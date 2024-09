Lautaro Martínez desencanta e guia Inter em vitória na Série A

ROMA, 28 SET (ANSA) - A Internazionale, atual campeã italiana, contou com o estrelismo de Lautaro Martínez para sair vitoriosa de um complicado duelo contra a Udinese, no Bluenergy Stadium, pela sexta rodada da Série A.

Na primeira ação do jogo, Matteo Darmian acionou Davide Frattesi, que saiu na cara do gol e só deu um tapa na bola para vencer Maduka Okoye, que aceitou o fraco chute do oponente nerazzurro.

Ainda na etapa inicial, mas já na parte final, o zagueiro Christian Kabasele apareceu dentro da área interista para acertar um cabeceio e igualar o marcador.

A partir do empate bianconero, o artilheiro Martínez desencantou e fez a diferença para sua equipe. Nos acréscimos, o argentino contou com a sorte para marcar, pois a bola bateu sem querer no adversário e nele antes de entrar.

No início da etapa final, Martínez não precisou da sorte, já que deu uma finalização certeira no canto direito de Okoye após receber um passe de Marcus Thuram.

A valente Udinese tentou evitar a derrota e até um achou o segundo com Lorenzo Lucca, mas a reação parou por aí.

A Inter está com os mesmos 11 pontos de Torino e Milan, mas ocupa a terceira posição. A Udinese, por sua vez, se encontra em sexta, com 10. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.