do Boulos.

[Fabíola Cidral]: Palavra com Ricardo Nunes.

[Ricardo Nunes]: O Ministério Público investigou esse caso, tinha citação do meu nome, analisou tudo, fez quebra de sigilo, que tem que fazer isso. E arquivou porque não tem absolutamente nada. Você está falando de inquérito da polícia federal que eu não apareço em nada como acusação. Nada! 20 mil folhas, não aparece nenhuma acusação contra mim essa ea verdade, não queira enganar as pessoas. O Pablo Henrique, deixa eu ter falar uma coisa, quem não está do meu lado é o cara que participou do seu partido da liberação com áudio dele. Do André do rap, um dos maiores criminosos, o Pablo, toma juízo, rapaz.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Acabou de fugir da Marta Suplicy, nas pesquisas mostram o desespero, são hoje a única campanha que está dissolvendo é dele, do Datena acabou, inclusive vocês não estão vendo com ele isso, está com 70% de rejeição na pesquisa que a maioria crê e 2% das intenções de voto. Ricardo, insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha, Suplicy era sua secretária e agora é vice dele?

[Fabíola Cidral]: A gente dá sequência a esse segundo bloco, pergunta entre os candidatos, quem faz a pergunta é Tabata Amaral, ao candidato Pablo Marçal, eu alerto para cronômetro correndo e todos gastaram metade do seu tempo, ficar atento que tem dois blocos pela frente, a Tabata tem 30 segundos para fazer a pergunta que não conta no banco de tempo. Tabata.

[Tabata Amaral]: Um tema que me preocupa muito e vem sendo desrespeitado nos debates é o tema da pessoa com deficiência. O Pablo Marçal no seu plano de governo não tem nenhuma proposta concreta para pessoa com deficiência. E o que tem na Internet assusta bastante. Porque humilhou uma mulher que estava numa cadeira de rodas dizendo que ela só não andava por força de vontade, eu queria dar oportunidade para se desculpar e dizer o que de concreto você defende para pessoas com deficiência, concreto.

[Fabíola Cidral]: A palavra agora com candidato Pablo Marçal.

[Pablo Marçal]: O seu plano de governo é brilhante, mas não vai ser executado porque você não vai vencer eleição. Eu sou cristão e nunca vou negar oração para uma pessoa.

[Fabíola Cidral]: Tempo de resposta para Tabata.

[Tabata Amaral]: Nuós temos quase um milhão de pessoas com deficiência em São Paulo, mais de 800 mil pessoas, minha primeira proposta é estratégia SP acessível, é garantir 100% de acessibilidade nos ônibus, pontos de ônibus, nas calçadas de maior circulação e nas escolas, a segunda coisa é olhar para inclusão dos pequenininhos, eu estou cansada de encontrar mães, como eu encontrei na Brasilândia me dizendo que teve uma vaga negada na escola municipal, a gente vai ter em cada escola um profissional de educação inclusiva e para pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista que precisarem, a gente vai ter um acompanhante terapêutico. Nós temos o capacita, aí, inclusão, para adultos, cadeirantes para que tenham formação e experiência para acessar bons empregos e termino falando do rampa, que é a nossa rede de apoio a mãe paulistana atípica, precisa olhar para quem cuida e as mães atípicas e famílias atípicas estão abandonadas, o rampa é apoio psicológico dar espaço para que essa mãe, esse pai possa se cuidar.

[Fabíola Cidral]: Agora quem faz a pergunta é o candidato Pablo Marçal, justamente para candidata Tabata Amaral, Pablo, 30 segundos para sua pergunta.

[Pablo Marçal]: Tabata, o que você já fez em relação as pessoas que tem necessidades especiais tendo centenas de milhões de reais como congressista? Explica para mim.

[Fabíola Cidral]: A resposta com a candidata Tabata Amaral.

[Tabata Amaral]: Para quem não acompanha a política, nós enquanto congressistas poderiam destinarem emendas parlamentares, que é do povo para causas que acreditamos, fui uma das parlamentares que mais destinou recurso justamente para instituições como o Nab, o Nab, 500 milhões de reais, que é o Nab, está na Brasilândia e faz um trabalho que a prefeitura não faz, de acolher essas mães e essas crianças, Pablo Marçal não tem nenhuma experiência na política. Ah, vale só dizer uma coisa que eu acabei esquecendo, quem votou no Pablo Marçal para deputado na última eleição acabou elegendo um deputado do PT, sabe por quê? Porque ele fez tanto esquema na cacho campanha, contratou uma empresa que era dele e os votos dele foram anulados, imagino que seja preocupação do seu eleitor que considera votar em você agora, tem uma notícia dessa semana para quem quiser procurar. E você está novamente incorrendo no mesmo erro e corre o risco de ter os votos anulados. Eu acho que esse eleitor merece uma consideração.

[Fabíola Cidral]: Candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, está sendo analisado, mas também pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Na hora de se eleger, é um tal que diz que diz que é tremendo blá-blá-blá, tem dois deputados e um vereador disputando comigo, eu perguntei, o que você já fez, sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos, não moveu nenhuma, nada de habitação com superemendas que eles tem, votando com aumento de imposto junto com Governo Federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando plano de governo, tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs o negro na vice, neles deles colocaram, precisam de aprender o que os partidos mandam a respeito deles, senão é oportunidade de deixar a esse vereador de lado, esses dois deputados federais ocupados para vida deles lá em Brasília.

[Fabíola Cidral]: O candidato Guilherme Boulos quer falar, antes já foi analisado o pedido de direito de resposta de Pablo Marçal e foi negado, a palavra com Guilherme Boulos.

[Guilherme Boulos]: Eu queria falar a respeito de pessoas com deficiência que para mim é um tema muito caro, a gente vai colocar agente de vida escolar, em todas as escolas municipais de São Paulo. Vamos criar centro de referência dos autistas, em todas as regiões da cidade, eu tive oportunidade, eu vou subir inclusive esse vídeo nas redes para quem não viu, de ter uma proposta muito legal junto com Joaquim, Joaquim é menino autista gravando vídeo, colocando bullying na sala de aula e apresentando cartilha: Eu sou diferente e daí? Para que fossem as escolas. Esse vídeo chegou para mim, chegou para minha mãe, inclusive, eu conversei com a mãe dele, autora do livro, eu marquei reunião com Camilo Santana da educação, Joaquim foi lá, a mãe foi, a autora do livro foi e faz dois meses que recebemos uma notícia extraordinária, a pedido do João Joaquim, a partir do ano que vem essa cartilha vai estar em todas as escolas do Brasil para enfrentar bullying de crianças em autistas em particular. Como prefeito de São Paulo eu vou olhar com muito carinho e atenção para pessoas com deficiência.

