Furacão Helene interrompe campanhas de Kamala e Trump nos EUA

Por Trevor Hunnicutt e Tim Reid

LAS VEGAS/WASHINGTON (Reuters) - A destruição gerada pelo furacão Helene interrompeu as campanhas para presidente dos rivais Kamala Harris e Donald Trump nesta segunda-feira, já que Kamala retornou para Washington mais cedo, de uma viagem de campanha, e Trump visitou uma cidade atingida pela tempestade no estado-chave da Georgia.

A vice-presidente democrata Kamala Harris planeja visitar a região sudeste "em breve", de acordo com um funcionário que preferiu não ser identificado. O furacão foi responsável pela morte de mais de 100 pessoas na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, na Geórgia, na Flórida, no Tennessee e na Virgínia, enquanto milhões enfrentaram cortes de energia e estradas destruídas.

Ainda não há detalhes sobre quando Kamala irá à região ou quais lugares ela visitará.

O candidato republicano Donald Trump visitou Valdosta, uma cidade no estado da Geórgia, onde agradeceu aos líderes locais e socorristas pela resposta ao furacão e prometeu "total solidariedade" com aqueles que perderam entes queridos, casas e negócios.

O presidente democrata Joe Biden disse que informou ao governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, que visitaria o estado ainda nesta semana e espera estar lá na quarta ou na quinta-feira.

Kamala, no domingo, retornou a Washington antes do planejado, vinda de uma viagem de campanha em Las Vegas, Nevada, para participar de briefings na sede da agência de gestão de emergências FEMA.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Tim Reid)