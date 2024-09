Minério de ferro sobe mais de 10% na semana com cortes nos juros na China e perspectivas de estímulo

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram pela quarta sessão consecutiva nesta sexta-feira e caminham para um ganho de mais de 10% em base semanal, sustentados por novos cortes nas taxas de juros na China e expectativas de mais estímulos fiscais e imobiliários.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,38%, a 750 iuanes (106,94 dólares) a tonelada, nível mais alto desde 2 de setembro.

O contrato de referência de outubro do minério de ferro na Bolsa de Cingapura subiu 3,38%, para 101,85 dólares a tonelada, e ganhou 13,8% nesta semana. Mais cedo, o contrato atingiu seu maior valor desde 7 de agosto, a 103,1 dólares por tonelada.

O banco central da China anunciou nesta sexta-feira um corte na taxa de compulsório -- a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas --, a segunda redução deste ano, com o objetivo de apoiar o crescimento econômico.

Além disso, a promessa da China de implantar "gastos fiscais necessários" para atingir a meta de crescimento econômico de 2024, de aproximadamente 5%, melhorou as expectativas do mercado em relação a novos estímulos fiscais.

A China também planeja emitir 2 trilhões de iuanes (285,2 bilhões de dólares) de títulos soberanos especiais como parte do novo estímulo fiscal.

Essas medidas melhoraram o sentimento em relação às commodities, incluindo o minério de ferro.

Enquanto isso, as cidades de Xangai e Shenzhen planejam suspender as principais restrições remanescentes à compra de casas para atrair compradores potenciais, o que pode estimular a demanda por aço e minério de ferro.