[Fabíola Cidral]: Com isso encerramos o nosso segundo bloco, nós vamos fazer agora um intervalo de 4 minutos. Você que está nos acompanhando ao vivo, pode seguir conosco, que a gente tem todas as informações nos bastidores e analiso dos colunistas que estão no estúdio do UOL, a gente volta em quatro minutos com perguntas dos jornalistas do UOL e da Folha para os candidatos.

[Fabíola Cidral]: Estamos de volta com debate UOL e folha com quatro candidatos mais bem posicionados na pesquisa Datafolha, você que está acompanhando o nosso debate, muito obrigado pela sua audiência, como sabe, o debate traz um formato diferente, que estão administrando o tempo, eles gastaram muito mais tempo nesses dois primeiros blocos. Dando uma olhada aqui nos cronômetros Ricardo Nunes tem 7 minutos e 17 segundos, Guilherme Boulos 6 minutos e 50 segundos, Pablo Marçal 7 minutos e 50 segundos. E Tabata Amaral 6 minutos e 7 segundos.

Esse terceiro bloco começa com perguntas de jornalistas para os candidatos, conforme sorteio, a primeira a fazer pergunta é a jornalista Júlia Barbon, da Folha de São Paulo, que pergunta para candidata Tabata Amaral, Júlia.

[Júlia Barbon]: Candidata, a senhora costuma exaltar sua autoria como deputada federal em projetos como pé de imediata, estudantes de baixa renda e distribuição gratuita de absorventes, reportagem do UOL mostrou que projetos muito parecidos foram protocolados anos antes pelos deputados Idilvan Alencar do PDT e Marília Arraes do PT. A senhora passou a divulgar como projeto coletivo, por que não deu crédito para seus colegas antes?

[Fabíola Cidral]: A candidata Tabata Amaral tem 6 minutos e 7 segundos para usar aqui no debate e responde a pergunta da jornalista da Folha de São Paulo agora.

[Tabata Amaral]: Júlia, eu entendo o papel do jornalismo, mas acho triste que você traga aqui uma narrativa mentirosa que foi trazida pela Marina Helena no último debate, Maria Elena para se aparecer traz mentira, ataca os adversários e tenho uma única resposta, quem tiver qualquer dúvida digita pé-de-meia e vê quem é autora do projeto, quem tiver qualquer dúvida, procura todos autores da lei de distribuição de absorventes, a pessoas não são bobas, estão acompanhando e sabe que justamente por não ter esse BO que esse povo todo aqui tem, eu tenho muito trabalho, é isso que vão atacar, mas o povo sabe do deu trabalho e da minha seriedade.

[Fabíola Cidral]: Candidato Pablo Marçal pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Nunca imaginei ter que defender jornalista da UOL. Ela leu matéria e a matéria é fato, não faz sentido, só assume que você copiou e dá crédito as pessoas, ponto.

[Fabíola Cidral]: Quem faz a pergunta, é colunista do UOL, Thais Bilenky, que pergunta ao candidato Pablo Marçal que ainda tem segundo o nosso cronômetro, 7 minutos e 36 segundos para responder as perguntas e também participar do debate.

[Thais Bilenky]: Candidato, o senhor transferiu domicílio para São Paulo na véspera com B acabar o prazo, passou a morar na casa de advogado o que senhor não esclareceu se pegou emprestado ou alugou. E não esconde candidato ar a Presidente da República nas próxima eleições, por que o eleitor deve acreditar que o senhor levará a sério a candidatura?

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal, 7 minutos e 36 segundos.

[Pablo Marçal]: AlUguei a casa do advogado, 200 mil reais de aluguel só para você saber. Autorização dele, fica a vontade. A minha esposa transferiu o título, e está tudo dentro da legislação, está tudo certo, não tem problema nenhum.

[Fabíola Cidral]: Seguimos com pergunta dos jornalistas do UOL e Folha, justamente para perguntar as candidatas e terceira pergunta da jornalista da Folha, Ana Luiza Albuquerque para candidato Ricardo Nunes. Ana Luiza.

[Ana Luiza Albuquerque]: Sua gestão interrompeu aborto legal no único hospital da rede que fazia procedimento no caso de gestações avançadas. Situações previstas em lei. Segundo organizações que acompanham o tema, o aborto tardio não é mais realizado em prefeitura, o senhor nega de cumprir a lei, o senhor pode informo qual hospital que a gestante pode procurar a rede municipal caso precise interromper uma gestação avançada?

[Fabíola Cidral]: Resposta com candidato Ricardo Nunes, segundo o nosso relógio, tem 6 minutos e 50 minutos para usar, conforme o nosso debate. Desculpe, eu falei número do Boulos, tem 7 minutos e 17 segundos.

[Ricardo Nunes]: Ana Luiza, esse tema acabou dando muita repercussão por causa de ação do PSOL, onde ali na cachoeirinha fazia o procedimento, eu sou Prefeito, minha história de vida, de cristão, de defender a vida contra o aborto, defender a vida desde a concepção. Agora a prefeitura de São Paulo e nenhuma prefeitura vai descumprir a legislação, o que houve foi uma forma de ajuste por técnicos, por médicos, aonde poderia ser feito o atendimento da legislação para que o hospital da cachoeirinha, se fosse liberado para fazer cirurgia de endometriose, nós tínhamos 1200 mulheres aguardando a fila de endometriose e lá era o melhor local para se fazer, tanto é que a gente conseguiu fazer mais de mil cirurgias de endometriose das mulheres, portanto a prefeitura fazendo aquilo, tem que ser feito, a minha posição ser mantida e as pessoas sendo atendidas.

[Fabíola Cidral]: Dando sequência ao nosso debate, quem faz a pergunta é colunista do UOL a jornalista Raquel Landim que faz segundo nesse momento para o candidato Guilherme Boulos. O candidato Pablo Marçal, pediu a palavra, pode falar agora, pode falar.

[Pablo Marçal]: Ricardo Nunes, em dez debates, eu te perguntei por que que a sua secretária Marta Suplicy hoje é vice do Boulos, você não respondeu, eu vou deixar em aberto para você responder a hora que você puder, perguntando para você.

[Fabíola Cidral]: Vamos ouvir a pergunta da jornalista Raquel Landim, Raquel.

[Raquel Landim]: O senhor está com dificuldade de conquistar o voto de Luiz Inácio Lula da Silva, na periferia de São Paulo, o deveria fazer caminhada com senhor exatamente na periferia, mas na veio. No início de janeiro o Lula disse em entrevista que eleição em São Paulo era uma coisa muito especial, uma confrontação direta entre um ex-presidente e o atual presidente, entre ele e a figura, referência a Jair Bolsonaro. Mas ele não participa de evento seu há mais de um mês. O senhor está sentindo falta do seu padrinho político?

