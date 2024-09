Máquina de barbear e cortar cabelo por menos de R$ 20? O que diz quem usou

Uma máquina de barbear e aparar o cabelo por menos de R$ 20 funciona bem? Foi a dúvida que a equipe do Guia de Compras UOL ficou ao se deparar com um modelo todo estiloso e com mais de 42 mil avaliações somadas na Amazon e Shoppe.

Confira a seguir as características dessa máquina 2 em 1 e o que diz quem comprou.

O que diz o fabricante sobre a máquina?

Acompanha quatro pentes guia para praticar cortes;

Sem fio e fácil de manusear;

Potência de 5W;

Bateria recarregável via cabo e entrada USB;

Bateria que promete autonomia de 2 horas de uso.

O que diz quem comprou?

Com mais de 38 mil avaliações na Shopee, a máquina de barbear e cortar cabelo faz sucesso entre os consumidores com 4,7 estrelas (máximo de cinco). Na Amazon, o produto soma mais de 4 mil comentários, com nota 4,1 de 5. As principais vantagens apontadas pelos clientes envolvem a qualidade do conjunto:

Fiz apenas dois cortes seguidos, um com pente 1 e outra com a zero, e na sequência uma barba, aguentou bem, o corte é ótimo bem preciso, não repuxa, fiquei impressionado. Marcelo

Não use como se fosse a máquina profissional do seu barbeiro, essa é mais simples, porém, muito eficiente. Com o tempo (e com dor) você aprende a velocidade e a intensidade da pressão que aplicar e como ir passando na pelo. Rodrigo Barros

Achei ela muito boa de segurar, é pequena e pesadinha. Muito forte. (...) Veio tudo funcionando perfeitamente. Espero que consiga finalizar melhor meus novos cortes. Ana Pontes

Veio tudo certinho. A máquina é linda e parece ser resistente, veio bem embalada e a entrega foi bem rápida. Ela veio com quatro tipos de pentes e um óleo para máquina, além de um cabo para carregar. Gostei da compra e recomendo a todos que queiram comprar. Higor

A rotação do motor é bem forte, ainda não fiz o verdadeiro teste que é na barba, mas fiz alguns teste onde os pelos são mais grossos, e saiu bem. O design é bem bonito, parece ser um aparelho bem construído, só pelo peso já parece ser bom. Por enquanto minha nota é 10. Ainda não testei a bateria, mas na caixa promete 120 minutos. Felipe

Amei minha máquina de cortar cabelo, vai ser muito útil. Ela é ótima. Passei nos pelinhos da perna e ficou lisinha. Obrigada ao vendedor pelo produto que chegou antes do prazo, maravilhoso! Maria da Conceição Oliveira

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram o acabamento, bateria e produto com pouca durabilidade a longo prazo. Confira alguns comentários:

O produto é até bonito, mas não corta os pelos da barba. E a minha é pequena. A máquina só fica "mascando" o cabelo, beliscando. Já não esperava grande coisa devido ao valor do produto. Acredito que o fornecedor já enviou a máquina "cega", pois veio mal embalada e sem nenhuma proteção para a lâmina. Daro

O acabamento do produto poderia ser melhor. Para pequenos trabalhos, eu recomendo. Manoel

Então, no primeiro uso, subiu o cheiro de queimado, porém ainda continua funcionando, parece meio fraquinha, a carga dela informa 2 horas de duração, mas não dura isso tudo não. Mais ou menos boa. Davi

O preço é bem acessível quando compara com outras máquinas no mercado. Porém, a qualidade não é tão boa. (...) Os pentes também são bem simples. Anônimo

Máquina bonita, só veio faltando um parafuso na parte de cima que influencia diretamente no uso pois a lâmina começa a virar! Creio que essa não passou por uma inspeção antes de ser postada. Patrick Fernandes

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.