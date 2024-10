Carmo Dalla Vechia: 'Curto me olhar no espelho e ver o tempo passando'

Carmo Dalla Vechia, 54, é um ótimo exemplo de que a geração com mais de 45 anos entendeu as coisas boas trazidas pela maturidade e não deixa de fazer planos ou experimentar coisas novas por causa da idade.

Em conversa com a atriz Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, evento do UOL realizado no último sábado (28), o ator e empreendedor deixou claro que continua com a cabeça aberta para viver novas experiências —ele começou a estudar piano aos 47 e a fazer sapateado aos 49. Além disso, revelou que gosta da maturidade e das coisas que o passar dos anos nos traz.

"Eu acho uma aventura muito divertida, muito louca, muito impressionante. Gosto da idade. Curto me olhar no espelho e ver o tempo passando. Eu me acho mais interessante. Acho bonita a experiência, as marcas, e você perceber no rosto daquela pessoa que ela tem história pra contar."

Carmo Dalla Vecchia conversou com Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Mari Pekin/UOL

Para ele, o segredo para lidar bem com o passar dos anos é aproveitar o processo: "A aprendizagem pode ser tão longa? Acho uma pena que algumas pessoas, no percurso, por uma ruga no rosto, resolvam desistir de se tornarem interessantes. Mais do que isso, de terem interesse nos outros. Porque eu acho que o que nos mantém jovens é o interesse em tudo que está à nossa volta."

O ator também ressaltou a importância de seguir tentando e buscando objetivos —postura que garantiu conquistas a ele, como ter sido incluído recentemente entre os top 20 influenciadores LGBTQIA+, em meio a muitos jovens:

Imagem: Mari Pekin/UOL

"Eu acho que eu dei certo [como influenciador] quando resolvi ser eu mesmo. Acho que fazer sucesso numa rede é conseguir falar sobre você de uma maneira muito sincera, e isso tocar o coração das pessoas. Eu tive a chance de fazer meu outing, de falar sobre a minha orientação sexual quando tinha lá meus 50 anos e fui muito abraçado pelas pessoas. Hoje, percebo que sou mais conhecido pelos vídeos, que ajudam muitas pessoas a terem mais clareza sobre esse assunto, do que pela minha carreira de ator."

É preciso ter uma postura positiva diante da vida, acreditar que vai dar certo, acordar de manhã e dizer: 'Vai dar certo. Não deu, mas eu ainda acredito que vai dar.' E como que a gente faz isso? Promovendo ações em prol dos sonhos que a gente tem Carmo Dalla Vecchia, ator

Paternidade na maturidade

Imagem: Mari Pekin/UOL

Outra grande novidade da maturidade para Dalla Vechia foi viver a experiência de ser pai aos 49 anos —o filho Pedro, que hoje tem 5 anos, é fruto da união com o autor e diretor João Emanuel Carneiro:

"Acho que pai mais velho tem uma coisa de tranquilidade, de sabedoria. Acho que estava numa idade em que estava calmo, mais sereno, que eu tinha um olhar mais seguro para o meu filho, para entender a vivência dele. Meu filho sempre sentiu que tinha meus olhos em cima dele para dar afeto, para dar carinho, para compor junto com ele as necessidades básicas dele de alegria."

Imagem: Mari Pekin/UOL

Ao falar sobre o sucesso do casamento de 19 anos, o ator contou o ensinamento mais valioso que recebeu do marido:

"Nem na dramaturgia, nem na vida a gente tem o direito de ser chato. Foca na luz, no amor, não foca na sombra. A gente tem que ter talento para ser feliz na vida".

Quanto questionado por Flávia Alessandra se acha que já chegou no auge da carreira, o ator disse que o auge para ele é muito mais do que o que você alcança no trabalho, é sobre as conquistas na vida.

Imagem: Mari Pekin/UOL

"Eu acho que auge é ter boa relação com a família, ter bons amigos. Auge é você estar legal com seu corpo, se sentir bem. Principalmente para a gente que é ator, um dia você está em cima, um dia você está embaixo, um dia você está do lado, olhando quem está em cima e quem está embaixo, e faz parte da nossa história."

Assista à entrevista completa com Carmo Dalla Vechia no vídeo acima, que teve momentos muito divertidos e reflexões importantes.

O VivaBem no Seu Tempo teve grande presença de público, que durante a manhã de sábado acompanhou as entrevistas, praticou atividade física e fez avaliações de saúde Imagem: Mari Pekin/UOL

Ao longo das próximas semanas, você acompanha aqui no VivaBem a cobertura completa do evento, que teve ainda a participação de Cláudia Raia, Jarbas Homem de Mello, Cláudia Ohana, Luciana Mello e outros convidados especiais.