[Fabíola Cidral]: Quem responde então é o candidato Guilherme Boulos.

[Guilherme Boulos]: Estamos crescendo bastante nas periferias, isso se vê, eu estive ontem na Brazilândia, no Grajau, tem carreata hoje a tarde. E quem está com saudade do Lula, sábado, caminhada da arrancada da vitória, só chegar.

[Fabíola Cidral]: Quem pediu a palavra, o candidato Pablo Marçal.

[Pablo Marçal]: Quando eu cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%, como tem vários institutos, deve estar com 21 agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, despencou na periferia, contrário do que eu fui noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira, ontem foi arrastão no Grajau e Grajau é nosso, você vai ficar desesperado a hora que você ver a urna, viu Boulos.

[Fabíola Cidral]: Tabata.

[Tabata Amaral]: Marçal e Boulos disputam para ver quem é o mais rejeitado. Marçal não vai estar no segundo turno porque eu tive coragem de desmascarar, é por isso que odeia tanto as mulheres e vem dizer que mulher que é inteligente não vota em mulher, saio mas mulheres e o povo estão vendo e única coisa que dispara nessa eleição é sua rejeição.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Tabata é a mais inteligente, mulher inteligente, guerreira, mãe de família, a maioria está sozinha em casa, sabe que não dá para colocar a prefeitura de São Paulo numa pessoa que está sonhando, só isso.

[Fabíola Cidral]: Agora a gente chega ao último bloco do debate UOL e Folha, confronto direto entre os candidatos, segundo a ordem do sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato Guilherme Boulos que pergunta para o candidato Pablo Marçal. Boulos tem 30 segundos para fazer sua pergunta.

[Guilherme Boulos]: Marçal, você sabe que existe desconfiança danada da turma que anda contigo. PCC, um monte de coisa, mas não foi falado ainda, sua proximidade com turma do Dória, você anunciou pessoas que seriam secretários, caso eleição que não vai ocorrer. Dos três, dois de Doria, foi chefe de gabinete do Doria, você quer governar igual a Doria?

[Fabíola Cidral]: Quem responde então é o candidato Pablo Marçal que tem 6 minutos e 27 segundos para esse último bloco.

[Pablo Marçal]: Vai no meu instagram e acha o vídeo do Doria declarando apoio com Nunes, o governo que está hoje é do Nunes, as duas pessoas que estão comigo romperam por não concordar com Dória e acabou.

[Fabíola Cidral]: A gente dá sequência ao nosso debate, quem agora faz a pergunta, é a candidata Tabata Amaral e a pergunta é para o candidato Guilherme Boulos.

[Tabata Amaral]: Candidato, uma das medidas do governo Lula para manter o equilíbrio das pontas pública foi novo arcabouço fiscal, você foi um dos pouquíssimos que votou contra esse projeto, você é contra o projeto de equilíbrio das contas pública, até do governo Lula, como as pessoas podem acreditar que você vai manter o controle dos recursos aqui em São Paulo e não vai ter descontrole total, gastança total.

[Fabíola Cidral]: Resposta com candidato Guilherme Boulos, tem 6 minutos e 30 segundos no debate.

[Guilherme Boulos]: De fato como deputado, fiz votação junto com meu partido contra o arcabouço fiscal porque tinha problemas que criar ia o risco de ter cortes em gastos sociais, eu acredito que é plenamente possível a gente ter responsabilidade fiscal, ainda mais São Paulo com maior orçamento da sua história, que tem responsabilidade social. É isso que eu defendo, é isso que eu vou fazer como Prefeito. Agora a gente vê aqui, eu entendo a tática, tentando há uma semana da eleição, é... os ânimos se afloram, eu não vou responder esse tipo de ataque, Tabata, o meu enfrentamento nessa eleição é contra dois bolsonaristas e eu acredito que você faz parte do campo progressista, do mesmo campo e apesar das diferenças que a gente tenha, eu acredito que nós estamos do mesmo lado. O que a gente vê aqui na verdade, Marçal vai te falar de consórcio, é um consórcio contra o Boulos, as pessoas se juntando porque sabem que a nossa candidatura representa mudança real na Cidade de São Paulo. Que não tem compromisso com privilégios, que não tem compromisso com a Faria Lima, tem compromisso da gente virar o jogo e garantir os interesses do povo que mais precisa em São Paulo.

[Fabíola Cidral]: A Tabata pediu a palavra, mas antes Ricardo Nunes já tinha pedido a palavra, primeiro Nunes e depois Tabata.

[Ricardo Nunes]: Indo para o debate de alto nível, o quilômetro esse tema é importante, a prefeitura de São Paulo tem sua saúde financeira estabelecida, à agência internacional dos países ricos nos deu a classificação, alto investimento, baixo nível de endividamento. Eu tenho governo liberal a favor das concessões, das PPP, ajuda na dinâmica da gestão, bem diferente do Guilherme Boulos, segue rigorosamente a questão da saúde financeira, responsabilidade fiscal e isso é fundamental, então a gente vai perceber uma grande diferença. É muito importante São Paulo continuar no caminho seguro, que é a questão das finanças é algo fundamental que mantém os serviços prestados em andamento.

[Fabíola Cidral]: Tabata Amaral.

[Tabata Amaral]: Vale sempre lembrar para quem nos acompanha que nem Lula e Bolsonaro são candidatos nessa eleição, é um discurso que vem mantendo o nosso país refém de debate real de ideias já há muito tempo. Agora é importante entender quem é que lucra com esse discurso e por que lucra. Porque enquanto a gente estiver no debate polarizado, idealizo Giz ado não tem que se falar de problemas das cidades, não se fala das propostas, não se fala de equipe, eu estou aqui para reforçar mais uma vez, Prefeito, prefeita, tem que saber conversar com todo mundo, isso aqui não é docinho de coco, não é brincadeira, não tem espaço na prefeitura para menino mimado e nem para quem sai ateando fogo nas coisas e não sabe dialogar com quem pensa diferente, só para tomar esse cuidado porque o que colocar na urna no dia 6 de outubro vai falar sobre quem a gente é. Quais são os nossos valores, o que é que a gente espera, deseja, merece para nossos filhos e filhas. E só para fazer um comentário sobre a fala do Nunes, de que adianta todo esforço feito por outras gestões para São Paulo ter dinheiro, se esse dinheiro não promoveu nenhuma mudança estruturante e transformadora na cidade e se hoje a prefeitura tem tantas denúncias de corrupção.

[Fabíola Cidral]: Nunes pediu a palavra.

