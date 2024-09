Leitora doou rim para desconhecido após ler meu livro, diz autora

Você já esteve em um momento tão difícil de sua vida que pensou que nunca sairia dele? É isso que os personagens de "Para Sempre Seu" (Editora Arqueiro), da Abby Jimenez, sentem. Ambos são médicos que vivem na correria da sala de emergência, mas fora dos corredores do hospital a vida deles está desmoronando.

O ponto focal da história, para além do romance, é a doação de órgãos. O irmão de Briana está com uma falência renal grave e não consegue viver sem diálise. Ninguém da família era compatível para a doação. Ele precisaria de um desconhecido —o que tornava a situação muito mais complicada.

"Uma leitora me contou que doou seu rim para um estranho depois de ler o livro. Era um menino de 19 anos, com câncer, que estava precisando do órgão para viver. Achei incrível", disse Abby para o UOL. A autora veio ao Brasil em setembro para participar da Bienal do Livro de São Paulo.

Ela diz que apesar de as pessoas terem preconceitos com seus títulos por se tratar de romances, suas histórias são muito mais do que a narrativa de um casal que se apaixona.

Meus livros levam esse amor para a vida real. Muitas vezes, nós passamos pelo que acontece na história. É possível se identificar com a trama muito mais do que as pessoas esperam. Sempre desafio quem critica a tentar ler pelo menos um romance antes de falar mal do gênero. Abby Jimenez

Sobre o que é o livro 'Para Sempre Seu'

'Para Sempre Seu', Abby Jimenez (Editora Arqueiro) Imagem: Rafaela Polo/UOL

A vida não está boa para os médicos da emergência Briana e Jacob. Ela descobriu que o marido a traía há dois anos com uma amiga e pediu o divórcio —que está para ser finalizado. Ao mesmo tempo, seu irmão mais novo foi diagnosticado com uma insuficiência renal grave e precisa de um transplante com urgência.

Jacob é um homem extremamente introvertido, que sofre com ansiedade e fobia social crônica. Para piorar, sua namorada termina o relacionamento e, em poucos meses, começa a namorar ninguém menos que seu irmão mais novo.

A vida dessa dupla se cruza no pronto-socorro e a antipatia inicial que Briana sentia por Jacob se dissolve quando ele resolve tomar uma atitude drástica: doar um rim para o irmão da médica.

O que achei do livro

Pensei muito em como definiria meus sentimentos depois de ler "Para Sempre Seu". É difícil. É uma história tão tocante e emocionante e, ao mesmo tempo, com tantos assuntos reais que enfrentamos no dia a dia, que fica até complicado definir em palavras.

É um livro que te dá esperança, que mostra que mesmo quando a vida parece estar no fundo do poço dá, sim, para encontrar o caminho da saída nessa escuridão. Tudo o que você precisa, às vezes, é estar segurando na mão certa.

O amor de Briana e Jacob cresce aos poucos, enfrenta barreiras, dúvidas, sabotagens pessoais. Mas, no fim, nada importa. Eles são mais fortes juntos do que sozinho.

Chorei, ri, chorei de novo e de novo. E indico que você se perca nessas páginas tanto quanto eu.

