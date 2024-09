Secretaria de SP e Mackenzie firmam parceria para fortalecimento do agronegócio

São Paulo, 27 - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo assinou, na noite de da quinta-feira, 26, protocolo de intenções com o Instituto Presbiteriano Mackenzie com o objetivo de incrementar a pesquisa agrícola paulista e desenvolver o setor agropecuário. Entre as ações previstas estão um projeto de qualificação e formação especializada de estudantes universitários para atender as demandas do setor agrícola e a transferência de conhecimento por meio de estágio, disse a pasta em nota.