[Ricardo Nunes]: Olha, gente, está melhorando o debate aqui, agora a gente está indo para campo de entender o que cada um penso. Eu vou te dar uma ideia, eu inaugurei 19 UPAS, quando eu construí uma upa, custa dez milhões na média, o custeio, 5 milhões por mês cada um, quanto é importante ter a saúde financeira da cidade em dia, orçamento da saúde era de dez bilhões, hoje 20 bilhões, esse ano 21 bilhões, a gente tem que ter todo equipamento funcionando, toda essa estrutura da cidade funcionando. E isso é importante que a gente só faz isso quando tem recurso. A responsabilidade fiscal de saber fazer a gestão, aqui nenhum deles tem gestão de nada, ato gestão, o controle, para que a cidade possa gerar emprego, gerar renda. Gerar riqueza. São Paulo gera riqueza, não consome riqueza, é um tema importante para você observar na sua decisão, eu voto seu voto para 15.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal e Guilherme Boulos pediram a palavra, primeiro Pablo Marçal.

[Pablo Marçal]: Eu faço gestão do meu corpo, da minha alma, do meu espírito das minha casa. Como um cara que se diz empresário como Ricardo Nunes fala que faz gestão se única coisa que recebe é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade, está de brincadeira não é Ricardo? É o seguinte, só levantar a mão, está desesperado por quê? A gente precisa de fazer? Precisa fazer o seguinte, olhar para de fato a vida da pessoa. É muito simples. O Ricardo é um instrumento de decoração ali da prefeitura e agora com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não está votando neles.

[Fabíola Cidral]: O candidato Ricardo Nunes pediu direito de resposta, está sendo analisado, agora quem vai falar é o candidato Guilherme Boulos que pediu a palavra.

[Guilherme Boulos]: Gente, o Ricardo Nunes faz esse discurso de responsabilidade fiscal, parece bonito, São Paulo tem hoje o maior orçamento da sua história, 112 bilhões de reais, em quatro anos, qual é o legado que ele deixou? Tenta pensar você que está assistindo, com maior orçamento da história. E pior, ano passado conseguiu fazer déficit de mais de 5 milhões de reais. Orçamento desses. Então não tem, não tem condição, não tem coerência, autoridade, para vir aqui falar de responsabilidade na gestão da coisa pública. Sem falar nos escândalos que foram mencionados desse debate e que seguem sem explicação pelo Ricardo Nunes, falta de transparência, desvio de recurso na prefeitura.

[Fabíola Cidral]: Vamos dar sequência aqui ao nosso debate, seu pedido de direito de resposta sendo analisado e enquanto isso a pergunta do candidato Pablo Marçal que pergunta nesse momento para o candidato Ricardo Nunes, segundo sorteio, Marçal.

[Pablo Marçal]: Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo por que você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que que a sua esposa registrou boletim de ocorrência por violência doméstica. Segundo, por que você nega essa operação da polícia federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de cem pessoas serem indiciadas, por favor, escolha uma das duas.

[Fabíola Cidral]: A resposta com candidato Ricardo Nunes.

[Ricardo Nunes]: Olha, o Pablo Henrique, sabe por que é o Pablo Henrique? Está no inquérito da polícia federal que ele foi condenado, eu sou caso há há 27 anos, 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara, como você é baixo. O que tem de verdade, está rodando na Internet até a situação que Duda Lima foi agredido, armou antes, rasgando lá, o advogado dele, tal vídeo, o que está sendo publicado e falar o que cara está sendo agredido, é só mentira, mandou cara para ele, só mentira. Foi lá para África, pessoas humildes, esse cara em 2019, pessoas pobres, foram lá fazer vídeo, fazer filmagem. Dizer que quer fazer 300 casas. Arrecadou mais de 300 milhões e meio de pessoas de boa-fé, sumiu com dinheiro, fez um milhão e meio de investimentos, tem 20 casas feitas e até hoje as pessoas nas casas de lata, isso é uma farsa, é uma farsa, envolvido com tudo que é de coisa ruim, de PCC. Olha, cara, vamos elevar o nível aqui, vamos elevar o nível, respeita minha família, 27 anos de casado, eu amo a minha esposa, desculpa por tudo isso que a gente está passando, vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando só em rejeição.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal, com a palavra.

[Pablo Marçal]: A gente vai se virar desse cara. É ameaça de morte? Você abre seu microfone e fala. A gente vai se livrar dessa cara é ameaça de morte. Você amar sua esposa, parece que ama mesmo, agora você não respondeu por que que registrou, estava desabrigada, estava ludibriada, você não respondeu.

[Fabíola Cidral]: Você quer responder, usar do seu tempo? Ricardo Nunes pediu a palavra.

[Ricardo Nunes]: Eu não vou cair no seu golpe, eu não vou cair no seu golpe, você deu golpe lá... ainda adolescente, você não escutou mensagem do seu pai que está nos autos da gravação da polícia federal, escute seu pai, saio você deu golpe nas pessoas da África há um mês, não faz isso não, cara, não faz isso.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu direito de resposta, antes o direito de resposta foi negado pela comissão, e agora Pablo Marçal está sendo analisado, mas Pablo Marçal pediu a palavra também.

[Pablo Marçal]: Lá eu sou apoiador e vou ficar até o final e estamos junto com outros países que a gente ajuda, um beijo para vocês. Ricardo, por que sua esposa registrou boletim de ocorrência, defenda honra sua esposa então, ela registrou, você sempre foge do assunto.

[Fabíola Cidral]: Tabata Amaral pediu a palavra, Tabata.

[Tabata Amaral]: Eu queria pedir uma pausa ao que a gente está vendo aqui e trazer uma proposta, porque eu acho que é isso que as pessoas esperam em casa, vamos falar de violência doméstica, mas não ridicularizando um tema que tão importante, como infelizmente muitos adversários fazem. São Paulo bateu recorde de feminicídio nesse ano, já foram 25 feminicídio e ter uma acusação sim muito grave em cima do Prefeito que é o fato de fazer muito pouco, quase nada para mudar essa realidade. E aí trazer minha proposta, nós sabemos que a violência doméstica, ela começa com abuso psicológico. É por isso que eu falo tanto da importância da gente garantir apoio psicológico, independência financeira para nossas mulheres. E aquelas mulheres que foram ameaçadas, elas merecem a proteção do Poder Público. Seja numa casa sigilosa, na qual elas possam estar até se reerg remo e estarem seguras, seja garantindo a patrulha Maria da Penha,nós temos hoje menos de 140 guardas fazendo esse patrulhamento, é muito pouco para mulheres de São Paulo. Eu vou fortalecer a patrulha Maria da Penha e atuar em todas as instâncias para sufocar essa violência, e vou além, a gente vai atuar na questão do estupro. Vocês viram o maníaco na Moóca em frente a uma escola, a luz do dia, Câmera gravando e tentando arrastar as mulheres, é outro recorde horroroso que aconteceu na gestão do Nunes, recorde de estupro, são 8 estupros por dia aqui em São Paulo. Vocês podem contar comigo, a gente vai reforçar iluminação, a gente vai reforçar o policiamento nos pontos mais perigosos e uma mensagem para os homens. Eu falo muito de segurança das mulheres. Mas tenham certeza, se a rua for segura para mulher, vai ser segura para vocês também. Cada um aqui vai responder perante a Deus e a justiça pelos crimes que cometeu ou não, mas eu acredito que você que está nos acompanhando merece que a gente fale de proposta e respeite você que está aqui.

[Fabíola Cidral]: Bom, a candidata Tabata Amaral, fazendo colocação, tem somente 1 minuto e 51 segundos para usar, a gente está na última pergunta do debate. Eu vou falar dos demais, foi pedido direito de resposta de Pablo Marçal, foi negado, ele pediu a palavra. E tem o momento de fala agora. Ele ainda tem 4 minutos e 42 segundos nessa reta final. Guilherme Boulos tem 4 minutos e 38 segundos e Ricardo Nunes 3 minutos. A palavra então agora é com Pablo Marçal.

[Pablo Marçal]: Ricardo Nunes, por que que a sua esposa registrou boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas, não achou a resposta do seu marqueteiro, seja homem e assuma por que que ela fez isso.

[Fabíola Cidral]: Ricardo Nunes tinha pedido a palavra e a palavra é sua.

[Ricardo Nunes]: É isso tática dele, de quem deu golpe a vida inteira, a vida inteira deu golpe, eu não vou cair no golpe dele, eu vou manter aqui a minha estabilidade, respeito a você. Ele entra, foi atacando o pai da Tabata, Boulos, Datena, eu não vou cair nisso, eu vou falar de algo importante, da questão das mulheres, inaugurei o primeiro centro de exame das mulheres em Itaquera, eu vou fazer cada um deles, eu estou construindo na Zaki Narchi que tem estrutura para mulheres, é de fundamental importância, o programa guardiãs Maria da Penha era só para São Paulo, e estendi para toda cidade, e esse avanço que a gente quer continuar na cidade, com verdade, sem mentira, sem colocar coisas que não são realidades, você que está no bairro está vendo as melhorias chegar para você que isso que a gente tem que continuar fazendo, é isso que eu quero continuar fazendo, eu te peço o voto do 15.

[Fabíola Cidral]: Candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta e a palavra. Tabata Amaral também pediu a palavra, primeiro Marçal e depois Tabata.

[Pablo Marçal]: Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu, de novo eu vou perguntar, oitava vez, em todos os debates, por que sua esposa registrou boletim de ocorrência. Só isso que eu pergunto todo mundo quer saber.

[Fabíola Cidral]: Direito de resposta negado a Pablo Marçal, Tabata Amaral tem a palavra agora.

[Tabata Amaral]: Muita falação, muito desrespeito, você mulher durante a gestão de Ricardo Nunes se sentiu mais seguras nas ruas de São Paulo ou não? Você mulher que tem filho na escola pública, está vendo seu filho ter mais oportunidade de se desenvolver mais? Sim ou não? Essa pergunta que a gente deveria estar debatendo.

[Fabíola Cidral]: Quem faz a pergunta agora no debate é o candidato Ricardo Nunes e segundo o sorteio quem vai responder é a candidata Tabata Amaral, Nunes, 30 segundos para sua pergunta.

[Ricardo Nunes]: Deputada Tabata, a Thais trouxe uma pergunta importante sobre o seu não voto na questão dos jogos. Dia 31 de outubro do ano passado teve outra votação importante lá na câmara dos deputados que era o aumento de penas, está falando de segurança, de mulheres, de furto, mas a oportunidade como deputada que era votar a favor do aumento de pena para casos de roubo e furto, a senhora não votou também, o que justifica a ausência dos votos lá e o discurso totalmente diferente?

[Fabíola Cidral]: Lembrando que é última pergunta e vocês tem esse tempo que sobrou para vocês utilizarem antes das considerações finais, a resposta agora com a candidata Tabata Amaral que tem 1 minutos e 29 segundos ainda.

[Tabata Amaral]: Meu posicionamento sobre isso é conhecido, perdi essa votação, mas ficou registrado, eu sou sim favorável ao projeto. E não só sou uma das deputadas mais frequentes no congresso, mas a única que entre 2018 e 2022, dos dez mais votados, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, conseguiu aumentar votação especialmente nas periferias, nessas horas, a opinião que importa é do povo e por isso que eu estou aqui pedindo seu voto para conhecer a minha trajetória e conhecer meu projeto para São Paulo e votar 40 no dia 6 de outubro, as pesquisas estão mostrando e cresci mais uma vez ma o que vale mesmo é seu voto na urna e peço voto no 40.

[Fabíola Cidral]: Tabata tem 46 segundos e Pablo Marçal tem 4 minutos e 17 segundos e Guilherme Boulos 4 minutos e 48 segundos e Ricardo Nunes, 1 minuto e 58. Pablo Marçal pediu a palavra e Ricardo Nunes. Primeiro Pablo Marçal.

[Pablo Marçal]: Tabata, continue crescendo, o dia que você tiver estatura perfeita para dirigir a cidade eu volto aqui nessa eleição.

[Fabíola Cidral]: Ricardo Nunes.

[Ricardo Nunes]: Com relação a você perceber, falam, falam, na hora de ir lá apertar o botão, falam vários problemas, falar no voto a favor, essas questões que precisam observar, não é? Tem muitas coisas que estão se falando, separar aquilo que é o discurso, aquilo que é a prática. Aquilo que as pessoas falam por conta do período eleitoral ou aquilo que é a sua história de vida, fazer essa observação que eu acho que é muito importante, estamos para decidir o futuro da cidade. Decidir aquilo que os 12 milhões de pessoas que vivem em São Paulo vai querer para próximos quatro anos, eu fui presidente de entidades, empresário. Vereador por dois mandatos, o trabalho muito bacana, eu fiz presidindo várias CTI, atuando como relator de orçamento várias vezes, relator da LDO, vice-Prefeito Prefeito A Cidade de São Paulo tem muita coisa para fazer, muita coisa, mas discutível os dados estão com menor índice de desemprego desde 2015. Nós fizemos muitos avanços na área da saúde, tem muita coisa para fazer? É óbvio, é óbvio, a gente diminuiu a fila da saúde, precisa continuar trabalhando, porque ela cada vez mais para zerar a fila, a gente hoje tem alegria de ter todas as crianças com vaga de creche, o maior programa de segurança alimentar da história da cidade, é essa observação que eu te peço, para domingo você poder se encontrar com urna, exercer momento mais importante da cidadania, mas com verdades. Essa coisa fundamental para que a gente possa ter uma cidade, nos próximos 4 anos seguindo no caminho seguro.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra e também Guilherme Boulos. O primeiro foi o Guilherme Boulos que pediu a palavra, Boulos.

[Guilherme Boulos]: É, já que você falou em verdade, Ricardo, tem uma série de questões sem respostas aqui. Você infelizmente deixou pouco tempo, mas vamos ver se você consegue nesse tempo final responder algumas dessas questões. Os inquéritos da máfia das creches que você está sendo investigado. Insiste negar, mas está, isso é reportagem, basta as pessoas pesquisar em, está. Você sabe o risco que isso tem, não é só para você, é para São Paulo. É investigação grave. Inclusive utilizando num dos casos questão da utilização da sua esposa como laranja, existe acusação real que foi colocada em relação ao boletim de ocorrência que você precisa responder, Pablo Marçal é provocador, é isso que ele, mas existe acusação real, aqui no UOL, na sua sabatina, você negou o BO e foi desmentido pelas próprias jornalistas, dentre elas a Fabíola que conduziu, na dá para querer ficar tapando o sol com a peneira, agora para além de responder essas questões, eu queria que você respondesse uma outra que você também ignorou no debate da TV Record antes de ontem, foi perguntada pela jornalista, você de maneira desrespeitosa inaugurou, o Bolsonaro vai indicar cargo na sua gestão, caso você fosse reeleito? Vai?

[Fabíola Cidral]: Por favor, candidato Ricardo Nunes, o senhor só pode falar a hora que eu lhe der a resposta, o senhor pediu direito de resposta e foi concedido ao senhor, o senhor tem um minuto para o seu direito de resposta.

[Ricardo Nunes]: Muito obrigado. Olha, a gente tem aqui pessoas que estão nesse processo eleitoral que não tem experiência e que vem com uma série de mentiras, eu quero falar com você. Eu tenho 30 anos, 30 anos na vida pública. 30, nunca tive indiciamento, condenação, a minha vida inteira inclusive com vereadores, de forma contundente, combate a corrupção, não existe absolutamente nada disso. O que senhor Guilherme Boulos está falando, nessa investigação da polícia federal, aliás, tem dois traumatizados aqui, não é? O traumatizado com a polícia militar. Que sempre correu, o traumatizado com polícia federal, foi preso pela polícia federal, pouco tempo atrás o senhor Marçal teve a polícia federal na casa dele, da minha parte, eu garanto para vocês, eu sou pai de 3 filhos, avô do Ricardinho, eu nunca tive envolvimento com da na e nunca terei, nunca terei, ea grande verdade, não Caio na mentira das pessoas não porque a gente tem uma vida correta seria.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Indignação em relação ao direito de resposta ao Ricardo, mas tudo bem. Por que que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Aqui eu quero fazer um desafio para São Paulo, se ele não responder isso, não dê um único voto para ele, nem você que está desesperado achando que vai ser mandado embora, você que é candidato a prefeitura, eu não vou demitir você por causa (...) Ricardo, por que sua esposa registrou boletim de ocorrência?

[Fabíola Cidral]: Alguém se manifesta? Vamos para considerações finais e usar os últimos tempos. Quem aqui quer falar primeiro? Levanta mão para se manifestar. Vamos a ordem então. Primeiro Ricardo Nunes que tem 23 segundos. O direito de resposta do Guilherme Boulos está sendo analisado, ele está aguardando o resultado.

[Ricardo Nunes]: Vocês vão deixar esse garoto vai ficar usando...

[Fabíola Cidral]: Ricardo Nunes, é o que ele tinha ainda, administração do tempo, foi dado 20 minutos para cada um dos candidatos e cada candidato administra esse tempo. O Pablo Marçal pode falar.

[Pablo Marçal]: Essa aqui uma prova que não pode deixar Ricardo para ser gestor da prefeitura, você não viu, mas todo mundo viu desesperado porque eu tenho 3 minutos e 40 e ele não, como tem 23 segundos, seja homem e fale, por que sua esposa registrou boletim de ocorrência.

[Fabíola Cidral]: Além do banco de passo tem um minuto de considerações finais para cada um dos candidatos, o que a gente está fazendo é zerando, e conforme as pessoas forem levantando, podemos continuar o debate, temos pessoas com algum tempo, está aqui, direito de resposta de Guilherme Boulos foi negado segundo a comissão e quem começa a falar agora é Ricardo Nunes que tem 23 segundos.

[Ricardo Nunes]: Esse malandro tem 23 condenações só agora nessa eleição, 23 condenações por mentir, ele ele tem que responder porque ele fala: Não, me dá a conta que eu devolvo, quando o cara foi condenado a 4 anos e cinco meses, tem que pagar o dobro em pena, bandido paga em pena, não paga em dinheiro.

[Fabíola Cidral]: 2 segundos para falar. Pediu palavra e direito de resposta sendo analisado. A palavra primeiro. E direito de resposta sendo analisado.

[Pablo Marçal]: Esse foi o melhor debate até agora. Mostra administração do tempo e o Ricardo vergonhosamente, vou perguntar de novo tem 2 segundos para ser homem e assumi. Por que sua esposa registrou boletim de ocorrência de agressão doméstica?

[Fabíola Cidral]: Guilherme Boulos, 13 minutos e 12 segundos, a palavra com Boulos.

[Guilherme Boulos]: Olha, gente, vocês viram, eu acho que cabe a cada um fazer a comparação e definir, eu me preparei para ser Prefeito de São Paulo. Estudei cada ponto dessa cidade, trouxe a Marta como vice, eu fui conhecer experiências e soluções internacionais. Estive com a prefeita de Paris, com ex-prefeito de Nova Iorque, conhecendo o projeto de reaproveitamento de espaços ociosos na grande metrópole, com prefeita de Santiago, conhecendo os corredores verdes, o prefeito de Bogotá conhecendo o sistema segurança e como enfrentaram na Cracolândia, a gente se preparou, infelizmente alguns rebaixamento o nível do debate, é isso que eu quero alertar, estamos na reta final e desafio, de não deixar São Paulo cair na mão de uma turma que junta atraso, ódio, coisas suspeitas e não explicadas. Como no caso do Ricardo Nunes. Não é? Um projeto absolutamente de raiva, de ódio, de violência, como é o caso do Pablo Marçal. É isso que vai estar em jogo no próximo domingo, para você tomar essa decisão. Por isso eu peço o seu voto no 50.

[Fabíola Cidral]: Direito de resposta de Pablo Marçal foi aceito, tem um minuto para sua resposta.

[Pablo Marçal]: Obrigado. Ricardo Nunes, por que sua esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência por agressão doméstica, segundo, por que sua esposa, sua filha e você receberam dinheiro na investigação da polícia federal, na investigação da polícia federal sobre máfia das creches, ele e mais cem estão investigados, por que você agachou dinheiro eleitoral fazendo ProP Ganda enganosa na radio e televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Qual é o seu problema Ricardo? Você é pequeno demais para esse cardo? Você desmoronou poderosamente nos últimos quinze dias e vai ser uma taca na unha que o povo vai dar em você eu te agradeço por você ser sem liderança, não suporta pressão nem do debate nem do processo eleitoral e esse marqueteiro que está com você inventando conversa, perdeu com Bolsonaro, e vai perder, que é Rodrigo Garcia. Tchau para vocês. Administrei meu tempo, eu posso falar, Boulos, você não vai ganhar eleição, termine o que você está fazendo, traga os benefícios, eu como Prefeito eu vou te ligar e pedir ajuda, emendas que você tem lá para de fato fazer maior programa de habitação dessa cidade. Então fique quieto no seu emprego, Nunes, você já tem 30 anos de vida pública, eo fim da linha. Não cria problema. O último áudio que eu te mandei, não fale mentiras ao meu respeito que você não vai suportar a pressão que eu vou colocar sobre você e esse olhar é de alguém que está me ameaçando com olhar. Eu conheço leitura corporal, ele falou aqui, o seu microfone está aberto, que me ama, eu vou te mostrar esse amor na hora que eu assumir a prefeitura dia 1 de janeiro.

[Fabíola Cidral]: Candidata Tabata Amaral tem 45 segundos.

[Tabata Amaral]: Só tem uma coisa a dizer, voto da mudança com honestidade, seriedade, é 40.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Ricardo Nunes, por que sua esposa foi na delegacia fazer um BO de violência doméstica, sendo que essa maior dor que as mulheres tem hoje? Por favor, seja homem e acabe com isso que eu não vou levar isso para o debate da globo, ajuda, resolve essa questão logo.

[Fabíola Cidral]: Eu vou voltara a circular para candidatos zerarem o seu banco de tempo. Ricardo Nunes tem dois segundos.

[Ricardo Nunes]: Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui?

[Fabíola Cidral]: A regra do debate o que senhor assinou, candidato, a gente falou, avisou que teria 20 minutos para cada candidato. Guilherme Boulos ainda tem 1 minuto e 59 segundos, a palavra é com Guilherme Boulos.

[Guilherme Boulos]: Bom, gente, Pablo Marçal falar de moradia é impressionante, lá na África em Angola prometeu fazer 300, arrecadou dinheiro, do jeito que costuma fazer, enganando as pessoas, fez 30, deixou 270 famílias vulneráveis na mão, lamentavelmente, esse é o Marçal, ele é um personagem, uma hora diz uma coisa, dizia antes no tempo que era cult, dizia que pobre era pobre porque merecia e por aí vai, e agora quer ir nas periferias, dizer que ama pobre e tal e é recebido com cadeiras. Mas eu queria notar também essa situação de Ricardo Nunes não responder as coisas, é grave, não respondeu novamente se Bolsonaro vai indicar gente ou não na sua gestão, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Não respondeu sobre as várias investigações em relação a ele e sobre o boletim de ocorrência sobre violência doméstica. Então, gente, como é que uma pessoa que não abre sua vida, não abre seu coração, não se coloca, não responde sobre as questões, pode continuar como Prefeito de São Paulo. Não dá.

[Fabíola Cidral]: Lembrando que o candidato Ricardo Nunes não tem mais tempo, mas terá um minuto das considerações finais, Pablo Marçal pediu direito de resposta, foi negado, mas ele pediu a palavra, a palavra está com Pablo Marçal, por favor, candidato, não fale fora do mico fone, foi combinado, senão terei que dar uma advertência, por favor.

[Pablo Marçal]: Essa advertência que Fabíola acabou de dar, eu vou narrar para você. É o Ricardo Nunes falando para Boulos: Não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber o dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha na folha de São Paulo, esposa do Ricardo Nunes falando: Eu sou casada com bandido, da folha de São Paulo.

[Fabíola Cidral]: Candidato Ricardo Nunes pediu direito de resposta, está sendo analisado, Tabata Amaral dá sequência, tem 39 segundos. Você usou seu um minuto, agora eu estou dando a palavra para você, você quer falar de novo? Então a Tabata.

[Pablo Marçal]: Gente, todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, vocês não estão atrás disso, você estão atrás de percebera quem é o mais valente, quem é mais firme, quem não muda convicção. Ricardo Nunes não merece um único voto na urna, eu quero te pedir, antes de digitar o 13, você está doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28, tem momento íntimo com comigo ali, respire bem fundo e confirma.

[Fabíola Cidral]: Guilherme Boulos pediu a palavra, tem 52 segundos a palavra é com Boulos agora.

[Guilherme Boulos]: Desespero do Marçal é tão grande na reta final que tenta criar confusões a respeito do nosso número, não é? O nosso número é 50 apoiado pelo PT, apoiado pelo Presidente Lula, ele faz isso nos debates recorrentemente para tentar criar uma confusão, quem votar no 13 vai anular o voto, os nossos eleitores sabem muito bem que é 50, e o desespero do Marçal não vai ganhar, não vai dar certo.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Somar 13 do PT e mais 15, o número no cara que assume que a esposa foi registrar boletim de ocorrência. Eu não estou falando aqui para confundir aqui, você não quer nenhum desses caras, mas digita 28 e confirma.

[Tabata Amaral]: Está cansado desses caras? Eu também tô, eu sou única candidata que vence de todos eles no segundo turno, de acordo atlas e estou crescendo na pesquisa, conto demais com seu voto no 40 porque vocês sabem que podem contar comigo.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal pediu a palavra.

[Pablo Marçal]: Tabata Amaral foi no PDT, tem a síndrome do Ciro Gomes, eu venço todos vocês no segundo turno, não vai ter segundo turno, segredo da eleição é ser amado e odiado, agora você faz isso na reta final, que vai resolver a eleição.

[Fabíola Cidral]: Alguém mais quer falar? A gente pode ir para considerações finais? Vai Guilherme Boulos, pediu a palavra. A última rodada. Como ninguém está pedindo a palavra,, é para explicar para eleitor que está nos acompanhando, porque é modelo diferente que está levantando a mão, eles estão administrando os segundos finais que tem no banco de tempo, Ricardo Nunes não tem mais nada, Boulos 25 segundos, Tabata 25 segundos, e Pablo Marçal 29, como não estão pedindo a palavra, eu vou rodar conforme a ordem dos sorteios, começo com Guilherme Boulos.

[Guilherme Boulos]: Eu quero antes das considerações finais, reforço a para você por a mão na consciência e o que está em jogo, faltam seis dias para definir os próximos quatro anos, para São Paulo, impacto no país e temos que evitar o risco que representam dois candidatos do atraso, do negacionismo e bolsonarismo na nossa Cidade, por isso vote 50.

[Fabíola Cidral]: Agora zerou o banco dele de tempo, Pablo Marçal pediu a palavra. Pablo.

[Pablo Marçal]: 28, só isso mesmo.

[Fabíola Cidral]: Tabata Amaral.

[Tabata Amaral]: A melhor resposta que a gente pode dar para marmanjos, colocar duas mulheres a frente da prefeitura, eu tenho duas professoras como vice, vão com seriedade e honestidade, e trabalhar como se todo dia fosse véspera de eleição, é 40.

[Fabíola Cidral]: Pablo Marçal.

[Pablo Marçal]: 28.

[Fabíola Cidral]: Tabata tem 8 segundos ainda, Tabata.

[Tabata Amaral]: Voto da abundância, com seriedade e honestidade, é 40, eu conto com vocês.

[Fabíola Cidral]: Vamos então as considerações finais. Pablo Marçal tem 26 segundos ainda.

[Pablo Marçal]: Os últimos serão os primeiros, é lindo ver o tanto que o Prefeito... pistola aqui, perdão gente, não sabe administrar o tempo, como vai administrar o IDEB que ele foi o pior da história? Eu quero te pedir algo, foca no número 28, independente de quem você queira votar, você não precisa gostar de mim. Faz o seguinte, digita 28 e vamos esmagar essa urna com 28 no primeiro turno.

[Fabíola Cidral]: A gente vai para reta final do nosso debate de hoje. Do debate UOL e folha. E segundo a ordem do sorteio, nas considerações finais, o primeiro falar é Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Tabata Amaral e por fim Guilherme Boulos. Um minuto para considerações finais do candidato Ricardo Nunes.

[Ricardo Nunes]: Muito obrigado, a UOL, a Folha pela realização, você que está nos acompanhando, governar essa cidade de 12 milhões de pessoas exige muita estabilidade e tranquilidade. Você vê esse rapaz que deu golpe em todo mundo, condenado desde jovem, e agora deu grande golpe em pessoas humildes na África, foi até para África aplicar golpe. Eu não fiz aqui um banco de horas para poder enganar você ou para poder fazer um jogo de maldade, eu vim aqui de boa-fé, para falar com você do que a gente precisa observar com relação a eleições, eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, estamos nos dedicando e estamos avançando, fazer o centro exame da mulher, as mais 12 UPAS, 25 UBS, continuar nosso maior programa habitacional e a cidade gerando emprego e renda, no caminho seguro, isso que depende 2 milhões de pessoas, prefeito com estabilidade, vote 15, vote Ricardo Nunes.

[Fabíola Cidral]: Candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, foi negado, ele tem agora um minuto para considerações finais. Segundo sorteio é fazer as considerações finais.

[Pablo Marçal]: Parabéns pelo debate UOL e Folha e faz o M, vocês que estão aí, hora de todo mundo na Internet jogar Hashtag responde Ricardo, não responde, não dê confiança para cara que não tem pujança e depois apelido que coloquei nele de fruta, bananinha, ele fica com raiva, mas cara que agride mulher e não fala por que foi registrado, não merece teu voto, nega o direito de resposta. Acabou palhaçada nessa eleição, uma não tem experiência, outro tem que seu aposentar, ao outro ir para cadeia e outro passou do ponto, sabe que extrema esquerda, imprensa não trata disso, radical de marca maior que apoia a ditadura, chega disso, eu peço gentileza de você votar no 28 para servir você, sua família, eu quero dar um beijo no seu coração, todos vocês que acreditam na mudança, exclua o comunismo na urna, apertando 28, aperta 28, e confirma.

[Fabíola Cidral]: O candidato Ricardo Nunes pediu direito de resposta, está sendo analisado e nesse momento quem faz as considerações finais a candidata Tabata Amaral.

[Tabata Amaral]: Quem não lhe respeita no período eleitoral, com toda certeza não vai lhe respeitar nos próximos 4, 8 anos, São Paulo merece muito mais do que isso, São Paulo merece ter uma escola pública, com robótica, intercâmbio, basquete, teatro, São Paulo merece de um transporte público que funcione. São Paulo merece poder andar nas ruas sem ter que esconder o celular, sem ter medo do sediado oro, São Paulo merece ter uma prefeitura que trabalha todos os dias, para cuidar de você. Para enfrentar as chuvas do começo do ano, e incentivar a cultura quando vier o carnaval, para estar pronto para recompensar o empreendedor, a empreendedora. Prefeito, prefeita tem que trabalhar para você. Não é para ganhar like, não é para ter poder, não é para se aparecer. Eu peço a vocês essa oportunidade, tenham vivência, mostrei 6 anos no congresso que eu sei juntar, entregar e conto demais com essa confiança, vocês sabem que podem contar comigo, é 40 e conto com você.

[Fabíola Cidral]: Quem agora faz as considerações finais é o candidato Guilherme Boulos.

[Guilherme Boulos]: Gente, vocês viram, aliás, durante toda essa campanha, eu fui atacado. De maneira baixa, desleal, com mentiras, é... de todas as formas. Porque o que existe hoje é o medo real em relação a mudança. Eu já me posicionei de maneira firme em relação ao que a gente representa para São Paulo. Uma mudança que não vai permitir que os esquemas atuais continuem. Uma mudança que vai pegar o orçamento da cidade mais rica da América latina e distribuir ele bem, de forma eficiente. Com qualidade de gasto público, com transparência. Por isso atacam a gente, esse é o risco, estamos a seis dias de uma decisão muito importante. De um lado um aventureiro e do outro lado um que teve a chance e não fez, 3 anos e meio uma gestão muito ruim, por isso a candidatura da mudança de quem quer mudança de verdade na Cidade de São Paulo é comigo, é com a Marta, é 50 no dia 6 de outubro.

[Fabíola Cidral]: Pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado e também fica aqui registrada advertência a candidato Pablo Marçal que utilizou um apelido durante sua última fala.

Bom, com isso, nós vamos para o encerramento do nosso debate, eu queria agradecer a você que nos acompanhou aí em casa pela sua audiência, eu quero agradecer aqui a todos os candidatos presentes também, que estiveram aqui conosco hoje. Aos organizadores do UOL e Folha e lembrando também que a gente fez o debate, mas antes fizemos duas rodadas de sabatina que estão disponíveis aí nos canais do YouTube do UOL, da Folha, sabatina com todos os candidatos e com as propostas e os planos de governo de cada um deles. Agradeço demais a sua companhia, siga agora com a cobertura e as análises do pós-debate com nossos colunistas na apresentação de Natalia Motta, muito obrigada e bom dia a você.